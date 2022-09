Hiệu quả công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng ở Nghĩa Hưng

Bám sát chủ trương của tỉnh trong các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo, huyện Nghĩa Hưng xây dựng lộ trình và từng bước triển khai hiệu quả các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là phát triển kinh tế biển. Phấn đấu đến năm 2025 thu hút doanh nghiệp phủ kín mặt bằng Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông giai đoạn 1; xây dựng mới 1 cụm công nghiệp với diện tích 50-70ha; từng bước thu hút đầu tư vào khu chức năng phía nam đô thị Rạng Đông… Để thực hiện được mục tiêu này, huyện Nghĩa Hưng đã tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm và coi đây là bước khởi đầu quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn.

Thi công đường bộ ven biển đoạn qua huyện Nghĩa Hưng.

Hiện tại, trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng có nhiều dự án được đầu tư và đang triển khai như: Dự án Tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn huyện, đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển Nam Định với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình giai đoạn 2, kênh nối Đáy - Ninh Cơ, cầu Đống Cao và nhiều dự án lớn được đầu tư mới do Tập đoàn Xuân Thiện làm chủ đầu tư tại khu vực Cồn Xanh. Những dự án này không chỉ góp phần đẩy mạnh phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ của huyện mà còn có tác động đến kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh khu vực biên giới biển. Tuy nhiên, việc giải phóng mặt bằng ở hầu hết các dự án này có những vấn đề phức tạp do diện tích giải tỏa lớn, mục đích sử dụng đất khác nhau, có nhiều người lao động đang khai thác tài nguyên và độ chênh lệch giá bồi thường ở từng vị trí trong khu vực giải phóng khá cao nên ảnh hưởng nhiều tới điều kiện sinh hoạt, đời sống lao động sản xuất, công ăn việc làm, thu nhập cũng như phong tục tập quán của người dân.

Trước tình hình đó, Huyện ủy, UBND huyện Nghĩa Hưng đã quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ để thực hiện giải phóng mặt bằng. Trong đó, xác định tuyên truyền là giải pháp quan trọng để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân. Huyện ủy, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ý nghĩa, lợi ích của các dự án trọng điểm đối với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân thông qua các nghị quyết, chương trình hành động cụ thể. UBND huyện phát động toàn dân hưởng ứng chấp hành pháp luật, kỷ cương trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đồng thời thành lập Ban giải phóng mặt bằng cho từng dự án cụ thể để có phương án tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao ý thức, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời cảnh giác với âm mưu của các thế lực thù địch phản động, đối tượng xấu lợi dụng việc triển khai thực hiện các dự án trọng điểm chống phá Đảng, Nhà nước. Đồng chí Trần Văn Dương, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng cho biết: Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy về công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm, UBND huyện xác định công tác tuyên truyền phải thực hiện sớm nhằm định hướng tư tưởng cho nhân dân. Đồng thời minh bạch thông tin liên quan dự án như: Diện tích đất bị thu hồi, phương án bồi thường, phương án tái định cư... để các tổ chức, cá nhân có liên quan nắm rõ về đường lối phát triển của tỉnh, về quy mô, mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc thu hồi. Do đó trước mỗi dự án liên quan đến giải phóng mặt bằng, cơ quan chuyên môn đều đã thông báo công khai quy hoạch chi tiết dự án tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn xóm, tổ dân phố nơi có dự án đi qua. UBND các xã, thị trấn thành lập tổ công tác phối hợp với cơ quan chuyên môn kiểm đếm, tổ công tác dân vận xuống tận nhà dân để tuyên truyền, vận động nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển của địa phương; cơ chế, chính sách hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng. Khi phát sinh vướng mắc, kiến nghị của người dân các phòng, ngành có liên quan, lãnh đạo và các phòng chuyên môn của huyện đều tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Qua đối thoại, những vấn đề người dân nêu ra hợp lý đều được kịp thời điều chỉnh, bảo đảm quyền lợi cho các hộ gia đình được đền bù, giải tỏa, từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, hạn chế được nhiều kiến nghị không hợp lý.

Với cách làm quyết liệt, minh bạch, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn đang đạt được kết quả tích cực. Điển hình như công tác giải phóng mặt bằng thực hiện tổ hợp 3 dự án của Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh, Huyện uỷ ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 6-12-2021 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp để giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án tại khu vực Cồn Xanh. Chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện với các giải pháp, biện pháp cụ thể, đồng bộ nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng tại địa phương. UBND huyện gửi các thông báo của tỉnh, của huyện về việc thu hồi đất tới các tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất thuộc phạm vi giải tỏa; tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân trong vùng dự án; thành lập 3 tổ công tác giải phóng mặt bằng và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các dự án. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng tài liệu tuyên truyền giải phóng mặt bằng dự án để các cấp, các ngành tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đảm bảo đồng bộ và thống nhất; định hướng nội dung tuyên truyền trong kỳ sinh hoạt chi bộ của các tổ chức cơ sở đảng trên phạm vi toàn huyện. Các phòng chức năng của huyện chủ động xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ người dân và tổ chức công khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư để tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường thiệt hại… bảo đảm lợi ích và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Cấp ủy, chính quyền các xã: Nghĩa Lâm, Nghĩa Thành, Nghĩa Hải thành lập các đội tuyên truyền lưu động theo từng thôn, xóm với người đứng đầu là cán bộ, đảng viên, người có uy tín trong cộng đồng để “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” vận động, thuyết phục… Nhờ đó kết quả công tác giải phóng mặt bằng khu vực Cồn Xanh phục vụ triển khai các dự án đã đạt được kết quả tích cực. Đến nay đã có 233/239 hộ dân tại khu vực Cồn Xanh bàn giao lại đất cho Nhà nước. Khu vực ngoài đê Cồn Xanh có tổng số 38 hộ còn hạn hợp đồng đều nhất trí với phương án hỗ trợ đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ thực hiện dự án theo đúng tiến độ...

Tuyên truyền đã và đang là giải pháp hiệu quả để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng ở huyện Nghĩa Hưng. Nhờ đó, không chỉ những dự án mới mà nhiều dự án được triển khai trước đây như: Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông, Kênh nối Đáy - Ninh Cơ, đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đường bộ ven biển, dự án xây dựng các khu dân cư tập trung ở các xã, thị trấn... được giải phóng mặt bằng thực hiện đảm bảo đúng tiến độ. Qua đó góp phần hình thành kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ, khang trang, thông thoáng tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, góp phần đưa huyện Nghĩa Hưng đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017 và phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2023./.

Bài và ảnh: Văn Trọng