Nam Trực xây dựng tuyến đê kiểu mẫu

Thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai (PCTT) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) phát động và phong trào thi đua “Xây dựng tuyến đê kiểu mẫu” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của UBND tỉnh, huyện Nam Trực đã xây dựng được nhiều đoạn đê kiểu mẫu trên 2 tuyến đê tả sông Đào và hữu sông Hồng tại địa bàn. Qua đó, các tuyến đê trên địa bàn huyện không những đáp ứng tốt hơn yêu cầu phòng, chống lũ, giảm vi phạm, mà còn làm đẹp cảnh quan.

Tuyến đê kiểu mẫu đoạn qua địa phận xã Điền Xá.

Trên địa bàn huyện Nam Trực có 2 tuyến đê hữu sông Hồng và tả sông Đào, gồm 29,4km đê cấp II, III và 11,1km đê bối. Đây là các công trình PCTT giữ vai trò quan trọng, làm nhiệm vụ trực tiếp ngăn lũ trên sông Hồng và sông Đào bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, dân cư đã sinh sống ở ven nhiều đoạn đê thành các làng, xóm; bãi ven đê còn có 4 lò gạch tuynel và nhiều hộ kinh doanh bến bãi vật liệu xây dựng. Do đó, tình hình quản lý bảo vệ đê gặp nhiều khó khăn phức tạp. Hưởng ứng phong trào “Xây dựng tuyến đê kiểu mẫu” của Bộ NN và PTNT triển khai từ năm 2016 và khắc phục những tồn tại trên, huyện Nam Trực đã tiến hành rà soát và lựa chọn 5 đoạn đê: hữu sông Hồng đoạn K169+610 đến K170+962 địa phận xã Điền Xá và đoạn K177+672 đến K180+700 địa phận xã Nam Hồng; tả sông Đào các đoạn K4+351 đến K6 địa phận xã Nghĩa An, K12 đến K13+500 địa phận thị trấn Nam Giang và K15 đến K15+600 qua xã Nam Dương để xây dựng các mô hình tuyến đê kiểu mẫu. Đồng thời, hoàn thành việc chỉnh trang 10,445km mái đê phía đồng theo chương trình xây dựng đê kiểu mẫu gắn với xây dựng NTM. Đồng chí Lưu Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cho biết: Để xây dựng tốt các mô hình tuyến đê kiểu mẫu, UBND huyện giao các phòng, ngành chức năng, hạt quản lý đê và các xã, thị trấn có đoạn đê được lựa chọn tăng cường tuyên truyền về Luật Đê điều, Luật PCTT; xây dựng quy chế phối hợp kiểm tra, phát hiện kịp thời vi phạm về đê điều, lập biên bản và tham mưu cơ quan chức năng xử lý ngay, không để vi phạm kéo dài, diễn biến phức tạp. UBND các xã, thị trấn Điền Xá, Nam Hồng, Nghĩa An, Nam Giang, Nam Dương trích từ nguồn ngân sách địa phương, huy động từ các hộ dân hưởng lợi và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để trồng cỏ, hoa trên đảm bảo độ che phủ trên 80% diện tích mái đê, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chống xói mòn cho mái đê và ngăn chặn cỏ dại phát triển. Tuyên truyền, vận động các hộ dân sống ven các tuyến đê đã được đầu tư chỉnh trang mặt đê, mái đê theo tiêu chí đê kiểu mẫu tổ chức trồng cỏ, hoa trên mái đê; giao cho các tổ chức, cá nhân cụ thể quản lý, chăm sóc, bảo vệ, bón phân, tưới nước thường xuyên cho cỏ, hoa trên mái đê phát triển tốt để các tuyến đê đảm bảo PCTT và tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp lâu dài, bền vững đáp ứng tiêu chí tuyến đê kiểu mẫu. Hạt quản lý đê Nam Trực chủ trì, phối hợp với Phòng NN và PTNT huyện thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương trồng cỏ, hoa trên mái đê đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đến nay, các đoạn trên 2 tuyến đê sông của Nam Trực đã được cải tạo, nâng cấp theo quy chuẩn “tuyến đê kiểu mẫu” như: phát quang, chỉnh trang mái đê, xây tưởng đỉnh, tường chân, tường dọc mái đê và bậc lên xuống bằng gạch; mái đê được trồng cỏ, hoa… qua đó đã đảm bảo an toàn đê điều, PCTT trong mùa mưa bão.

Từ khi huyện triển khai xây dựng “tuyến đê kiểu mẫu”, người dân sinh sống dọc hai bên tuyến đê rất phấn khởi bởi cảnh quan môi trường phong quang, sạch đẹp nên đã thay đổi tư duy, lối sống, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường chung, không còn vứt rác, đổ phế thải bừa bãi trên mái đê, không lấn chiếm và tự giác giải tỏa hành lang bảo vệ an toàn đê. Một số hộ dân còn chủ động đóng góp tiền lắp đặt đèn chiếu sáng đảm bảo tuyến đê luôn “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Ông Nguyễn Văn Nam, xã Nam Hồng cho biết: “Từ khi xây dựng tuyến đê kiểu mẫu, nhân dân ở đây đã thống nhất không để xảy ra tình trạng đổ rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng, lấn chiếm hành lang bảo vệ đê”. Phó trưởng Hạt quản lý đê Nam Trực Hoàng Tùng cho biết: “Việc xây dựng tuyến đê kiểu mẫu đã góp phần giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều. Đồng thời rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tu dưỡng về phẩm chất, đạo đức, ý thức tinh thần trách nhiệm của lực lượng quản lý đê. Tạo điều kiện tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ sở pháp lý cho lực lượng quản lý đê nâng cao hiệu quả làm việc. Bên cạnh đó, chính quyền các cấp, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân cũng nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong các hoạt động liên quan đến đê điều”. Thời gian tới, huyện Nam Trực tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào “Xây dựng tuyến đê kiểu mẫu” nhằm tăng cường hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ đê điều, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều để tăng khả năng chống lũ của hệ thống đê, kết hợp cải tạo cảnh quan môi trường, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đánh giá của Sở NN và PTNT, phong trào “Xây dựng đê kiểu mẫu” ở huyện Nam Trực có sức lan tỏa tốt, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tự giác tham gia, nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan, chất lượng công trình đê điều. Đây cũng là cơ sở để thời gian tới Sở NN và PTNT tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh phong trào “Xây dựng tuyến đê kiểu mẫu” tại các địa phương có đê trong tỉnh nhằm tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý đê điều, bảo đảm an toàn chống lũ, ngăn chặn vi phạm pháp luật về đê điều. Những tuyến đê kiểu mẫu không chỉ đảm bảo an toàn chống lũ mà còn là những công trình văn hóa xanh - sạch - đẹp, góp phần xây dựng NTM và tạo thêm sự gần gũi, gắn bó của người dân với những con đê quê hương ở mỗi địa phương./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh