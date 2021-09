Sôi động thị trường Tết Trung thu

Tết Trung thu đang đến thật gần. Năm nay dịch bệnh COVID-19 đang ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất, tiêu thụ bánh Trung thu.

Dự đoán chính xác tình hình thị trường với tác động của dịch bệnh COVID-19 nên các hãng bánh kẹo lớn như: Kinh Đô, Hữu Nghị, Bảo Ngọc Bakery… đều sản xuất cầm chừng và đẩy mạnh kênh bán hàng trực tuyến, đưa bánh Trung thu lên các sàn thương mại điện tử như Lazada, Shopee, Tiki các website chính thức của doanh nghiệp. Theo doanh nghiệp, do khó khăn trong nhập nguyên liệu, giá bánh Trung thu của các hãng bánh lớn hiện đang tăng từ 10% đến 15% so với năm ngoái. Tuy nhiên doanh nghiệp đã chủ động sản xuất nhiều mẫu mã, chủng loại bánh theo các phân khúc khách hàng khác nhau với biên độ giá dao động cao, thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng từ bình dân đến cao cấp, cụ thể từ vài chục nghìn đồng tới vài trăm nghìn, hàng triệu đồng. Đối với các cơ sở sản xuất bánh Trung thu truyền thống có thương hiệu uy tín trong tỉnh như: Minh Trang, Tân Anh, Quang Hưng, Vĩnh Thịnh, Bảo Minh (thành phố Nam Định) hay làng nghề bánh kẹo tại thị trấn Yên Định (Hải Hậu), xã Quang Trung (Vụ Bản)… cũng chủ động thích ứng trước tình hình dịch bệnh COVID-19. Chủ cơ sở sản xuất bánh Trung thu Minh Trang, số 26 Lê Hồng Phong (thành phố Nam Định) cho biết: Thương hiệu bánh Trung thu Minh Trang với hương vị truyền thống mang đặc trưng của Nam Định đã phổ biến ở hầu hết các tỉnh, thành phố miền Bắc. Để thu hút sức mua trong giai đoạn khó khăn hiện nay, ngoài đảm bảo chất lượng ngon ổn định (không chất bảo quản, nhân bánh được làm thủ công truyền thống, không quá nhiều mỡ và lạp xưởng, độ ngọt cũng vừa phải) cơ sở thực hiện thiết kế hộp đựng đơn giản, mộc mạc để tối giản chi phí giá thành, đảm bảo giá bánh “mềm” hơn, dao động khoảng 30-60 nghìn đồng/chiếc (loại 150 gam), 80 nghìn đồng/chiếc (loại 250 gam). Năm nay do ảnh hưởng của dịch, việc tiêu thụ bánh Trung thu tại thị trường ngoài tỉnh gặp nhiều khó khăn nên cơ sở chỉ tập trung sản xuất những đơn hàng thuận lợi trong vận chuyển và đẩy mạnh cung ứng cho người tiêu dùng nội tỉnh. Đồng thời, phát huy tối đa kênh bán hàng trực tuyến, giao hàng tận nhà.

Lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Nam Định) kiểm tra điều kiện lưu thông sản phẩm bánh trung thu trên địa bàn thành phố Nam Định.

Với sự hỗ trợ của mạng xã hội, các kênh dạy nấu ăn, làm bánh… như nhiều năm gần đây, năm nay xu hướng tự làm bánh hay đặt bánh handmade tiếp tục sôi động. Đáp ứng nhu cầu này, dịch vụ cung cấp nguyên liệu làm bánh Trung thu và các lớp dạy làm bánh trực tuyến phát triển nhanh. Tại cửa hàng nguyên liệu làm bánh trên đường Nguyễn Du (thành phố Nam Định) cung ứng đầy đủ các loại nguyên liệu làm bánh Trung thu từ bột làm vỏ, nước đường, nhân bánh đến hộp đựng bánh các loại, cửa hàng cũng không quên tặng kèm hướng dẫn quy trình làm bánh chuẩn. Cửa hàng có tới 18 công thức làm nhân khác nhau được chế biến sẵn tiện dụng cho các yêu cầu bánh chay, mặn, ngọt, ăn kiêng… như: trà xanh, hạt sen sữa dừa, đậu xanh hạt chia, khoai môn… Chị Trần Thúy Hằng, Khu đô thị Hòa Vượng (thành phố Nam Định) đang lựa chọn nguyên liệu làm bánh cho biết: Đã thành truyền thống nên dù thế nào thì mỗi gia đình đều chuẩn bị một mâm cỗ Tết Trung thu cúng tổ tiên và cho con trẻ vui đón Tết trông trăng. Năm nay, dịch bệnh, thu nhập kém hơn so mọi năm, việc đi lại, tập trung đông người cũng hạn chế. Vì vậy chị mua nguyên liệu và tham gia khóa học làm bánh trung thu online. Các cửa hàng làm bánh thường chuẩn bị sẵn những set nguyên liệu trọn gói để làm bánh nướng, bánh dẻo, với mức giá khoảng 80-150 đồng/set, bao gồm bột bánh, nhân bánh… kèm theo công thức hướng dẫn. Với các thiết bị đồ dùng làm bếp hiện đại đã sắm, việc làm bánh tại nhà vừa có thêm kỹ năng và tạo sân chơi cho trẻ nhỏ vào dịp Tết Trung thu, cũng là cơ hội để gia đình nhỏ của mình sum vầy trong hoạt động chung, tạo ký ức tuổi thơ đẹp cho con cái.

Ngoài bánh Trung thu năm nay thị trường đồ chơi cho trẻ nhỏ cũng có phần hạn chế bởi không có nhiều mẫu mã đồ chơi nhập khẩu mới. Tuy nhiên không vì thế mà Tết Trung thu của trẻ kém vui bởi ngoài đồ chơi Trung thu truyền thống như đầu sư tử, trống da trâu, đèn kéo quân, đèn ông sao và các loại búp bê, thú nhồi bông, mô hình lắp ghép thì nhiều gia đình đã giúp con trẻ làm đồ chơi sáng tạo từ phế liệu như chai nhựa, giấy màu, vỏ quả bưởi, gáo dừa… theo hướng dẫn của các chuyên gia trên mạng internet. Đồ chơi tự làm vừa giúp luyện tính kiên trì, tiết kiệm cho trẻ con, nhất là lồng ghép các nội dung giáo dục về bảo vệ môi trường, sống lành mạnh…

Không sôi động, rầm rộ như mọi năm nhưng sự năng động của thị trường, sự thích ứng linh hoạt, sáng tạo của mỗi gia đình, mỗi người nội trợ sẽ mang lại một Tết Trung thu đầm ấm, ý nghĩa trong tình hình dịch bệnh COVID-19./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương