Hóa đơn điện tử VNPT Invoice - Lựa chọn tối ưu của doanh nghiệp

Dịch vụ hóa đơn điện tử của VNPT (VNPT Invoice) là giải pháp số hóa hóa đơn, đáp ứng đầy đủ các thông tư, nghị định và điều kiện pháp lý để thay thế hóa đơn giấy theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đang ngày càng được các khách hàng doanh nghiệp quan tâm, sử dụng… Đặc biệt, theo Thông tư 78/TT-BTC của Bộ Tài chính và Kế hoạch số 36/KH-UBND về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử, toàn tỉnh phấn đấu đến hết ngày 31-5-2022 đạt 100% kế hoạch, nếu không, phải bảo đảm tối thiểu 80% doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng áp dụng hoá đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế ngày 13-6-2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19-10-2020 của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17-9-2021 của Bộ Tài chính. Như vậy, từ ngày 1-4-2022, hóa đơn điện tử sẽ được triển khai trên toàn quốc. Để khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ VNPT Invoice, VNPT Nam Định đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đưa VNPT Invoice vào sử dụng.

Nhân viên VNPT hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử trên hệ thống.

Được triển khai rộng khắp cả nước từ nhiều năm qua, VNPT Invoice là giải pháp hóa đơn điện tử được cộng đồng doanh nghiệp trên toàn quốc tin dùng bởi tính thông minh, linh hoạt và hiệu quả trong kinh doanh có độ bảo mật cao, tương thích với nhiều loại hóa đơn đặc thù, kết nối dễ dàng với các phần mềm quản lý của doanh nghiệp, cho phép theo dõi thống kê, báo cáo, xuất dữ liệu hiệu quả, đem đến sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng. Sau nhiều bước thẩm định nghiêm ngặt và lựa chọn từ nhiều nhà cung cấp dịch vụ, Tổng cục Thuế đã chính thức ký hợp đồng với VNPT để trở thành đối tác cung cấp dịch vụ nhận, truyền dẫn và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử. Như vậy, với việc có thể kết nối trực tiếp dữ liệu hóa đơn điện tử với cơ quan thuế không chỉ giúp gỡ bỏ nút thắt cuối cùng trong quá trình số hóa của ngành Thuế, nâng cao hiệu quả quản lý; mà còn giúp doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử của VNPT Invoice có thể bỏ qua được những công đoạn kê khai thuế rườm rà... Không những vậy, khi toàn bộ dữ liệu về hóa đơn được công khai, minh bạch trên Cổng thông tin của ngành Thuế cũng sẽ giúp các doanh nghiệp dễ dàng kiểm tra thông tin đối tác để tránh được những rủi ro nhất định; tránh tình trạng bị sai lệch nội dung giữa các liên của hóa đơn hay bị làm giả hóa đơn... Cơ quan thuế cũng sẽ kiểm soát hiệu quả hơn việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách của tổ chức, doanh nghiệp, người dân. Ở tỉnh ta, dịch vụ hóa đơn điện tử VNPT Invoice được đánh giá là sự lựa chọn hiệu quả cho cá nhân, doanh nghiệp sử dụng trong bối cảnh kinh tế số phát triển vượt bậc như hiện nay. Nhiều khách hàng sử dụng quen thuộc nhờ khả năng thích ứng cao trong các hệ thống sẵn có của doanh nghiệp. Ưu điểm lớn nhất là VNPT Invoice giúp doanh nghiệp tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí vận hành, linh hoạt, hiệu quả cũng như tính pháp lý cao, lưu trữ và bảo mật nhiều lớp theo tiêu chuẩn quốc tế, kiểm soát được mạch máu tài chính hiệu quả nhất. Cụ thể VNPT Invoice mang đến cho khách hàng nhiều tiện ích như: Tiết kiệm thời gian, công sức lập và gửi hóa đơn; tiết kiệm chi phí in ấn, lưu trữ hoá đơn; phát hành nhanh chóng, đơn giản hóa việc quản lý, thống kê, tìm kiếm hoá đơn; tính an toàn, bảo mật cao bởi hệ thống mã xác thực của Tổng cục Thuế, tránh việc bị làm giả như hóa đơn giấy. Đặc biệt, VNPT có khả năng tương thích với nhiều phần mềm kế toán, kết nối dễ dàng với các phần mềm quản lý của doanh nghiệp và đảm bảo đầy đủ các yêu cầu của Tổng cục Thuế trong truyền, nhận và lưu trữ theo Thông tư 78.

Để khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ VNPT Invoice, nếu khách hàng đang sử dụng dịch vụ của VNPT sẽ được tặng ưu đãi miễn phí hoàn toàn và giữ nguyên số lượng hóa đơn chưa phát hành khi chuyển sang hệ thống theo Thông tư 78. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ của nhà mạng khác chuyển sang sử dụng dịch vụ của VNPT sẽ được cung cấp các gói cước ưu đãi miễn phí từ 100 đến 1.000 hóa đơn với thời hạn sử dụng lên đến 12 tháng (áp dụng đến 31-12-2022). Đối với những khách hàng chưa sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử, VNPT triển khai đến hộ kinh doanh cá thể chương trình khuyến mại sử dụng thử nghiệm dịch vụ. Cụ thể gói cước ưu đãi miễn phí 50 hóa đơn đồng thời miễn phí 3 tháng dịch vụ ký số từ xa (VNPT SmartCA) và phần mềm kế toán hộ kinh doanh. Ngoài áp dụng gói cước khuyến mại, khách hàng là hộ kinh doanh cá thể còn được sử dụng các gói cước ưu đãi tùy theo nhu cầu sử dụng của mình. Đối với khách hàng chưa sử dụng hóa đơn điện tử, không thuộc đối tượng hộ kinh doanh cá thể thì sẽ áp dụng theo giá cước tạm thời dịch vụ hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 của Bộ Tài chính. Đặc biệt, VNPT hỗ trợ lưu trữ miễn phí dữ liệu hóa đơn điện tử lên tới 10 năm cho khách hàng. Các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có thể đăng ký trải nghiệm dịch vụ VNPT Invoice qua số điện thoại 0228.3555.666 hoặc tại các điểm giao dịch của VNPT trên toàn tỉnh.

Không chỉ là đơn vị tiên phong triển khai dịch vụ hóa đơn điện tử tại Việt Nam, VNPT cũng đang sở hữu hệ sinh thái số rộng lớn gồm các dịch vụ VNPT Smart CA, hợp đồng điện tử (VNPT eContract), nền tảng quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa toàn diện (VNPT OneBusiness)... cộng với đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn cao, hướng dẫn nhiệt tình, các doanh nghiệp hoàn toàn có thể tin tưởng lựa chọn hóa đơn điện tử VNPT Invoice cho doanh nghiệp của mình, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử của tỉnh và lộ trình phát triển kinh tế số của tỉnh./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương