Điện lực Nam Định đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh

Thực hiện chủ đề “Chuyển đổi số (CĐS) trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam” và Kế hoạch CĐS của tỉnh, Công ty Điện lực Nam Định đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, từng bước số hóa các hoạt động với mục tiêu cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Chuyển đổi vận hành Trạm biến áp ứng dụng công nghệ không người trực tại Trạm biến áp 110kV Lạc Quần. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Xác định CĐS là một trong những yếu tố then chốt quyết định sự thành công của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay, Công ty Điện lực Nam Định đã xây dựng kế hoạch CĐS giai đoạn 2021-2022 ở 3 mắt xích chính, bao gồm: sản xuất, truyền tải và phân phối, kinh doanh điện. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ như: Số hóa toàn bộ lưới điện trên bản đồ; triển khai phần mềm quản lý máy biến áp, nâng cấp phần mềm quản lý an toàn lao động; số hóa toàn bộ hồ sơ sổ sách, lý lịch thiết bị, công trình xây dựng, hồ sơ khách hàng, dữ liệu thanh toán, quản trị nhân sự, công tác kế hoạch; số hóa các quy trình quản lý nội bộ theo từng lĩnh vực chuyên môn (kỹ thuật - an toàn, kinh doanh và dịch vụ khách hàng, tài chính kế toán, kế hoạch, quản trị văn phòng, tổ chức nhân sự, đầu tư xây dựng, quản lý đấu thầu, thanh tra kiểm tra, nâng cấp hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin…), Công ty đã thành lập ban điều hành CĐS; nâng cấp hệ thống hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, triển khai các ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin vào tất cả các hoạt động điều hành sản xuất, kinh doanh. Do đó, quá trình CĐS của Điện lực Nam Định diễn ra nhanh chóng, đạt hiệu quả cao. Một trong những dấu ấn nổi bật trong lộ trình CĐS của đơn vị đó là đưa Trung tâm Điều khiển xa (TTĐKX) vào khai thác và tích hợp được cả 12 trạm biến áp 110kV trên địa bàn tỉnh ứng dụng công nghệ điều khiển xa không người trực. Đồng thời kết nối 172 bộ máy cắt (ngắt) đường dây (Recloser), 95 bộ cầu dao phụ tải đường dây lắp đặt trên hệ thống lưới điện trung thế về TTĐKX để thực hiện thao tác đóng/cắt điện từ trung tâm. Đơn vị cũng đã triển khai phần mềm quản lý các máy biến áp đảm bảo kiểm tra thông số kỹ thuật từ xa cho trên 98% số thiết bị đang vận hành. Hiện tại Điện lực Nam Định đang tiếp tục rà soát, cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu các thiết bị máy biến áp, tụ bù trên lưới điện trung thế trong phần mềm và số hóa hồ sơ, sổ sách lĩnh vực kỹ thuật để tiếp tục ứng dụng công nghệ khai thác chức năng của các phần mềm chuyên dụng.

Trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, Công ty đã chuẩn hóa được 100% thông tin khách hàng và số hóa hợp đồng cung ứng điện sinh hoạt. Việc hoàn thành chuẩn hóa số liệu có ý nghĩa quan trọng trong công tác triển khai kế hoạch CĐS đảm bảo tính chính xác, tin cậy của số liệu và là cơ sở quan trọng để tiếp tục triển khai lộ trình cấp điện hạ áp theo hình thức điện tử; ứng dụng ghi chỉ số công tơ điện tử và tra cứu chuẩn hóa mã lộ, mã trạm từng khu vực. Các phần mềm như E-OFFICE (phần mềm quản lý văn phòng), phần mềm quản lý kỹ thuật, quản lý phiên làm việc, quản lý sự cố lưới điện, các công cụ kiểm soát thông số lưới điện từ xa, phần mềm quản lý kinh doanh, ghi chốt chỉ số từ xa góp phần tăng hiệu quả làm việc, đảm bảo an toàn lao động, cắt giảm chi phí vận hành. Không chỉ chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, số hóa trong lĩnh vực kinh doanh và phục vụ khách hàng, Công ty Điện lực Nam Định còn rèn luyện tạo được thói quen tương tác trực tuyến giữa doanh nghiệp với cán bộ, công nhân viên, đối tác và các khách hàng, sử dụng dịch vụ. Đến nay, tỷ lệ các dịch vụ giao dịch điện tử đạt 99,19%; dịch vụ giải quyết thủ tục hành chính, thương mại trực tuyến cấp độ 4 đạt 86,09%, vượt chỉ tiêu kế hoạch Tổng Công ty giao. Thành quả đạt được trong CĐS doanh nghiệp giúp cán bộ, công nhân viên tiết kiệm thời gian, sức khỏe dành cho sáng tạo, cải tiến quá trình sản xuất, kinh doanh, giúp khách hàng tiết giảm thời gian, công sức đến các điểm giao dịch khi có yêu cầu về dịch vụ điện. Về phía Công ty Điện lực Nam Định đã giảm thiểu được nhân lực, giảm chi phí vận hành doanh nghiệp đồng thời tăng độ chính xác, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên quá trình CĐS của Công ty cũng gặp nhiều khó khăn do phần lớn cán bộ, công nhân viên của đơn vị chưa thích ứng kịp với các quy trình công nghệ mới nên việc ứng dụng các hệ thống phần mềm còn chậm và đạt hiệu quả chưa cao. Nguồn kinh phí đầu tư cho CĐS hạn hẹp, còn phải cân đối cho những mục tiêu khác nên việc mua sắm các thiết bị công nghệ chưa đảm bảo đầy đủ, đồng bộ. Bên cạnh đó nhiều khách hàng sử dụng điện vẫn quen thanh toán bằng tiền mặt, giao dịch trực tiếp nên việc triển khai dịch vụ khách hàng trực tuyến chưa được bao phủ rộng khắp.

Thời gian tới, để đẩy mạnh công tác CĐS, Điện lực Nam Định tiếp tục đầu tư hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin - viễn thông, đào tạo nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công nhân viên; tuyên truyền, khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ trực tuyến khi có nhu cầu giao dịch với ngành Điện để đảm bảo phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Phấn đấu hết năm 2022, Điện lực Nam Định hoàn thành vượt chỉ tiêu CĐS mà Tổng Công ty giao; năm 2025 trở thành doanh nghiệp hoạt động trên môi trường số, đáp ứng tốt mục tiêu đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025./.

Nguyễn Hương