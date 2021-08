Thành phố Nam Định tập trung chỉnh trang đường điện, cáp viễn thông

Trong những năm qua, do tốc độ phát triển mạnh mẽ của dịch vụ viễn thông, internet, truyền hình…, các doanh nghiệp đã mở rộng mạng lưới dẫn đến tình trạng số lượng cáp treo trên các cột điện ở nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố Nam Định tăng nhanh, không được làm gọn gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin, lưới điện. Trên nhiều tuyến phố các loại dây điện, dây cáp viễn thông chằng chịt tiềm ẩn mối nguy cháy, nổ. Theo phản ánh của cử tri thành phố Nam Định với HĐND các cấp trong năm 2020: “... có những đường dây điện thoại cố định từ nhiều năm trước nhưng các đơn vị viễn thông không tổ chức tháo dỡ kể cả khi cột truyền tải điện đã thay đổi làm mất mỹ quan nông thôn, thành phố tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây chập cháy”. Nhiều sợi cáp thừa không sử dụng nhưng không được thu hồi gây mất an toàn cho công nhân khi sửa chữa, nguy hiểm cho người dân mà còn là nguyên nhân gây chập cháy làm ảnh hưởng đến hệ thống điện sinh hoạt. Các dây cáp viễn thông có dầu bảo dưỡng, chống nhiễu không được kiểm tra, bảo dưỡng, duy tu nên khi các sợi cáp bị quá nhiệt cộng với thời tiết hanh khô làm gia tăng các vụ cháy, chập tại các cột điện. Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Nam Định đã xảy ra nhiều vụ chạm chập giữa cáp viễn thông với đường dây hạ thế của ngành điện gây cháy, làm mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Đáng lo ngại hơn, nhiều vụ chập cháy xảy ra vào ban đêm nên việc xử lý khắc phục không được kịp thời, gây thiệt hại lớn về cơ sở vật chất khiến người dân lo lắng. Trước tình hình trên, thực hiện Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 3-4-2018 của UBND tỉnh về quản lý, phân cấp sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị trên địa bàn tỉnh, UBND thành phố Nam Định đã triển khai tới các nhà mạng, tổ chức hội nghị thống nhất trong quản lý, ban hành văn bản yêu cầu nhà mạng tháo dỡ dây cáp không đảm bảo theo quy định. Đến năm 2020, Công ty Điện lực Nam Định đã thực hiện bó gọn 56,24km đường dây cáp điện, cáp viễn thông, cáp truyền hình vào khuyên cáp ở nhiều tuyến phố như: Giải Phóng, Điện Biên, Trường Chinh, Thành Chung, Hà Huy Tập, Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong, Mạc Thị Bưởi, Vị Hoàng, Nguyễn Du, Hùng Vương, Phù Nghĩa, Trần Thánh Tông, Trần Đăng Ninh, Hoàng Hoa Thám... Đối với đường dây cáp, cáp viễn thông hạ tầng ngầm (tuyến cáp, hố ga, bể cáp, bể đồng hồ, các vị trí cắt, đào đường), VNPT Nam Định đã thực hiện xử lý các hố ga cáp quang trên các tuyến: Trần Huy Liệu, Điện Biên, Giải Phóng, Trần Thái Tông, Thái Bình, Nguyễn Bính...; Công ty Cổ phần Cấp nước Nam Định xử lý các vị trí như tuyến Trần Đăng Ninh, Lê Hồng Phong, Hàng Cấp, Hàng Tiện...; Công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định đã phối hợp với các đơn vị viễn thông tháo dỡ, di chuyển tuyến cáp, cáp quang, dựng lại cột tại vị trí ngã 3 Đặng Văn Ngữ - Bùi Đình Hòe; ngã 3 Vũ Văn Hiếu - Nguyễn Đức Thuận và tháo dỡ cáp, cáp quang trên tuyến Võ Nguyên Giáp… Hiện nay Điện lực Nam Định đang triển khai dự án KFW3 trên địa bàn thành phố: thực hiện lắp đặt 32/32 vị trí trạm biến áp trên địa bàn 12 phường, xã; thay thế, trồng 1.288/2.293 cột điện trong đó có thay thế cột điện, cáp điện... các dong ngõ và phối hợp với các đơn vị viễn thông căng treo lại tuyến cáp...

Chỉnh trang đường dây điện, cáp viễn thông trên tuyến phố Đỗ Mạnh Đạo (thành phố Nam Định).

Tuy nhiên, trên các tuyến đường, phố, dong ngõ thuộc địa bàn thành phố còn nhiều các đường dây cáp điện, cáp viễn thông của ngành điện, các nhà mạng viễn thông chưa được thanh thải, bó gọn và quản lý bảo dưỡng thường xuyên. Năm 2021, ngành Điện đang triển khai Dự án KFW3, thay thế cột điện, cáp điện tại một số dong ngõ trên địa bàn, tình trạng cáp, hộp nối cáp vẫn chưa được thanh thải, tháo dỡ lắp đặt theo quy định, trên các tuyến đường, phố còn nhiều sợi cáp, bó cáp đi (ngang, dọc) không theo tuyến, chùng võng, dây cáp thiếu dấu hiệu nhận biết... gây nhiều nguy cơ mất an toàn. Trước tình hình trên, trong tháng 5-2021 UBND thành phố Nam Định đã giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp với các phòng chức năng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác chỉnh trang hệ thống đường dây điện, cáp viễn thông trên địa bàn. UBND thành phố yêu cầu Điện lực thành phố Nam Định, các doanh nghiệp viễn thông, Công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định phối hợp, tự rà soát, tháo gỡ, chỉnh trang hệ thống đường điện, cáp viễn thông và phải hoàn thành trong tháng 6-2021. Tuy nhiên, đến tháng 7-2021, công tác chỉnh trang đường điện, cáp viễn thông vẫn không đảm bảo kế hoạch, tiến độ chậm nên UBND thành phố đã ban hành quyết định thành lập tổ công tác liên ngành để kiểm tra việc thực hiện các quy định về lĩnh vực điện, viễn thông trên địa bàn. Ngay sau khi được thành lập, Tổ công tác liên ngành đã triển khai rà soát, kiểm tra tình trạng vi phạm thực tế tại các tuyến phố; chỉ đạo Công ty Cổ phần Công trình đô thị phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông, điện lực triển khai thanh thải, chỉnh trang đường dây điện, cáp viễn thông trên các tuyến đường Đỗ Mạnh Đạo, Võ Nguyên Giáp với các nội dung: treo thẻ dấu hiệu nhận biết đơn vị, báo hiệu độ tĩnh không trên vỉa hè, qua đường; đưa tất cả các đường dây cáp vào khuyên treo; xử lý các đường dây cắt ngang đường theo quy định; thanh thải các sợi cáp không sử dụng, dự phòng hợp lý cáp đầu cột, căng treo các đường dây cáp đảm bảo độ võng theo quy định, bổ sung khuyên cáp đối với các vị trí chưa có khuyên…

Theo kế hoạch, trong tháng 8 này thành phố tiếp tục triển khai công tác chỉnh trang đường dây điện, cáp viễn thông trên 3 tuyến phố Trần Hưng Đạo, Hoàng Hoa Thám, Trần Đăng Ninh, góp phần bảo đảm mỹ quan xây dựng thành phố văn minh, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh./.

Bài và ảnh: Thành Trung