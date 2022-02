Doanh nghiệp sôi nổi ra quân sản xuất đầu năm

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, hầu hết các doanh nghiệp trên toàn tỉnh đã ra quân lao động, sản xuất với khí thế sôi nổi, mang đến niềm tin, kỳ vọng vào một năm sản xuất, kinh doanh thắng lợi, góp phần quan trọng hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công nhân Nhà máy May Sông Hồng 10, xã Nghĩa Phong (Nghĩa Hưng) ra quân sản xuất đầu năm.

Ngay từ đầu giờ sáng mồng 6 Tết (6-2), 1.500 lao động ban đầu của Nhà máy May Sông Hồng 10 (Công ty cổ phẩn May Sông Hồng) xã Nghĩa Phong (Nghĩa Hưng) đã có mặt đầy đủ để mở máy khai xuân. Chị Lại Thị Cúc, công nhân xưởng 19 chia sẻ, mọi người rất phấn khởi vì được lãnh đạo Công ty chúc Tết, tặng lì xì may mắn đầu năm. Theo ông Nguyễn Ngọc Tuyến, Giám đốc Nhà máy cho biết: Được sự hỗ tích cực của các cấp chính quyền, ngành chức năng trong tỉnh, chỉ sau 9 tháng khởi công, Nhà máy May Sông Hồng 10 đã hoàn tất xây dựng với quy mô trên 40 chuyền may, dệt kim, dệt thoi các sản phẩm váy, áo, jacket..., tổng vốn đầu tư hơn 600 tỷ đồng. Do mới hoàn tất xây dựng nhà xưởng, đi vào hoạt động trong những tháng cuối năm 2021 nên việc toàn bộ công nhân mới tuyển dụng đều đến làm việc đúng lịch đã thể hiện việc Công ty đã tạo dựng được sự tin tưởng, gắn bó từ phía người lao động. Giai đoạn vừa qua dù kinh doanh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng Công ty vẫn thực hiện tốt các chế độ phúc lợi, lương, thưởng cho người lao động; đặc biệt công nhân mới vào làm còn được hỗ trợ kinh phí hòa nhập ban đầu với mức bình quân là 900 nghìn đồng/người/tháng ngoài lương, thưởng. Hiện tại, Công ty đang tập trung tuyển dụng công nhân tại các xã miền hạ của huyện Nghĩa Hưng để đảm bảo đủ nhân lực lấp đầy các chuyền may với tổng số 3.000 lao động. Việc đưa Nhà máy May Sông Hồng 10 vào hoạt động giúp Công ty tiếp tục giữ vững vị trí là một trong những doanh nghiệp sản xuất may mặc lớn của tỉnh, là đối tác tin cậy của nhiều hãng thời trang trong nước và quốc tế. Ngay từ đầu năm 2022, Công ty cổ phần May Sông Hồng tiếp tục phát triển nhanh, mạnh nhóm khách hàng FOB tiềm năng mới và đã đảm bảo đơn hàng ổn định việc làm cho công nhân cho tới hết quý III.

Mồng 7 Tết (7-2), 1.500 công nhân Công ty TNHH JY Plastic Nam Định chuyên sản xuất đồ chơi ở xã Hải Phương (Hải Hậu) cũng đã hăng say, vui vẻ bắt tay vào thực hiện chiến dịch sản xuất đầu năm bởi dù thị trường thế giới giảm sút sức mua do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng Công ty vẫn tiếp tục phát triển bạn hàng mới tại thị trường các nước châu Âu và đã cơ bản ký kết đủ đơn hàng sản xuất cho cả năm. Tại Công ty cổ phần Tân Triệu Phát, làng nghề Trung Thành, xã Hải Vân (Hải Hậu) chuyên sản xuất các sản phẩm nhôm đúc trong kiến trúc xây dựng ngay trong ngày khai xuân, cả 65 công nhân của 2 xưởng đúc nhôm hợp kim đã tập trung sản xuất để kịp đảm bảo thời hạn giao hàng. Đồng chí Giám đốc Công ty cho biết, từ khi phát sinh dịch bệnh COVID-19 việc mua bán online phát triển mạnh. Tuy nhiên không ít cơ sở, doanh nghiệp cùng ngành nghề chỉ chạy theo lợi nhuận trà trộn, sản phẩm không đảm bảo chất lượng, gây mất niềm tin của khách hàng, bị giảm sút sức mua. Tuy nhiên, Công ty luôn kiên định giữ chữ tín, đảm bảo chất lượng mọi sản phẩm (cổng, cửa, cầu thang, hàng rào...) do Công ty cung ứng đều được đảm bảo sử dụng nguyên liệu nhôm hợp kim cao cấp, sản xuất bởi đội ngũ thợ kỹ thuật tay nghề cao, áp dụng công nghệ đúc hút chân không của Nhật Bản, sử dụng sơn Đức bền đẹp trong thời gian dài. Nhờ đó trong năm 2021, đặc biệt là giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, Công ty vẫn được nhiều bạn hàng mới là nhà đầu tư bất động sản, chủ thầu và các chủ công trình xây dựng các dự án căn hộ, chung cư cao cấp tìm về tận nơi để ký kết đơn hàng. Đầu năm 2022, Công ty tiếp tục phát triển đối tác tại các thị trường tiềm năng là các thành phố lớn, tốc độ xây dựng mạnh như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và đã phủ rộng thị trường tiêu thụ ra toàn quốc; lượng đơn hàng đã ký kết đảm bảo cho công nhân làm việc tới hết quý III năm nay.

Công nhân Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Lành (thành phố Nam Định) sản xuất băng gạc y tế trong những ngày đầu xuân mới.

Tổng quan chung về khí thế lao động sản xuất đầu năm, theo Cục Thống kê tỉnh: Với các biện pháp ứng phó linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, của tỉnh, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp có những tín hiệu tích cực. Đánh giá về tình hình sản xuất, kinh doanh quý I-2022 so với năm 2021, có 35,16% số doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh tốt lên, 46,87% số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh giữ ổn định... Tiêu biểu phải kể đến nhóm doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (nhóm ngành đóng vai trò chủ chốt dẫn dắt tăng trưởng nền kinh tế của tỉnh) đã phát huy sức phục hồi tích cực từ quý IV-2021 tạo đà “bứt tốc” ngay từ những tháng đầu năm. 82,03% doanh nghiệp chế biến, chế tạo của tỉnh đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh quý I-2022 tốt hơn và giữ ổn định so với quý IV-2021. Các doanh nghiệp toàn tỉnh bám sát định hướng của Chính phủ, của tỉnh để thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch vừa phát triển sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh thị trường toàn quốc cũng như các quốc gia trên thế giới đã và đang điều chỉnh, gia tăng chiến lược phát triển kinh tế, hướng đến tự chủ nguồn cung, bảo hộ sản xuất trong nước… Tiếp tục nâng cao năng lực, gia tăng liên kết phát triển quy mô tham gia chuỗi sản xuất và cung ứng đạt chuẩn an toàn, chất lượng cao; không ngừng tiếp cận công nghiệp, tiếp thu kinh nghiệm quản lý và thay đổi tầm nhìn trong thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển các ngành hàng; chú trọng tham gia sản xuất hàng tiêu dùng như dệt may, da giày, chế biến gỗ, nông, lâm thủy sản và phát triển các ngành công nghiệp có tính chất nền tảng, nhất là công nghiệp vật liệu, cơ khí, chế biến, chế tạo, điện tử... Chủ động bám sát mọi nhận diện, đánh giá của ngành chức năng để tận dụng tối đa lợi thế của các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia; đẩy mạnh xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường và hàng hóa xuất khẩu. Bám sát diễn biến để phản ứng kịp thời trong sản xuất, lưu thông hàng hóa tại thị trường nội địa, tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối như trung tâm thương mại, siêu thị, chợ truyền thống, chợ đầu mối… nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa. Phát triển thương mại điện tử gắn với thương mại truyền thống để khai thác hiệu quả sự phát triển mạnh mẽ của xu hướng chuyển đổi số.

Khí thế thi đua sôi nổi, tinh thần nỗ lực thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh ngay từ những ngày đầu xuân của các doanh nghiệp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu năm 2022 chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) toàn tỉnh tăng từ 14,0% trở lên so với năm 2021, giá trị xuất khẩu đạt từ 3.000 triệu USD trở lên, góp phần cùng tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra./.

Bài và ảnh: Thanh Thúy