Vietcombank Chi nhánh Nam Định nỗ lực hoàn thành đa mục tiêu

Từ năm 2020 đến nay, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Nam Định luôn nỗ lực kiên trì thực hiện “đa mục tiêu”: đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục, an toàn, hiệu quả, tiếp tục củng cố và gia tăng vị thế trên thị trường tài chính; chung tay cùng toàn tỉnh quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19 và chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp, khách hàng vượt qua khó khăn, góp phần ổn định, phát triển kinh tế - xã hội.

Đại diện lãnh đạo VietcomBank Chi nhánh Nam Định trao Giải đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng thưởng. Ảnh: Văn Đại

Để đảm bảo an toàn, lợi ích của người dân cũng như duy trì hoạt động của hệ thống thông suốt, hiệu quả, Chi nhánh đã chủ động, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế, phun khử khuẩn, bố trí làm việc theo ca để đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh liên tục trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp. Triển khai lắp đặt máy đo thân nhiệt và khử khuẩn tự động tại cửa ra vào tất cả các phòng giao dịch và trụ sở của Chi nhánh; trang bị khẩu trang phát miễn phí cho khách hàng đến giao dịch. Triển khai hệ thống đăng ký lấy số giao dịch online và tại trụ sở để đảm bảo khoảng cách giao dịch giãn cách theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Đồng thời, áp dụng ứng dụng đăng ký eKyc mở tài khoản trực tuyến VCB Digital Bank cho người dân, quét mã QR rút tiền mặt tại các điểm ATM. Bố trí luân phiên 10% nhân viên làm việc từ xa để đảm bảo giãn cách kết hợp với triển khai họp trực tuyến. Đối với phòng giao dịch của Chi nhánh tại Hải Hậu, ngay khi huyện phát hiện có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng Chi nhánh đã chỉ đạo nhân viên thực hiện phương án làm việc “3 tại chỗ”.

Cùng với đó, trong 2 năm liên tiếp, Vietcombank Chi nhánh Nam Định đã triển khai 5 đợt giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Hiện tại, Chi nhánh đang triển khai chính sách giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ ngày 15-7 đến 31-12-2021 với mức giảm từ 0,5%-1%/năm tuỳ đối tượng khách hàng với quy mô hỗ trợ lên tới 1.800 tỷ đồng. Bên cạnh việc giảm lãi suất, Vietcombank Chi nhánh Nam Định cũng đã thực hiện giảm phí, cơ cấu lại nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng. Đồng thời, Chi nhánh đã tài trợ nhiều hoạt động đồng hành cùng địa phương chống dịch, ủng hộ các Quỹ phòng, chống COVID-19 tại tỉnh ta 500 triệu đồng. Đặc biệt, thực hiện chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, từ ngày 1-8-2021 đến hết 31-12-2021, Chi nhánh đã giảm hàng loạt các loại phí dịch vụ trên toàn bộ các kênh: quầy giao dịch, ATM, Ngân hàng số VCB Digibank, VCB_iB@nking và VCB Money cho các tất cả các đối tượng khách hàng. Cụ thể, đối với khách hàng cá nhân, giảm đến 80% phí chuyển tiền trong cùng hệ thống và 25% phí chuyển tiền ngoài hệ thống Vietcombank; giảm đến 33% phí các gói tài khoản, áp dụng cho các gói tài khoản VCB Eco và VCB Plus; giảm 17% phí rút tiền mặt tại ATM ngoài hệ thống Vietcombank. Đối với khách hàng tổ chức, giảm đến 50% phí chuyển tiền ngoài hệ thống Vietcombank. Ngoài ra, Vietcombank Chi nhánh Nam Định tiếp tục áp dụng chính sách miễn phí với các giao dịch chuyển tiền ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19 với tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước, Vietcombank, các ngân hàng thương mại và các tài khoản của Ủy ban MTTQ các cấp mở tại địa phương. Tính đến hết ngày 31-7-2021, Chi nhánh đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay cho 2.775 khách hàng có tổng dư nợ là 2.939 tỷ 414 triệu đồng. Trong đó, có 2.698 khách hàng cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh có dư nợ là 2.148 tỷ 488 triệu đồng và 77 doanh nghiệp có dư nợ là 790 tỷ 926 triệu đồng. Số tiền lãi được miễn, giảm là 5 tỷ 51 triệu đồng. Đồng thời, Chi nhánh còn tiếp tục hỗ trợ 78 khách hàng vay mới 122 tỷ 941 triệu đồng với lãi suất ưu đãi. Ngoài ra, Vietcombank Chi nhánh Nam Định còn thực hiện hỗ trợ khách hàng thông qua các chương trình ưu đãi lãi suất dành cho khách hàng tổ chức và cá nhân. Đến ngày 31-7-2021, dư nợ của chương trình ưu đãi lãi suất với nhóm khách hàng tổ chức là 915 tỷ 342 triệu đồng; dư nợ của chương trình ưu đãi lãi suất với nhóm khách hàng cá nhân là 45 tỷ 957 triệu đồng. Những chính sách ưu đãi “đúng, trúng và kịp thời” của Vietcombank Chi nhánh Nam Định được khách hàng ghi nhận và đánh giá cao giúp doanh nghiệp vượt khó, duy trì hoạt động, không để đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng; đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động, góp phần cùng với tỉnh phát triển kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 phức tạp. Tính đến hết 31-8-2021, số dư huy động vốn toàn Chi nhánh đạt 3.609 tỷ đồng, tăng 170 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 93% kế hoạch năm 2021. Dư nợ vay tín dụng đạt 4.100 tỷ đồng, tăng 224 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 90% kế hoạch năm 2021. Tỷ trọng tín dụng bán lẻ chiếm 64% tổng dư nợ. Doanh số mua bán ngoại tệ, thanh toán quốc tế đạt 565 triệu USD, đạt 72% kế hoạch năm. Nợ xấu chỉ có 5,5 tỷ đồng, chiếm 0,13% tổng dư nợ. Các chỉ tiêu bán lẻ như phát triển khách hàng cá nhân mới, thẻ và dịch vụ ngân hàng bán lẻ đều đạt và vượt kế hoạch được giao. Chỉ tiêu phát triển khách hàng bán buôn tín dụng và huy động vốn mới đều hoàn thành 400% kế hoạch.

Bà Đoàn Thị Hồng Nga, Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Nam Định khẳng định: Thời gian tới, Vietcombank tiếp tục đồng hành, chia sẻ khó khăn với khách hàng, chung tay cùng cộng đồng vượt qua đại dịch. Các tháng cuối năm 2021, Vietcombank Chi nhánh Nam Định tiếp tục quán triệt phương châm hành động “Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững”, quan điểm chỉ đạo điều hành “Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo”, toàn hệ thống nỗ lực thực hiện “đa mục tiêu”: Phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả - Chia sẻ khó khăn với khách hàng - Thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh doanh. Năm 2021, Chi nhánh phấn đấu tổng nguồn vốn huy động đạt 3.890 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 4.630 tỷ đồng, doanh số thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại đạt 800 triệu USD, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát chặt dưới 0,2%./.s

Đức Toàn