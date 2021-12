Làng hoa Mỹ Tân hối hả vào vụ Tết

Trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối năm, làng hoa Mỹ Tân ở xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc) dường như hối hả hơn với công việc chăm sóc các vườn hoa để phục vụ thị trường trước và trong Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và thời tiết nên người trồng hoa nơi đây cũng nhiều lo âu, thấp thỏm hơn mọi năm.

Vườn hoa dơn phục vụ Tết Nguyên đán của ông Đoàn Văn Phúc, xóm Bình Dân, xã Mỹ Tân.

Làng hoa Mỹ Tân là nơi cung ứng hoa chủ đạo cho thành phố Nam Định và các tỉnh lân cận, đặc biệt thời điểm Tết Nguyên đán luôn cung cấp số lượng lớn nhất ra thị trường. Hiện nay, diện tích trồng hoa của xã đạt khoảng 100ha với trên 600 hộ dân tham gia. Trong đó, chủ lực là hoa cúc chiếm khoảng 80% diện tích, còn lại là hoa ly, dơn, cát tường, hồng, loa kèn… Một số chủ vườn cho biết, để có hoa cúc xuất ra thị trường phục vụ dịp Tết Nguyên đán thì từ khoảng tháng 9-10 dương lịch đã phải gieo trồng. Trải qua từ 3,5-4 tháng chăm sóc tỉ mỉ với các công đoạn căng dây, tỉa nụ, bón phân, tưới nước... hoa mới được thu hoạch mang đi bán. Gia đình chị Vũ Thị Tuất, xóm Liên Minh đang có hơn 1 mẫu vườn trồng hoa cúc vàng, cúc trắng và hoa dơn. Đây là vụ chính của năm nên mọi công tác chuẩn bị được gia đình chị đặc biệt quan tâm. Chị Tuất cho biết, trước kia gia đình chị vẫn cấy lúa, nhưng khoảng 20 năm trở lại đây thì chuyển đổi sang trồng hoa, cũng như nhiều năm trước, chị chọn hoa cúc là loại hoa trồng chủ lực phục vụ bán dịp Tết. Theo chị, thời tiết năm nay mưa lớn kéo dài khiến lứa hoa của gia đình chị phát triển không đều như dự tính. Chị Tuất cho biết: “Năm ngoái, đầu tháng 10 dương lịch là gia đình tôi trồng vụ hoa Tết, nhưng năm nay do mưa lớn kéo dài nên đầu tháng 11 tôi mới bắt đầu làm đất để trồng hoa. Do trồng muộn nên để hoa kịp nở bán Tết, tôi đang tích cực thúc cho hoa đâm chồi, ra nhánh”. Theo tính toán của chị Tuất, năm nay, lượng hoa cúc gia đình xuất bán phục vụ thị trường Tết Nguyên đán chỉ bằng 1/3 những năm trước nhưng dự kiến được giá hơn năm ngoái từ 1.500-2.000 đồng/bông. Nhiều gia đình đã lựa chọn phương án trồng ít cúc hơn và tăng số lượng các loại hoa khác như hoa dơn, ly, loa kèn… để giảm thiệt hại. Gia đình ông Đào Văn Phúc ở xóm Bình Dân có diện tích hơn 2 mẫu trồng các loại hoa: cúc, dơn, loa kèn. Theo ông Phúc, cúc là loại cây “nắng không ưa, mưa không chịu”, nên thời tiết ảnh hưởng rất lớn trong quá trình sinh trưởng, phát triển và ra hoa của cây. Nắng quá hoa sẽ không đẹp, mưa quá thì cây bị úng nước, dập, phát triển kém. Thời tiết “bất thuận” thì sâu bệnh càng phát sinh. Diện tích trồng hoa cúc của gia đình ông nằm ở vùng đất trũng nên bị thiệt hại do đợt mưa lớn kéo dài. Để kịp thời phục vụ thị trường hoa Tết Nguyên đán cũng như khôi phục sản xuất, ông Phúc đã trồng lại hoa cúc lần 2. Ông chia sẻ: “Đợt mưa lớn kéo dài thời gian qua gây thiệt hại số lượng khá lớn hoa của gia đình tôi. Tuy nhiên, chúng tôi cố gắng trồng lại và chăm sóc, đồng thời trồng thêm các loại hoa dơn, hoa ly với số lượng nhiều hơn… hứa hẹn sẽ nở đồng loạt đúng dịp Tết”. Bà Nguyễn Thị May, xóm Hồng Hà có hơn 5 sào trồng hoa cúc cho biết: “Trồng hoa Tết tuy vất vả, đòi hỏi phải có kỹ thuật và sự tỉ mỉ cao hơn những cây trồng khác nhưng bù lại khi thu hoạch sản phẩm bán chạy, cho lợi nhuận cao. Cái khó của nghề này là yếu tố thời tiết cùng kinh nghiệm xuống giống cho hoa đúng dịp Tết”. Nhờ có kinh nghiệm lâu năm trồng hoa cúc và vườn nằm ở vị trí vùng đất cao nên dù thời tiết diễn biến phức tạp, vườn hoa của bà May không bị thiệt hại nhiều. Dù năm nay dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nhưng thời điểm này đã có thương lái xuống tận vườn để xem và đặt hoa Tết. Từ chủ các vườn hoa đến thương lái, người mua hoa đều thực hiện đúng thông điệp 5K để phòng, chống dịch bệnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Trang, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Tân cho biết: “Vụ hoa trong năm dù bị thiệt hại khá lớn do mưa lớn kéo dài nhưng người dân đã nỗ lực khôi phục và trồng mới nhiều loại hoa ngắn ngày. Đến thời điểm này các vườn hoa trên địa bàn xã đang được chăm sóc phát triển tốt. Để đảm bảo một mùa hoa Tết bội thu, người trồng hoa trong xã đang chủ động theo dõi tình hình thời tiết và đã có những biện pháp chăm sóc phù hợp, kịp thời để giúp cây hoa sinh trưởng, phát triển tốt và nở hoa đúng dịp Tết. Để tạo điều kiện thúc đẩy nghề trồng hoa phát triển đạt giá trị kinh tế cao hơn, địa phương đang đề xuất với tỉnh đầu tư xây dựng chợ hoa đầu mối tại địa bàn xã Mỹ Tân giúp người dân tiết kiệm chi phí vận chuyển, nâng cao thu nhập, phát triển dịch vụ thương mại trên địa bàn. Hy vọng rằng, với sự cần cù, chịu khó, người dân trồng hoa xã Mỹ Tân sẽ có một vụ hoa thắng lợi để đón Tết ấm áp, sung túc hơn./.

Bài và ảnh: Thanh Hoa