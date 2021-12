Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý xe hàng chở quá tải

Thời gian qua, trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, lây lan nhanh trên diện rộng; thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thành lập các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Thanh tra Giao thông đã tập trung tối đa lực lượng tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại các chốt. Lợi dụng tình hình đó nhiều lái xe, chủ xe đã lén lút thực hiện hành vi chở quá tải trọng, tự ý cơi nới kích thước thành, thùng xe. Bên cạnh đó, theo phản ánh của cử tri xã Lộc An (thành phố Nam Định) tại khu vực đường nhánh cầu vượt Lộc An (trên tuyến Quốc lộ 10) xuất hiện tình trạng các xe vận tải hàng hoá thường xuyên tập kết hàng hóa lấn chiếm lòng đường gây cản trở cho người và phương tiện lưu thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động bằng cân tự động cho phương tiện vận tải hàng hoá trên Quốc lộ 21.

Trước tình trạng đó, thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25-11-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện, Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện đường bộ. Mục tiêu là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về tải trọng phương tiện giao thông đường bộ tại các điểm nóng, khu vực có nhiều vi phạm về trật tự an toàn giao thông trong hoạt động vận tải hàng hóa. Khôi phục hoạt động vận tải hàng hóa phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID-19, tạo điều kiện đảm bảo sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời tiếp tục thực hiện quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, không để dịch lây lan trên địa bàn, giữ vững thành quả trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Đối tượng kiểm tra trong đợt cao điểm là các doanh nghiệp, chủ phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa, các đầu mối xếp, dỡ hàng hóa về công tác phòng, chống dịch COVID-19; các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô. Yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, lái xe, người đi theo xe thực hiện các biện pháp tuyên truyền và phòng, chống dịch COVID-19; chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm về tải trọng vận tải hàng hoá đường bộ theo quy định. Thanh tra Giao thông đã chỉ đạo Đội Thanh tra Giao thông số 1 bố trí lực lượng, phương tiện tăng cường công tác tuyên truyền, kết hợp kiểm tra đối với các doanh nghiệp, chủ phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, các đầu mối xếp dỡ hàng hóa về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; phối hợp các đội nghiệp vụ Thanh tra Sở, công chức thanh tra Chi cục Quản lý đường bộ 1.7 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam), Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện vi phạm về vận tải hàng hóa bằng xe ô tô và xử lý theo quy định của pháp luật. Theo đó, Đội Thanh tra Giao thông số 1 đã cử cán bộ phối hợp với Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động kiểm tra công tác vận tải hàng hóa bằng xe ô tô ở các vị trí đặt Trạm tại Km150+400 trên tuyến Quốc lộ 21 và Km102+880 trên tuyến Quốc lộ 21B. Phối hợp với thanh tra của Chi cục Quản lý đường bộ 1.7 kiểm tra, xử lý các xe ô tô vận tải hàng hóa hoạt động trên tuyến Quốc lộ 10 theo chỉ đạo của Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải. Từ ngày 15-11 đến nay, lực lượng Thanh tra Giao thông đã phối hợp các lực lượng tập trung kiểm tra các phương tiện xe ô tô vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép, tự ý cơi nới, thay đổi kích thước thùng chở hàng, xe ô tô hết hạn sử dụng, hết hạn đăng kiểm và xe ô tô chở hàng siêu trường, siêu trọng, quá khổ của cầu, đường bộ không có giấy phép lưu hành của cơ quan quản lý Nhà nước cấp có thẩm quyền; lái xe, chủ xe, người đi theo xe ô tô chở hàng hóa tham gia giao thông bằng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm Luật Giao thông đường bộ và các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô; các đầu mối xếp, dỡ hàng hóa. Phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương các cấp, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác vận tải hàng hóa và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trong quá trình kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng đã phối hợp kiểm tra hàng trăm lượt phương tiện vận tải hàng hoá đường bộ và phát hiện một số trường hợp vi phạm. Tính đến ngày 1-12, lực lượng Thanh tra Giao thông đã phát hiện 5 trường hợp vi phạm các quy định về tải trọng hàng hoá, phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 264,8 triệu đồng. Trong đó có một số trường hợp vi phạm quy định về tải trọng nghiêm trọng như: phương tiện vận tải hàng hoá mang biển kiểm soát 81C-070.77 chuyên chở hàng quá tải thiết kế 100-150%, quá tải trục từ 50-100% bị phạt vi phạm hành chính 77,5 triệu đồng; phương tiện vận tải hàng hoá mang biển kiểm soát 36C-053.85 vi phạm các lỗi không có giấy phép lái xe, không mang giấy đăng ký xe, hàng hoá chuyên chở quá tải trọng cầu đường và thiết kế bị phạt vi phạm với tổng số tiền phạt lên đến 102,3 triệu đồng; phương tiện mang biển kiểm soát 36C-263.87 chở hàng quá tải thiết kế 30-50%, quá tải trục 20-50%... bị phạt xử lý vi phạm với số tiền 36 triệu đồng…

Để thực hiện nghiêm các giải pháp kiểm soát tải trọng xe, thời gian tới Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông, các đơn vị chuyên môn và Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát Giao thông tiếp nhận, trao đổi thông tin về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiểm soát tải trọng phương tiện, cung cấp các dữ liệu liên quan đến điều kiện của phương tiện, hành trình phương tiện... Kiên quyết không cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện sai kích thước thùng hàng, thành thùng xe. Công khai danh sách các xe vi phạm, tái vi phạm về kích thước thành thùng xe để phục vụ công tác quản lý và xử lý vi phạm… Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng; xử lý nghiêm các đối tượng gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ trong hoạt động kiểm tra tải trọng phương tiện; áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để đấu tranh có hiệu quả với hành vi tiêu cực trong hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải, đặc biệt các hành vi cơi nới kích thước thành thùng xe./.

Bài và ảnh: Thành Trung