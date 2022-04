Tăng cường quản lý thông tin thuê bao di động

Trong những năm gần đây, thuê bao di động của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh về số lượng, chất lượng dịch vụ từng bước được nâng cao, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn toàn tỉnh. Đến nay số lượng thuê bao điện thoại di động trả trước chiếm khoảng 91% trong tổng số trên 1,6 triệu thuê bao di động hiện đã kích hoạt trên toàn tỉnh. Tuy nhiên tình trạng chạy kế hoạch phát triển số lượng thuê bao đã khiến tiềm ẩn nguy cơ sim kích hoạt sẵn vẫn còn tồn tại; một số tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin để đăng ký sở hữu nhiều sim nhưng không rõ mục đích sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, an ninh. Vẫn có tình trạng những thuê bao đăng ký thông tin không chính xác, bán và lưu thông trên thị trường sim kích hoạt sẵn sai quy định dẫn đến vấn nạn sim rác, tin nhắn rác và các phần tử xấu lợi dụng sim rác để lừa đảo, gây rối trật tự công cộng gây bức xúc trong xã hội. Đã có đối tượng dùng sim “rác” để gửi tin nhắn nặc danh, lừa đảo nhằm mưu lợi bất chính. Sở Thông tin và Truyền thông (TT và TT) đã có nhiều biện pháp yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông thực hiện nghiêm túc việc quản lý đối với thuê bao di động trả trước, tạo điều kiện để thị trường viễn thông di động hoạt động an toàn, lành mạnh.

Nhân viên VNPT hướng dẫn khách hàng kê khai thông tin cá nhân đăng ký thuê bao di động.

Để kiểm soát chặt chẽ các thuê bao di động trả trước, Sở TT và TT đã yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý thuê bao di động trả trước, đặc biệt là rà soát, xác minh, cập nhật, nâng cao tính chính xác thông tin thuê bao di động trả trước đang hoạt động thông qua hệ thống tin nhắn; tăng cường kiểm tra, giám sát các điểm bán, đại lý ủy quyền và các kênh phân phối khác. Không bán sim chưa kích hoạt nhưng đã có tiền hoặc lưu lượng sử dụng trong bất kỳ tài khoản nào; tăng cường hợp tác và giám sát lẫn nhau để đảm bảo thị trường viễn thông lành mạnh. Sở cũng tiến hành thanh tra tại 4 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh gồm: Trung tâm kinh doanh VNPT Nam Định; Mobifone Nam Định; Viettel Nam Định và Công ty Cổ phần Viễn thông di động Vietnamobile. Nội dung thanh tra tập trung vào việc tuân thủ các quy định về điểm cung cấp dịch vụ viễn thông; việc thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; đảm bảo đúng quy định về quản lý thông tin thuê bao; tên, địa chỉ, loại hình... điểm cung cấp dịch vụ viễn thông trong các giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung có trùng khớp như thông tin đăng trên website của doanh nghiệp viễn thông di động. Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đăng ký sử dụng thuê bao với số lượng lớn, lực lượng Thanh tra Sở xác minh làm rõ mục đích sử dụng các số thuê bao theo quy định. Qua thanh tra, lực lượng chức năng đã ghi nhận các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn đã chủ động, nghiêm túc thực hiện quản lý thông tin thuê bao trên địa bàn tỉnh. Chủ động cung cấp trang thiết bị, tổ chức tập huấn đào tạo quy trình, thủ tục giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung cho nhân viên và ủy quyền đăng ký thông tin thuê bao cho khách hàng. Hầu hết các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông được thanh tra đều niêm yết quy trình đăng ký thông tin thuê bao di động tại vị trí chưa thuận tiện cho khách hàng theo dõi, tìm hiểu. Nghiệp vụ của nhân viên giao dịch tại điểm cung cấp dịch vụ viễn thông của Mobifone tại địa bàn huyện Ý Yên còn kém, chưa đảm bảo việc đăng ký thông tin thuê bao. Việc cập nhật số liệu báo cáo Đoàn Thanh tra của Viettel Nam Định chưa kịp thời. Đối với việc quản lý, lưu giữ và quy trình đăng ký thông tin thuê bao, Sở TT và TT đã cập nhật danh sách tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đăng ký sử dụng thuê bao với số lượng lớn, xác minh mục đích sử dụng và kiểm tra ngẫu nhiên thông tin một số thuê bao tại các đơn vị viễn thông. Theo đó đơn vị sử dụng nhiều nhất là 29 thuê bao. Mục đích sử dụng của các đơn vị này tập trung vào việc khai thác cuộc gọi và lưu lượng truy cập internet phục vụ công việc chuyên môn như quản lý nhân sự, định vị và giám sát hành trình ô tô… Tuy nhiên lực lượng chức năng cũng phát hiện có một số thuê bao đã thay đổi thông tin người sử dụng; đã lập biên bản xử lý hành chính những đơn vị vi phạm. Bên cạnh đó, Sở TT và TT đã nhắc nhở và hướng dẫn các doanh nghiệp tiến hành khắc phục tồn tại, yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động triển khai thực hiện nghiêm túc việc rà soát, chuẩn hóa thông tin các thuê bao trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát nhân viên tại các cửa hàng trực thuộc cũng như các điểm ủy quyền đăng ký thông tin thuê bao, bảo đảm việc đăng ký thông tin thuê bao được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục. Niêm yết quy trình thông tin tại vị trí thuận tiện cho khách hàng theo dõi, tìm hiểu.

Quản lý thông tin thuê bao di động trong thời điểm này không chỉ nhằm ngăn chặn và xử lý sim rác, đảm bảo an ninh trật tự xã hội, tạo tiền đề cho việc phát triển vững chắc các dịch vụ tiện ích khác. Do đó Sở TT và TT tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các điểm giao dịch đã ký hợp đồng ủy quyền; kịp thời phát hiện và nhắc nhở, chấn chỉnh đối với các chủ điểm giao dịch vi phạm quy định về đăng ký thông tin thuê bao; kiên quyết chấm dứt hợp đồng đối với các chủ điểm giao dịch cố tình vi phạm các quy định của pháp luật. Sở TT và TT cũng yêu cầu các thuê bao đã đăng ký thông tin, các doanh nghiệp cần thực hiện việc kiểm tra, rà soát lại và xử lý theo quy định đối với các thuê bao đăng ký sai thông tin./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương