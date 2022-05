Quan tâm bảo vệ hệ thống đê, kè trong mùa mưa bão

Nam Định có 663km đê và 8km đê biển Cồn Xanh; trong đó gồm 99km đê biển; 274km đê sông từ cấp I đến cấp III; 298km đê dưới cấp III. Có trên 169km kè bảo vệ tuyến đê sông và đê biển. Hiện có 39,8km đê còn thiếu cao trình so với thiết kế; 89,67km đê mặt đê còn nhỏ, hẹp so với quy chuẩn, chưa đảm bảo mặt cắt thiết kế; còn gần 7km đê cần xử lý thẩm lậu, rò rỉ, sạt trượt; trong 70,882km phát hiện có tổ mối trong thân đê thì còn hơn 18km chưa được xử lý, các đoạn khác vẫn phải chú ý theo dõi… Qua kiểm tra thực địa, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh xác định, năm 2022 toàn tỉnh có 24 trọng điểm xung yếu về PCTT cần đặc biệt chú ý; trong đó, có 19 trọng điểm trên đê sông, tuyến đê biển có 5 trọng điểm. Một khó khăn nữa là khó khăn về nguồn kinh phí cải tạo các điểm xung yếu, nâng cấp đồng bộ hệ thống đê kè. Do vậy, tỉnh yêu cầu các ngành chức năng, các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý, bảo vệ an toàn cho hệ thống đê kè với các nhiệm vụ chú trọng bảo đảm an toàn các vị trí trọng điểm xung yếu; chuẩn bị sẵn sàng triển khai phương án hộ đê, ứng phó trong điều kiện xảy ra bão, lũ lớn, kể cả trường hợp lũ vượt tần suất thiết kế; tăng cường kiểm tra các tuyến đê, kịp thời phát hiện và xử lý ngăn chặn các hành vi vi phạm đê điều. Kiểm tra việc chấp hành nội dung quyết định cấp phép đối với chủ đầu tư các công trình xây dựng liên quan đến đê điều theo quy định của Luật Đê điều, công trình thủy lợi; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 7-10-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều.

Diễn tập tình huống hỗ trợ ngư dân xã Giao Phong đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn tại cửa Ba Lạt (Giao Thủy) trước khi có bão lớn.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, tại Hải Hậu, huyện đã chủ động rà soát thực trạng hệ thống đê kè của địa phương. Cụ thể là: Trong tổng số 33,179km đê biển của huyện đã cơ bản được nâng cấp kiên cố lát mái bằng cấu kiện bê tông hoặc xây đá, mặt đê được đổ bê tông. Song phần lớn đê biển trên địa bàn huyện là đê một tuyến, nằm trên nền đất yếu kết cấu thân đê có lẫn đất cát pha, bị xuống cấp, mặt đê bị lún nứt, mái đê phía đồng dễ bị sạt lở do mưa lớn hoặc bị sóng đánh tràn qua mặt đê. Đối với hệ thống đê sông, còn 4,915/17,434km đê tả Ninh chưa được củng cố mặt đê xuống cấp, có nhiều ổ gà, trên tuyến có một trọng điểm xung yếu là đê bối Đồng Gò tại xã Hải Minh... Qua đó, huyện đã xác định, riêng hệ thống đê kè huyện có 2 trọng điểm PCTT là đê kè Cồn Tròn (K20+000 đến K21+633) thuộc địa phận xã Hải Hòa, đê kè Hải Thịnh 3 (K25+000 đến K27+020) thuộc địa phận thị trấn Thịnh Long. Huyện cũng đặt ra mục tiêu trước mắt trong công tác PCTT và TKCN năm 2022 là bảo vệ an toàn hệ thống đê điều, thủy lợi; đảm bảo chủ động phòng, chống được bão có sức gió cấp 10 xuất hiện cùng lúc với triều cường trung bình ở mức tần suất 5%; riêng 23,76km đê được kiên cố tu bổ, nâng cấp theo hướng vững chắc chống được bão cấp 10. Đồng thời phải ưu tiên đảm bảo an toàn các công trình trọng điểm PCTT, không để úng hạn gây thiệt hại lớn cho sản xuất. Tăng cường kiểm tra, phát hiện kịp thời các sự cố sạt, sập tại đê kè biển, đê sông, báo cáo Ban Chỉ huy PCTT tỉnh và khẩn trương xử lý giờ đầu. Huyện đặc biệt yêu cầu các xã, thị trấn thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; riêng các địa phương có đê sông, đê biển phải chuẩn bị lực lượng sẵn sàng huy động 200 lao động thường trực và 50 lao động xung kích thường trực tại mỗi trọng điểm. Đảm bảo phương tiện, vật tư dự trữ, tổ chức tu sửa đê điều, triển khai phương án hộ đê trước bão tại các vị trí trọng điểm. Khi có tin bão xa hoặc lũ trên sông Ninh Cơ vượt quá báo động 2 phải tổ chức lực lượng thường xuyên đi tuần, kiểm tra đê, cống, phát hiện kịp thời những sự cố ban đầu và tổ chức tu sửa kịp thời theo án phận được giao. Khi có tin bão gần có khả năng đổ bộ vào địa bàn kèm mưa lớn phải kiểm tra đê kè cống để phát hiện kịp thời những sự cố như sạt mái đê do mưa, sập sạt mái kè để tổ chức tu sửa kịp thời, chú trọng tuyến đê thường xảy ra sạt lở do mưa như: Hải Hòa, Thịnh Long, các tuyến đê trọng điểm, các tuyến kè không còn bãi như kè Hải Thịnh 3, kè Cồn Tròn. Trường hợp bão khẩn cấp có khả năng đổ bộ vào địa bàn kèm mưa to và rất to hoặc lũ vượt báo động 3 các xã, thị trấn ven biển phải sơ tán dân triệt để vào khu vực phía trong Quốc lộ 21 trước khi bão đổ bộ, chỉ để lại lực lượng xung kích hộ đê, lực lượng tuần tra; các xã ven đê sông sơ tán dân theo phương án đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, huyện kiến nghị UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư kinh phí sửa chữa, nâng cấp kè khu du lịch Thịnh Long. Đề nghị các sở, ngành của tỉnh sớm triển khai thi công hệ thống mỏ kè khu vực Cồn Tròn, Hải Thịnh 2, Hải Thịnh 3; nâng cấp tuyến đê bối Đồng Gõ xã Hải Minh; đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cải tạo, nâng cấp một số đoạn đê xung yếu trên tuyến đê sông tỉnh, đoạn K12+480 đến K14+370 xã Hải Trung, đoạn K40+000 đến K43+212 xã Hải Ninh, Hải Châu...

Tại huyện Trực Ninh có các trọng điểm PCTT cấp huyện gồm: Kè Phượng Tường (từ K6+067 đến K6+347) trên đê hữu Ninh, xã Việt Hùng; kè Trực Bình (đoạn từ K10 đến K10+525 và đoạn từ K10+860 đến K11) đê hữu Ninh, xã Việt Hùng và đoạn kè Đò Mới (đoạn từ K20 đến K20+300) đê tả Ninh, xã Trực Đại. Để đảm bảo an toàn cho người dân và sản xuất trong mùa mưa bão năm nay, Phòng NN và PTNT huyện đã phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện tổ chức duy tu mặt đê hữu Ninh đoạn từ K15+380 đến K15+430 thuộc thị trấn Cát Thành; phát quang, đắp áp trúc mái đê hữu Ninh thuộc xã Trực Nội, Trực Mỹ. Hạt quản lý đê Trực Ninh đã phân công cán bộ bám sát địa bàn, án phận đê điều được giao để thực hiện chức năng tham mưu và thường trực 24/24 giờ; hướng dẫn kỹ thuật hộ đê cho lực lượng canh gác đê và lực lượng xung kích; thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời ẩn họa trên công trình đê điều; rà soát, thống kê vi phạm liên quan đến đê điều tham mưu biện pháp xử lý kịp thời các vi phạm, không để vi phạm mới phát sinh tiếp diễn và tái vi phạm. Ban CHQS huyện tham mưu xây dựng phương án tổ chức diễn tập PCTT của huyện năm 2022 với nội dung “Thực hành phát quang mái đê, xử lý vi phạm hành lang an toàn đê; tìm kiếm ẩn họa thân đê” tại tuyến đê hữu Ninh thuộc địa phận các xã Trực Nội, Trực Mỹ. Công an huyện tăng cường phối hợp với UBND các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, xử lý xe quá tải đi trên đê và tình trạng khai thác đất, cát ven sông.

Việc thực hiện đồng bộ các biện pháp như trên nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống đê kè để phòng, chống, ứng phó có hiệu quả các hiện tượng thiên tai, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, nhất là ứng phó với siêu bão có thể xảy ra trong năm 2022./.

Bài và ảnh: Thanh Thúy