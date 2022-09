Thị trấn trẻ bên bờ sông Ninh Cơ

Năm 2017, thị trấn Ninh Cường (Trực Ninh) được thành lập theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở xã Trực Phú - một miền quê trù phú bên dòng Ninh Cơ. Sau 5 năm xây dựng và phát triển, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Ninh Cường tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực, tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước, lồng ghép các chương trình, dự án và đã đạt được nhiều thành tựu trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Hiện thị trấn Ninh Cường đang phấn đấu về đích NTM kiểu mẫu trong năm 2022.

Người dân tổ dân phố Bắc Trung Nam, thị trấn Ninh Cường, làm bồn hoa ven đường trang trí cảnh quan nông thôn mới kiểu mẫu.

Đến tổ dân phố (TDP) kiểu mẫu Nghị Trung, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay rõ rệt với diện mạo hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư kiên cố hóa hiện đại, văn minh. Từ các tuyến đường hoa, chậu hoa trang trí hai bên đường đang đua sắc rực rỡ đến các công trình, khuôn viên nhà cửa được kiến thiết, chỉnh trang kiên cố, khang trang. Bí thư Chi bộ TDP Trần Văn Hà cho biết: TDP đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách, phối hợp để thực hiện từng tiêu chí theo các nhóm: kết cấu hạ tầng; khuôn viên nhà ở hộ gia đình; cảnh quan môi trường tổ dân phố; văn hóa - y tế - giáo dục - sản xuất - thu nhập. Định kỳ 5 ngày/lần các thành viên báo cáo Ban chỉ đạo về tiến độ thực hiện, những khó khăn vướng mắc phát sinh và đề xuất phương án tháo gỡ để bàn bạc và thống nhất chỉ đạo. Công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, mục đích, ý nghĩa nội dung chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu được đẩy mạnh, trong đó tập trung xây dựng các bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với các tiêu chí NTM kiểu mẫu, lấy hộ dân là trung tâm; chú trọng thông tin phổ biến những công việc mà hộ gia đình, cá nhân trong TDP cần thực hiện với phương châm xây dựng NTM kiểu mẫu là phục vụ chính nhu cầu và lợi ích của nhân dân; đặc biệt về công tác vệ sinh môi trường với mỗi hộ gia đình “sạch đẹp từ trong nhà, sạch đẹp ra ngoài ngõ”. Từ đó đã tạo sự đồng thuận trong nhân dân, khơi dậy tinh thần thi đua giữa các hộ dân chung sức xây dựng NTM kiểu mẫu.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn cho biết: Những năm qua, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị của Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn cùng sự đồng lòng nhất trí của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng NTM nâng cao đã tạo bước đột phá mạnh mẽ góp phần thay đổi diện mạo Ninh Cường. Xác định phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ là khâu đột phá để chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, góp phần thực hiện nhiều tiêu chí khác như thu nhập, cơ cấu lao động..., thị trấn đã nỗ lực phối hợp thu hút được 9 doanh nghiệp trong nước đầu tư quy mô lớn như: Công ty Cổ phần May 9 đầu tư xây dựng Nhà máy May Ninh Cường, Công ty Tân Cường, Công ty TNHH Trung Tiến, Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Ninh Cường… Các doanh nghiệp đã giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 1.500 lao động. Cùng với đó, thị trấn khuyến khích tạo điều kiện cho hơn 600 cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh cá thể phát triển các ngành nghề sản xuất truyền thống, kinh doanh dịch vụ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập và đóng góp quan trọng vào thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao của địa phương. Thị trấn đã huy động được trên 43 tỷ đồng cho xây dựng NTM nâng cao, trong đó đã huy động nhân dân đóng góp 12,5 tỷ đồng, doanh nghiệp ủng hộ 200 triệu đồng để kiên cố hóa và lắp đặt hệ thống chiếu sáng toàn bộ các tuyến đường trục, đường dong, ngõ phố trên địa bàn thị trấn; 10 tuyến đường có dải cây xanh với tổng chiều dài 7,6km; 20 tuyến đường với tổng chiều dài 38,4km được trồng hoa lề đường; xây dựng và hoàn thiện trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia và đạt chuẩn “Xanh - sạch - đẹp - an toàn”… Năm 2020, thị trấn Ninh Cường được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.

Tháng 7-2021, thị trấn Ninh Cường được UBND huyện Trực Ninh chọn làm điểm xây dựng NTM kiểu mẫu. Với quan điểm phát triển thị trấn “Đường có hoa, nhà có số, hạ tầng kiên cố, khu phố văn minh”, UBND thị trấn đã quán triệt tới cán bộ cấp ủy các cấp và toàn thể nhân dân tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp duy trì và nâng cao hơn nữa các tiêu chí đã đạt, nhất quán phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Thị trấn đã tập trung nguồn lực để hoàn thiện các hạng mục công trình của nhà đa năng Trường Tiểu học gồm: khu bếp ăn, công trình vệ sinh, sân cỏ nhân tạo; xây mới nhà 2 tầng 8 phòng học Trường Mầm non với các công trình phụ trợ (nhà bếp, nhà vệ sinh) đáp ứng chuẩn quốc gia về giáo dục mức độ 2; cải tạo, nâng cấp và mở rộng 2km tuyến đường trục giai đoạn 1, mở rộng mặt đường từ 4m lên 8m thảm bê tông asphalt, hiện tại đã làm xong cống qua đường; xây kè 1,2km tuyến sông trục xã đoạn từ Quốc lộ 37B đến đê sông Ninh Cơ; chuẩn bị xây mới Trạm y tế thị trấn, dự kiến đầu tháng 9-2022 khởi công… Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của thị trấn đạt 70 triệu đồng; địa phương không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều. Hiện nay 9 TDP đều đã hoàn thiện xây kè trên 7,3km kênh cấp II; 2,2km kênh cấp III và đưa vào sử dụng từ tháng 4-2022 với tổng giá trị đầu tư là 5,468 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 50%, thị trấn hỗ trợ 50%. Các nhà văn hóa của các TDP được đầu tư đồng bộ trang thiết bị, có dụng cụ tập thể dục, thể thao ngoài trời. Hệ thống rãnh dọc thoát nước được xây dựng kiên cố đồng bộ, có hố ga lắng lọc ở đầu các rãnh trước khi thải ra hệ thống sông chung, đáp ứng được việc tiêu thoát nước mưa và nước sinh hoạt trong khu dân cư. 100% các hộ dân ở 9 TDP thực hiện phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn, chôn lấp, tái chế rác thải hữu cơ tại nhà nhằm giảm tải và giảm chi phí xử lý rác thải tập trung; các loại rác vô cơ được vận chuyển đến bãi xử lý rác thải đảm bảo yêu cầu về vệ sinh môi trường. Thị trấn Ninh Cường hiện đang rà soát các tiêu chí NTM, NTM nâng cao theo Quyết định 24/2022/QĐ-UBND ngày 9-8-2022 và thực hiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu theo Quyết định 23/QĐ-UBND ngày 8-8-2022 của UBND tỉnh mới ban hành. Với tiêu chí quy định xã NTM kiểu mẫu có ít nhất 1 trong các lĩnh vực nổi trội, thị trấn đã lựa chọn 2 lĩnh vực về giáo dục và an ninh trật tự. Trường THCS thị trấn đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và đạt chuẩn “Xanh - sạch - đẹp - an toàn”; Trường Tiểu học đã đủ điều kiện và chờ công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, “Xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Với lĩnh vực an ninh, nhiều năm qua xã không xảy ra các vụ trọng án; hiện đã xây dựng thành công các mô hình “camera an ninh”, “6 trong 1” về giúp đỡ người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng, “Tổ Cựu chiến binh vì dân”… Hiện tại, tất cả các nhà văn hóa TDP đều có phát sóng wifi miễn phí phục vụ người dân. Thị trấn cũng đang rà soát để xây dựng 1 tổ công nghệ số cộng đồng và sản phẩm tiêu biểu của người dân trong thôn, xóm được giới thiệu, bán hàng trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội và sàn điện tử để đáp ứng tiêu chí về thông tin truyền thông.

Với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, sự đồng thuận giữa “Ý Đảng - Lòng dân”, tin tưởng thị trấn Ninh Cường sớm cán đích NTM kiểu mẫu trong năm 2022./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh