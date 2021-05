Thị trấn Gôi hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Là trung tâm kinh tế - chính trị của huyện Vụ Bản, lại có vị trí địa lý thuận lợi nằm liền kề thành phố Nam Định; có 2 tuyến Quốc lộ 10, 37B, đường sắt Bắc Nam chạy qua với các tuyến đường nội thị đã tạo nên hệ thống giao thông tương đối hoàn chỉnh và vị trí địa lý thuận lợi là điều kiện để thị trấn giao lưu vận chuyển hàng hóa phát triển kinh tế - xã hội.

Công trình nhà 2 tầng 8 phòng học và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học thị trấn Gôi mới hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 4-2021.

Ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn quốc gia về NTM từ năm 2015, Đảng ủy, UBND thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ dân phố và các đoàn thể chính trị - xã hội nỗ lực huy động các nguồn lực và kêu gọi nhân dân đóng góp để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, hướng tới xây dựng NTM nâng cao. Căn cứ bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020, Ban chỉ đạo xây dựng NTM thị trấn đã tập trung rà soát, đánh giá những tiêu chí cơ bản đạt, chưa đạt, từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể. Với mục tiêu xây dựng nông thôn phát triển theo quy hoạch, có hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và đáp ứng yêu cầu của phát triển lâu dài, môi trường cảnh quan xanh - sạch - đẹp - an toàn; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá tốt đẹp của địa phương hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở được nâng cao. Đảng uỷ, HĐND, UBND thị trấn Gôi đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Các chủ trương, chính sách và biện pháp thực hiện xây dựng NTM nâng cao được Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể từ thị trấn đến các cơ sở thôn xóm, tổ dân phố đồng thời quán triệt tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân với nhiều nội dung phong phú, sáng tạo. Cùng với tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về chương trình xây dựng NTM nâng cao; nêu cao tinh thần gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Thị trấn Gôi đã huy động các nguồn lực để thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Đến nay, thị trấn Gôi đã đầu tư gần 79 tỷ đồng để nâng cấp hệ thống đường giao thông, trường học, trạm y tế và hỗ trợ các tổ dân phố làm nhà văn hóa. Trong đó, ngân sách địa phương đầu tư trên 54 tỷ đồng, nhân dân đóng góp được hơn 2 tỷ đồng, còn lại là sự hỗ trợ của cấp trên và vốn huy động từ các nguồn khác. Công tác quy hoạch xây dựng NTM tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp với thực tế phát triển kinh tế của địa phương và từng thôn xóm. Hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư xây mới, sửa chữa nâng cấp đường trục thôn, ngõ xóm, kiên cố hoá kênh mương, giao thông nội đồng, trường học, nhà văn hóa khu thể thao các thôn. Nhờ vậy, hệ thống đường giao thông trên địa bàn thị trấn, từ đường dong ngõ đến đường trục thị đều được mở rộng và đổ bê tông hay rải nhựa, các trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng đạt chuẩn quốc gia. Cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư xây dựng khang trang, với đầy đủ các thiết chế văn hóa, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thị trấn Gôi đã đầu tư nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới được trên 9km đường giao thông nông thôn; 1,692km kênh mương nội đồng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa 3 trường, xây dựng mới và cải tạo nâng cấp được 8 nhà văn hóa tổ dân phố; xây mới trạm y tế, tiếp nhận bàn giao 1 nhà 2 tầng để làm trụ sở hợp tác xã, 1 nhà 3 tầng để làm trường mầm non phân hiệu 2, xây mới và chỉnh trang khoảng 1.060 nhà ở dân cư... Văn hoá - xã hội, môi trường tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng dạy và học, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ trên 5 tuổi đạt 100%, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, hàng năm các trường có tỉ lệ học sinh lên lớp đạt 100%. Trạm y tế xã tiếp tục duy trì các tiêu chí chuẩn quốc gia giai đoạn 2015-2020, tỷ lệ người tham gia BHYT, BHXH tự nguyện tiếp tục tăng, gia đình văn hoá đạt 89%. Rác thải được thu gom đúng quy định đưa về khu xử lý rác tập trung, vận động nhân dân trồng các loại cây xanh phân tán trên các trục đường, nơi công cộng tạo cảnh quan, bóng mát. 100% hộ dân trên địa bàn được cung cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung. Các khu công cộng, đường giao thông, sông, kênh mương được giữ gìn thường xuyên sạch sẽ; các đường trục có dải cây xanh; đường trong khu dân cư có cây xanh, trồng hoa; 100% các trục đường có điện chiếu sáng. Có 5/9 tổ dân phố (đạt 55,5%) triển khai phân loại rác thải tại nguồn. Kết hợp với làm đường giao thông nông thôn UBND đã vận động nhân dân các khu dân cư tập trung hiến đất, đóng góp kinh phí xây dựng hệ thống rãnh thoát nước thải, tiêu thoát nước mưa; nước thải sinh hoạt được xử lý trước khi đổ ra kênh mương, đảm bảo vệ sinh môi trường. Trong phát triển kinh tế, thị trấn Gôi đã quy hoạch được các vùng sản xuất, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu giống và áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất. Đến nay, thị trấn Gôi có một mô hình sản xuất cỏ ngọt với diện tích 2,7ha, 1 mô hình cánh đồng mẫu lớn với diện tích gần 35ha và một chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa giống với HTX chế biến nông sản Bốn Thuận; một công ty may có vốn đầu tư nước ngoài, 42 doanh nghiệp, 615 cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ vừa và nhỏ, tạo việc làm cho trên 2.000 lao động, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho các hộ dân. Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo và giải quyết việc làm được thực hiện hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội năm 2020 còn 1,4%, thu nhập bình quân đầu người đạt 54,9 triệu đồng/năm. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm thường xuyên, với chất lượng giáo dục đứng ở tốp đầu của huyện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định và được giữ vững. Nhờ đó, đến tháng 4-2021, thị trấn Gôi đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao được Đoàn thẩm định của UBND tỉnh ghi nhận. Hiện tại, thị trấn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020.

Để tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao đã đạt được; phấn đấu về đích chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu Đảng bộ, HĐND, UBND thị trấn Gôi tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền và đoàn thể từ thị trấn đến các cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng NTM bền vững tới cấp uỷ, chính quyền và nhân dân. Tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân kết hợp đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá - xã hội, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, tiếp tục xây dựng củng cố hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống, dịch vụ buôn bán kinh doanh. Nâng cao chất lượng công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát các bệnh truyền nhiễm và bệnh gây dịch./.

