Thúc đẩy thực hiện các chương trình tín dụng phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Qua gần 1 tháng triển khai các chương trình tín dụng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh đã kịp thời đến với người dân, đối tượng chính sách có nhu cầu, thêm động lực giúp họ khắc phục khó khăn do dịch COVID-19, vươn lên thoát nghèo ổn định cuộc sống bền vững.

Hướng dẫn người dân làm thủ tục vay vốn ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP tại điểm giao dịch xã Yên Tiến (Ý Yên).

Thời gian qua, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát tổng nhu cầu vốn các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP cho vay trong 2 năm 2022, 2023 là 530,3 tỷ đồng, riêng trong năm 2022 là 255 tỷ đồng. Cụ thể, nhu cầu vốn vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là 395,5 tỷ đồng; cho vay cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà là 119,5 tỷ đồng; cho vay học sinh, sinh viên mua thiết bị phục vụ học trực tuyến và trang trải chi phí học là 13,9 tỷ đồng; cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 1 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 là 1,4 tỷ đồng.

Đến nay, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã được Trung ương phân bổ tổng nguồn vốn để thực hiện các chương trình là 108,3 tỷ đồng. Trong đó, cho vay hỗ trợ việc làm là 40 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội là 59 tỷ đồng; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua thiết bị phục vụ học trực tuyến là 7,9 tỷ đồng; cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là 1,4 tỷ đồng. Căn cứ nguồn vốn Trung ương phân bổ, Ngân hàng đã trình Trưởng Ban đại diện HĐQT phân bổ cho các huyện, thành phố để giải ngân cho các đối tượng thụ hưởng đảm bảo chính xác, nhanh chóng, kịp thời. Dịp cuối tháng 4 vừa qua, khi cả nước nghỉ đón Tết Thống nhất, những cán bộ, nhân viên của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cũng không quản mệt mỏi, “chạy đua với thời gian” để kịp có vốn giải ngân cho các đối tượng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP. Có mặt tại điểm giao dịch ở thị trấn Rạng Đông (Nghĩa Hưng) vào ngày 27-4, nét mặt ai cũng phấn khởi rạng rỡ vì nhu cầu vốn đã được Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh lắng nghe, đáp ứng kịp thời. Bà Lại Thị Mỳ ở thị trấn Rạng Đông chia sẻ: “Dịch COVID-19 khiến thu nhập từ nuôi thuỷ sản của gia đình bị sụt giảm nghiêm trọng do không thể tiêu thụ được sản phẩm. Thêm vào đó, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao nên gia đình gần như đã cạn kiệt nguồn vốn để tái sản xuất”. Được Ngân hàng CSXH huyện Nghĩa Hưng tiếp vốn 50 triệu đồng từ chương trình cho vay hỗ trợ giải quyết việc làm, bà Mỳ hết sức phấn khởi, tiếp tục cải tạo, tu sửa 4.000m2 ao, đầm để chuẩn bị cho vụ nuôi mới. Tái sản xuất, cơ sở nuôi trồng thuỷ sản của bà còn tạo thêm việc làm với thu nhập ổn định cho 4-5 lao động địa phương. Đồng chí Phạm Thị Hương, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Nghĩa Hưng cho biết: “Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, Ngân hàng CSXH huyện Nghĩa Hưng được phân bổ, giải ngân vốn 40 tỷ đồng trong 2 năm 2022 và 2023. Thấu hiểu nỗi khó khăn của người dân, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách khác, Ngân hàng đã tích cực phối hợp với các phòng, ban của huyện và chính quyền các địa phương rà soát, lập danh sách, thẩm định các đối tượng vay vốn để đảm bảo khi có nguồn vốn phân bổ, nhanh chóng giải ngân kịp thời cho người dân, đẩy nhanh tiến độ phục hồi và phát triển kinh tế địa phương. Ngay trong hôm đầu tiên, Phòng Giao dịch đã giải ngân cho 30 khách hàng theo chương trình vay vốn ưu đãi hỗ trợ việc làm với số tiền 3 tỷ đồng”. Nỗ lực của cán bộ Ngân hàng CSXH đối với người dân được chính quyền địa phương đánh giá cao và đồng tình ủng hộ. Ông Nguyễn Duy Phong, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Rạng Đông cho biết: “Địa phương đánh giá rất cao nỗ lực, trách nhiệm của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh trong suốt thời gian qua để sớm đưa nguồn vốn ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đến với các đối tượng chính sách, kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương sau ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19, đặc biệt đối với các lao động bị mất việc ở miền Nam trở về quê hương lập nghiệp. Chúng tôi tin tưởng rằng với trợ lực từ vốn tín dụng chính sách, các hộ gia đình sẽ nhanh chóng phát huy hiệu quả đồng vốn vào đầu tư ổn định sản xuất, kinh doanh, khôi phục kinh tế sau đại dịch COVID-19”. Trong các ngày tiếp theo, ở hầu hết các Phòng giao dịch đều tập trung giải ngân đồng loạt các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP. Mọi nhu cầu về vốn tín dụng của các đối tượng chính sách đều được đáp ứng đầy đủ, chính xác, góp phần lan toả tính nhân văn của Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Đến hết ngày 17-5-2022, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã giải ngân cho 667 khách hàng, số tiền là 40 tỷ 539 triệu đồng, đạt 37,4% kế hoạch tăng trưởng. Có 615 khách hàng được cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm với số tiền 38 tỷ 809 triệu đồng, 4 khách hàng được vay chương trình nhà ở xã hội số tiền 850 triệu đồng; 72 học sinh, sinh viên được vay mua máy tính, thiết bị học trực tuyến, số tiền 720 triệu đồng, 2 cơ sở giáo dục mầm non được giải ngân hỗ trợ phục hồi, duy trì hoạt động sau dịch COVID-19 với số tiền 160 triệu đồng.

Để các giải pháp của Nghị quyết số 11/NQ-CP tiếp tục đi vào cuộc sống thiết thực, hiệu quả, thời gian tới, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường bố trí nguồn vốn uỷ thác của địa phương để thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội song hành với các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Các địa phương chỉ đạo việc rà soát, xác nhận đối tượng thụ hưởng các chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP làm cơ sở để Ngân hàng triển khai cho vay kịp thời, đúng đối tượng, tiếp tục quan tâm dành nguồn vốn ủy thác từ địa phương cùng vốn Chương trình thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách. Tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo việc thực hiện chính sách tín dụng đúng quy định, đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Kịp thời nắm bắt thông tin về các cá nhân, cơ quan, đơn vị trục lợi chính sách để xử lý theo quy định. Tiếp tục đề nghị Ngân hàng CSXH Việt Nam quan tâm bố trí bổ sung nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh./.

Bài và ảnh: Đức Toàn