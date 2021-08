Yên Tân hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Là một trong 5 xã được UBND huyện Ý Yên lựa chọn chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, có mô hình NTM kiểu mẫu năm 2020, thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Yên Tân đã tập trung chỉ đạo, vận động nhân dân phát triển kinh tế, huy động mọi nguồn lực để xây dựng, củng cố và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Nhờ nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân và đóng góp của con em Yên Tân xa quê hương, đến nay, xã Yên Tân đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn chương trình xây dựng NTM nâng cao theo Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 17-8-2021.

Một góc nông thôn mới xã Yên Tân hôm nay.

Sau khi được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM năm 2015, xã Yên Tân xác định xây dựng NTM nâng cao là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-ĐU về “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020”; trên cơ sở đó, UBND xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết với mục tiêu đề ra là xây dựng NTM xã Yên Tân phát triển, đảm bảo tính hiện đại và bền vững, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; cảnh quan môi trường thường xuyên xanh - sạch - đẹp; nếp sống văn minh, tiến bộ, giàu bản sắc truyền thống; an ninh trật tự, an toàn, bình yên; kinh tế phát triển, bền vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Xã đã kiện toàn các Ban chỉ đạo, Ban quản lý dự án, Ban phát triển NTM ở các xóm. Triển khai xây dựng NTM nâng cao, trên cơ sở 19 tiêu chí NTM của Trung ương, tỉnh và huyện, xã cụ thể hóa thành các chỉ tiêu theo hướng nâng cao các tiêu chí NTM. Có tiêu chí cụ thể xã đã tập trung mọi nguồn lực, huy động sức mạnh tổng thể của nhân dân để tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật tạo nền tảng cho phát triển toàn diện kinh tế - xã hội nông thôn. Xã Yên Tân đã tiến hành rà soát, đánh giá lại hạ tầng kinh tế - xã hội; lập các quy hoạch trình UBND huyện thẩm định, phê duyệt gồm: Quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, quy hoạch xây dựng NTM nâng cao (điều chỉnh tổng thể đến năm 2025). Để thực hiện và hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, xã Yên Tân đã chỉ đạo các thôn làm tốt công tác huy động nguồn lực đầu tư kinh phí cùng với sự đóng góp của nhân dân đầu tư cơ sở hạ tầng theo phân cấp với phương châm “dân biết, dân làm, dân hưởng thụ”. Theo đó, các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội chung xã chịu trách nhiệm huy động nguồn lực để kiến thiết; công trình của thôn do thôn chủ động, công trình của xóm do các xóm chịu trách nhiệm; từng hộ dân có trách nhiệm chỉnh trang khuôn viên gia đình và đóng góp nguồn lực (tiền, ngày công, vật liệu…) để thực hiện các công trình của thôn, xóm mình. Hệ thống giao thông của xã đã được cắm cọc mốc giới theo quy hoạch, có hành lang an toàn giao thông; công tác duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng đường giao thông liên thôn, liên xã được quan tâm thực hiện thường xuyên. Xã đã hoàn thành xây dựng hệ thống rãnh dọc thoát nước tuyến đường Thành Xá, đường từ cầu Vĩnh Tứ đến thôn An Sọng dài trên 1km với tổng kinh phí đầu tư trên 1 tỷ đồng; cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục xã với kinh phí trên 1 tỷ đồng đảm bảo người và phương tiện lưu thông thuận tiện, an toàn. Hệ thống thuỷ lợi được cải tạo, nâng cấp cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và ứng phó hiệu quả với mức độ thiên tai cấp độ 3. Cùng với đó, trong năm 2020, UBND xã hoàn thành các công trình xây dựng nhà văn hóa, tu sửa khuôn viên trị giá 4,9 tỷ đồng; chỉnh trang trường THCS và trạm y tế xã trên 400 triệu đồng; xây dựng 2 nhà vệ sinh cho các trường THCS, tiểu học trị giá 1 tỷ đồng. Trong tháng 7 vừa qua, công trình nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ xã với kinh phí trên 1,7 tỷ đồng do nhân dân, con em xa quê ủng hộ kinh phí đã hoàn thành. Hiện tại, xã đang tập trung hoàn thành công trình 6 phòng học chức năng trường tiểu học với kinh phí đầu tư 3,8 tỷ đồng để kịp đưa vào sử dụng trong dịp khai giảng năm học 2021-2022. Những tháng cuối năm 2021, xã tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư cải tạo, nâng cấp 16 phòng học trường THCS với tổng kinh phí 700 triệu đồng.

Cùng với các công trình của xã, các thôn đã vận động nhân dân và con em xa quê ủng hộ kinh phí xây dựng các công trình và làm đường giao thông nông thôn, đường nội đồng phục vụ sản xuất. Thôn Mai Phú hoàn thiện đường trục bê tông từ đường Thành Xá đến cầu Mai Phú trị giá 1,7 tỷ đồng; thôn Nguyệt Hạ làm đường bê tông trục thôn trên 360 triệu đồng, thôn Nguyệt Bói làm đường xóm trên 200 triệu đồng, thôn Mai Vị làm đường bê tông nội đồng trên 120 triệu đồng, thôn Mai Thanh làm đường bê tông thôn xóm trên 300 triệu đồng. Hệ thống giao thông được đầu tư cải tạo, nâng cấp là cơ sở để xã xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả phương án về xây dựng cảnh quan môi trường như giải tỏa, phát quang đường giao thông; cảnh quan môi trường nông thôn cơ bản đạt sáng - xanh - sạch - đẹp; các khu vực công cộng, đường giao thông, kênh mương không có rác và thường xuyên sạch sẽ. Có 6/10 thôn triển khai mô hình phân loại rác thải tại nguồn và xử lý rác hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình, trong đó các thôn An Nhân, Nguyệt Bói đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2020 có trên 70% số hộ gia đình thực hiện phân loại rác thải tại nguồn. UBND xã ban hành quy chế thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn; thành lập 10 tổ thu gom rác thải hoạt động thường xuyên với tần suất thu gom 4 lần/tuần; tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn xã đạt 98%. Cùng với xây dựng kết cấu hạ tầng, xã tập trung chỉ đạo chuyển đổi sản xuất theo vùng; phát triển các mô hình kinh tế trang trại, ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất để nâng cao năng suất, sản lượng trồng trọt và chăn nuôi, góp phần thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp. Tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, giúp bà con nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Nhờ đó, đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người của xã đã được nâng lên mức 55,1 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội giảm xuống còn 0,1%.

Để tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao đã đạt được; phấn đấu thực hiện và về đích chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu, Đảng bộ, HĐND, UBND xã Yên Tân tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền và đoàn thể từ thị trấn đến các cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng NTM bền vững tới cấp uỷ, chính quyền và nhân dân. Tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân kết hợp đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá - xã hội, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, tiếp tục xây dựng củng cố hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Nâng cao công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát các bệnh truyền nhiễm và bệnh gây dịch để phấn đấu thực hiện và hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu./.

Bài và ảnh: Thành Trung