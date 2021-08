Agribank Bắc Nam Định phát triển dịch vụ tiện ích ngân hàng số tại địa bàn nông thôn

Hoạt động chủ lực trên địa bàn 3 huyện: Vụ Bản, Ý Yên, Mỹ Lộc, Agribank Chi nhánh Bắc Nam Định đã nỗ lực hiện thực hóa chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, đưa dịch vụ tiện ích tài chính ngân hàng số đến với từng thôn, xã, từng gia đình ở địa bàn nông thôn.

Phát hành thẻ thấu chi với nhiều tiện ích ngân hàng số hiện đại cho khách hàng tại trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Ý Yên.

Đẩy mạnh giao dịch qua ứng dụng Agribank Emobile Banking, Internet Banking, liên kết thanh toán qua ví điện tử, thanh toán qua POS, giao dịch qua ngân hàng tự động CDM, ATM, mở rộng Đề án phát hành thẻ nông nghiệp nông thôn… là các giải pháp quan trọng mà Agribank Chi nhánh Bắc Nam Định đang triển khai để hiện thực hóa mục tiêu “đẩy mạnh tăng trưởng phát triển dịch vụ tiện ích ngân hàng số hiện đại trên địa bàn nông thôn”. Theo đó, Agribank Chi nhánh Bắc Nam Định và các địa phương, hội, đoàn thể đã phối hợp, tăng cường các biện pháp tuyên truyền các dịch vụ tiện ích đến đoàn viên, hội viên qua tờ rơi, pa-nô, áp phích tại các điểm giao dịch, trụ sở chi nhánh loại II và tại các tuyến giao thông chính ở các xã, thị trấn. Trong các buổi họp giao ban, Agribank chi nhánh loại II đã lồng ghép tập huấn cho các tổ trưởng tổ vay vốn về cơ chế, chính sách tín dụng, quảng bá các sản phẩm dịch vụ tiện ích ngân hàng hiện đại của Agribank. Đồng thời, phối hợp với các tổ trưởng đến tận hộ dân để hướng dẫn cụ thể thủ tục hồ sơ vay vốn cũng như các sản phẩm dịch vụ huy động vốn, E-banking, thu hộ phí dịch vụ thiết yếu trong cuộc sống… Người dân tại các địa bàn hoạt động của ngân hàng đã từng bước quen với các dịch vụ tín dụng ngân hàng mới, sử dụng nhiều sản phẩm tiện ích chủ lực của Agribank để phục vụ tiêu dùng thiết yếu trong cuộc sống. Trong đó, phải kể đến dịch vụ Internet Banking là một trong những kênh ngân hàng điện tử cung cấp đến khách hàng nhiều dịch vụ thanh toán trực tuyến tiện ích như: chuyển khoản, gửi tiền tiết kiệm, thanh toán hóa đơn, các dịch vụ công... Dịch vụ Internet Banking của Agribank không chỉ hỗ trợ khách hàng thực hiện chuyển tiền trong hệ thống Agribank mà còn có thể chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 đến hơn 40 ngân hàng khác với nhiều hạn mức chuyển khoản linh hoạt. Đây là dịch vụ mà bất kỳ cá nhân, tổ chức nào sở hữu tài khoản của Agribank mở tại bất kỳ chi nhánh nào đều có thể sử dụng. Còn dịch vụ Agribank E-Mobile Banking ngoài những thông tin chính về tài khoản, chuyển khoản nội bộ và liên ngân hàng, dịch vụ thẻ (truy vấn thông tin thẻ, chuyển khoản qua số thẻ, phát hành thẻ phi vật lý, khóa thẻ) còn tích hợp nhiều tiện ích khác. Khách hàng có thể nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn, mua sắm trực tuyến, thanh toán QR Code, đặt vé máy bay, đặt vé tàu xe, đặt vé xem phim, đặt phòng khách sạn, thanh toán tiền điện, nước, phí bảo hiểm, học phí, viện phí, nộp thuế, cước viễn thông… Năm 2020, Agribank Chi nhánh Bắc Nam Định tiếp tục triển khai thêm 16 tiện ích dịch vụ trên kênh Agribank E-Mobile Banking và phát triển sản phẩm tiền gửi trực tuyến trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking, đáp ứng nhu cầu gửi tiền trực tuyến, giảm tải giao dịch tại quầy. Những dịch vụ tiện ích từ các kênh giao dịch ngân hàng điện tử Agribank E-Mobile Banking và Internet banking không ngừng được bổ sung, nâng cao giúp dịch vụ ngân hàng điện tử được khách hàng sử dụng nhiều, số lượng các giao dịch ngân hàng điện tử tăng nhanh trong thời gian qua.

Hoạt động phát triển dịch vụ của chi nhánh liên tục tăng trưởng qua các năm. Kết quả thu phí dịch vụ năm 2020 đạt 36 tỷ 952 triệu đồng, tăng 4 tỷ 804 triệu đồng (+14,9%) so với năm 2019, hoàn thành 103% kế hoạch năm 2020 của trụ sở chính giao (toàn hệ thống tăng trưởng từ dịch vụ 6,2%). 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu dịch vụ đạt 18 tỷ 658 triệu đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Chi nhánh đã phát hành được 71.883 thẻ. 32.029 khách hàng sử dụng E-Mobile Banking chi trả hộ tiền điện, nước cho 5.469 khách hàng. Tính rộng ra toàn chi nhánh Agribank Bắc Nam Định đã phát hành được hơn 7.000 thẻ thấu chi, lắp đặt trên 10 máy POS tại các điểm chấp nhận thẻ theo Đề án phát hành thẻ đã được duyệt. Phấn đấu đến hết năm 2021, chi nhánh sẽ phát hành được hơn 10 nghìn thẻ thấu chi, lắp đặt thêm 20 máy POS đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán của người dân vùng nông thôn. Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ khách hàng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, từ ngày 17-5-2021, Agribank Chi nhánh Bắc Nam Định chính thức áp dụng miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán trong nước đối với khách hàng tổ chức, cá nhân có tài khoản thanh toán tại Agribank. Theo đó, đối với khách hàng cá nhân, miễn 100% phí dịch vụ chuyển tiền trong cùng hệ thống Agribank trên tất cả các kênh thanh toán; miễn 100% phí chuyển tiền ra ngoài hệ thống đối với các kênh ngân hàng điện tử như: tại ATM, ứng dụng Mobile Banking, Internet Banking, Agribank E-Banking. Đối với khách hàng là tổ chức, miễn 100% phí dịch vụ chuyển tiền trong cùng hệ thống trên tất cả các kênh thanh toán của Agribank; giảm phí dịch vụ chuyển tiền ra ngoài hệ thống trên các kênh chuyển tiền điện tử như: Internet Banking, CMS. Chị Nguyễn Thị Hải, ở xã Yên Cường, cho biết: “Ngoài dịch vụ thẻ ATM, theo tư vấn của cán bộ Agribank, vừa qua tôi có đăng ký thêm dịch vụ E-Mobile banking của Agribank để tiện chi trả tiền điện, nước sinh hoạt hàng tháng, thanh toán một số hóa đơn mua bán vật tư nông nghiệp mà không phải mang theo tiền mặt. Ngoài ra, do ở khu vực nông thôn không gần chợ hay các trung tâm thương mại lớn, việc có tài khoản E-Mobile banking giúp tôi thanh toán khi mua bán nhanh chóng nhiều mặt hàng được bán trên mạng, rất tiện. Hơn nữa, sử dụng E-Mobile banking cũng giúp tôi kiểm soát được tài khoản, các khoản gửi tiết kiệm của mình mà không phải đến ngân hàng”.

Có thể nói hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt của Agribank thông qua các sản phẩm dịch vụ, tiện ích ngân hàng hiện đại đã góp phần thay đổi nhận thức, thói quen chi tiêu của người dân, đặc biệt là người dân ở khu vực nông thôn, giảm thiểu rủi ro trong thanh toán. Để tăng nhanh lượng khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử, không dùng tiền mặt, thời gian tới, Agribank Chi nhánh Bắc Nam Định tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn giúp nhiều người dân tiếp cận sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số, tiết kiệm chi phí, thời gian trong quá trình giao dịch. Đồng thời, đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, công nghệ; bổ sung các kênh thanh toán mới, thuận tiện, mang lại ích lợi cho người tiêu dùng, nhà cung cấp hàng hóa và cả ngân hàng. Agribank Bắc Nam Định phấn đấu năm 2021, huy động vốn tăng tối thiểu từ 12% trở lên, dư nợ tín dụng tăng tối thiểu từ 10-12%, sản phẩm, thu dịch vụ tăng tối thiểu 12%./.

Bài và ảnh: Đức Toàn