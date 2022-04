Thành công từ vụ cá Bắc

Suốt thời gian diễn ra vụ cá Bắc năm 2021-2022 (từ tháng 10 dương lịch năm trước đến hết tháng 3 năm sau), trừ những ngày biển động, sóng to, gió lớn, ngư dân các huyện ven biển Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng... đều nỗ lực vươn khơi, bám biển. Vụ cá năm nay mặc dù không mấy thuận lợi nhưng hầu hết ngư dân đều tiếp tục bội thu. Sản lượng khai thác vụ cá đạt 24.774 tấn, trong đó khai thác mặn lợ đạt 23.646 tấn, khai thác nước ngọt đạt 1.128 tấn

Bảo quản hải sản về cảng ngay sau chuyến biển dài ngày tại cảng cá Ninh Cơ, thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu).

Toàn tỉnh hiện có 2.134 tàu thuyền khai thác thủy sản với tổng công suất là 304.329CV, trong đó, huyện Giao Thủy có 893 tàu, thuyền; huyện Hải Hậu có 692 chiếc; huyện Xuân Trường 1 chiếc; huyện Nghĩa Hưng 499 chiếc và huyện Trực Ninh có 49 chiếc. Tổng số lao động trực tiếp trên biển là 6.187 người. Trong vụ cá Bắc 2021-2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp với UBND các huyện ven biển chỉ đạo Phòng NN và PTNT, UBND các xã, thị trấn hướng dẫn ngư dân chuẩn bị tốt tàu, thuyền, ngư lưới cụ để đánh bắt an toàn, đạt hiệu quả cao. Các cán bộ chuyên môn luôn chủ động nắm bắt, cập nhật thông tin về thời tiết, diễn biến nguồn lợi trên các ngư trường để kịp thời hướng dẫn ngư dân ổn định sản xuất trước những biến động về giá nhiên liệu, vật tư, giá bán sản phẩm. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo ngư dân phải đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch COVID-19 trong khi khai thác cá trên biển và vào bờ. Bên cạnh đó, Sở NN và PTNT cũng phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, nhắc nhở các chủ tàu khai thác đúng nghề, vùng hoạt động theo giấy phép, tăng cường đảm bảo an toàn trong hoạt động khai thác thủy sản và phục vụ công tác PCTT và TKCN chuyên ngành thủy sản. Đồng thời, Sở cũng thường xuyên tổ chức các đợt thanh, kiểm tra các cơ sở đóng tàu cá, các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngư lưới cụ trên địa bàn tỉnh. Chi cục Thủy sản hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép khai thác cho tàu cá của ngư dân, chủ tàu. Yêu cầu ngư dân khi đăng ký làm thủ tục cấp, đổi và gia hạn giấy phép khai thác thủy sản phải có bằng thuyền trưởng, máy trưởng phù hợp theo quy định. Các đội tàu khai thác tiếp tục tổ chức sản xuất theo tổ, đội, đoàn và liên kết với dịch vụ hậu cần, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân ổn định sản xuất. Hiện nay toàn tỉnh có hơn 20 tổ, đội khai thác thủy sản với khoảng 364 tàu và 1.500 lao động. Các tổ hợp tác khai thác thủy sản được thành lập và đi vào hoạt động, khi tham gia sản xuất trên biển, các tàu thường xuyên thông tin cho nhau về ngư trường, giúp tiết kiệm được chi phí nhiên liệu trong chuyến biển, đồng thời giúp đỡ, hỗ trợ nhau khi tàu khác gặp rủi ro, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên biển.

Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cơ quan chức năng và sự nỗ lực, không ngại khó khăn của ngư dân nên vụ cá Bắc năm 2021-2022 tiếp tục ổn định. Ngư dân Trần Văn Dương ở huyện Hải Hậu cho biết: “Trong thời gian vụ cá Bắc, thường xuyên xảy ra gió mùa, biển động, nước biển lạnh, cá thường ra xa bờ nên ngư dân luôn đối mặt với hiểm nguy, rủi ro trên biển. Để đối phó với triều cường, mưa bão, chúng tôi liên kết tương trợ lẫn nhau theo mô hình tổ, đội đoàn kết trên biển. Bên cạnh đó, giá xăng dầu tăng cao khiến nhiều ngư dân gặp khó. Đánh bắt vụ cá Bắc khó khăn, những sản phẩm chủ yếu là cá thu vừa ngon, vừa được giá nên các tàu vẫn nỗ lực, tập trung bám biển. Vụ cá Bắc vừa qua, tàu của tôi khai thác được trên 10 tấn cá, thu lãi gần 1 tỷ đồng”. Ngư dân Phạm Thanh Tú ở huyện Giao Thủy chia sẻ: “Nghề đi biển vất vả lắm, nhưng đó là niềm vui, là nghề mưu sinh của những người dân làng biển chúng tôi. Vụ cá Bắc vừa qua, tàu cá của tôi khai thác ở tận khu vực Quảng Bình. Đến tận 28 Tết mới trở về nhà ăn Tết, mồng 2 Tết lại bắt đầu “nhổ neo” vươn khơi. Mỗi chuyến vươn khơi xa kéo dài 10-15 ngày, chúng tôi chỉ mong trời yên biển lặng, nguồn thủy sản dồi dào để chúng tôi khai thác thắng lợi”.

Thắng lợi từ vụ cá Bắc là bước đệm để ngư dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục tự tin vượt qua những khó khăn để cùng nhau vươn khơi, bám biển, sẵn sàng cho vụ cá Nam sắp tới. Hiện, Sở NN và PTNT đang chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp các địa phương tập trung tuyên truyền, vận động, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các tổ, đội khai thác, hội nghề nghiệp trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi của ngư dân. Xây dựng kế hoạch điều chỉnh, chuyển đổi cơ cấu nghề khai thác, các mô hình cải tiến ngư cụ, máy móc nhằm tăng năng suất, giảm chi phí, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tập trung phát triển các nghề có tính chọn lọc cao, khai thác các đối tượng có giá trị kinh tế và khả năng vươn khơi xa để giảm áp lực cho khu vực ven bờ. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức quản lý và điều hành sản xuất trong khai thác thủy sản. Củng cố nâng cao chất lượng công tác dự báo ngư trường để thông tin kịp thời đến ngư dân về trữ lượng nguồn lợi và khả năng cho phép đánh bắt giúp việc chuẩn bị và tổ chức kế hoạch sản xuất của ngư dân đạt hiệu quả./.

Bài và ảnh: Thanh Hoa