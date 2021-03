Vietcombank Nam Định tăng cường kết nối hỗ trợ doanh nghiệp

Sau hơn 8 năm hoạt động trên địa bàn tỉnh, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Nam Định đã có đóng góp quan trọng cho sự ổn định và phát triển kinh tế, phát huy vai trò một ngân hàng đối ngoại chủ lực, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế trong tỉnh. Với định hướng “Nâng cao chất lượng, hướng tới chuẩn mực quốc tế” trong chiến lược phát triển dài hạn của Vietcombank, phát huy lợi thế về nền tảng thương hiệu cùng với năng lực tài chính vững mạnh, nguồn vốn ngoại tệ dồi dào, kinh nghiệm và uy tín trong thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ, Vietcombank Chi nhánh tỉnh Nam Định tiếp tục là đối tác chiến lược dài hạn của nhiều doanh nghiệp FDI nói riêng và các doanh nghiệp nói chung trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo NHNN chứng kiến ký kết hợp đồng tín dụng theo chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp giữa Vietcombank Chi nhánh Nam Định với Công ty TNHH Hồng Phát (KCN Hòa Xá).

Để có được vị thế đó, ngay đầu năm 2020, Vietcombank Nam Định đã tích cực chủ động lên kế hoạch chương trình kết nối, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp. Chủ động tổ chức các buổi hội nghị, hội thảo, phổ biến rộng rãi về cơ chế, chính sách tín dụng, lãi suất, phí, cơ cấu nợ… cũng như giải đáp các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp đối với ngân hàng. Bên cạnh đó, Vietcombank Nam Định xác định trọng tâm xuyên suốt để phát triển khách hàng là nâng cao chất lượng dịch vụ, chủ động tiếp cận các khách hàng có uy tín, có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, hiệu quả, đáp ứng tối đa nhu cầu vốn và dịch vụ ngân hàng. Đồng hành thúc đẩy doanh nghiệp phát triển thông qua việc hợp tác toàn diện, áp dụng các chương trình cho vay lãi suất ưu đãi của Vietcombank; cho vay theo chuỗi liên kết; áp dụng linh hoạt chính sách lãi suất cho vay đối với từng đối tượng khách hàng, đảm bảo cạnh tranh và hiệu quả. Trong năm 2020, Chi nhánh đã phát triển được 10 khách hàng tổ chức, doanh nghiệp và 803 khách hàng cá nhân với doanh số giải ngân lên tới 568 tỷ đồng. Ngoài ra, Chi nhánh đã chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh khách hàng hiện hữu để xem xét áp dụng các giải pháp hỗ trợ cho các khách hàng có khó khăn tạm thời, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, giữ chân người lao động, tìm kiếm các đơn hàng mới trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Thực hiện Thông tư 01/2020/TT-NHNN, Chi nhánh đã tiến hành cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 3 khách hàng với tổng dư nợ 87 tỷ đồng. Đến nay, các khách hàng đã vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định sản xuất và trả nợ đầy đủ gốc lãi cho ngân hàng. Cùng với đó, Chi nhánh đã triển khai 4 đợt giảm lãi suất hỗ trợ cho khách hàng trong năm 2020. Trong đó, có 3 đợt giảm lãi suất cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng dư nợ được hỗ trợ là 1.362 tỷ đồng của 1.158 khách hàng, số lãi vay được giảm là 1,8 tỷ đồng. Và gần đây nhất, Chi nhánh tiếp tục giảm tối đa 1% lãi suất vay Việt Nam đồng từ ngày 15-12-2020 đến 15-3-2021 cho tất cả các khách hàng doanh nghiệp. Tổng dư nợ được hỗ trợ lãi suất là 790 tỷ đồng, số lãi vay được giảm xấp xỉ 2 tỷ đồng.

Năm 2020 vượt qua khó khăn, dịch bệnh với sự ủng hộ của khách hàng, tổng huy động vốn của Chi nhánh đạt 3.439 tỷ đồng, tăng 795 tỷ đồng so với năm 2019; dư nợ đạt 3.876 tỷ đồng, tăng 426 tỷ đồng so với năm 2019. Doanh số hoạt động mua bán ngoại tệ, kiều hối, xuất nhập khẩu đạt 300 triệu USD. Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Vietcombank Nam Định luôn sát cánh cùng với khách hàng thực hiện quyết liệt, kịp thời các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Vietcombank, thảo luận cùng các khách hàng để có được thoả thuận hỗ trợ thoả đáng, hữu ích cho khách hàng vượt qua khó khăn do đại dịch, góp phần ổn định kinh tế, đảm bảo đời sống người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ngoài ra, nhóm khách hàng FDI luôn được Vietcombank Chi nhánh Nam Định đặc biệt quan tâm. Hiện tại, Vietcombank Nam Định đang có quan hệ giao dịch với 50 doanh nghiệp FDI, chiếm 50% số doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh; dư nợ tín dụng đạt hơn 500 tỷ đồng. Chi nhánh luôn quan tâm hỗ trợ các chính sách về phí dịch vụ, tỷ giá, lãi suất, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ đảm bảo khách hàng được hưởng các tiện ích ưu đãi nhất với triết lý kinh doanh “Chung niềm tin, vững tương lai” tuân thủ theo 5 chuẩn mực “Tin cậy - Chuẩn mực - Sẵn sàng đổi mới - Bền vững - Nhân văn”. Các khách hàng FDI thân thiết của Vietcombank Chi nhánh Nam Định như Công ty TNHH Sợi dệt nhuộm Yulun Việt Nam, Công ty TNHH Việt Pan - Pacific Nam Định… đều đánh giá cao, trân trọng những hành động hỗ trợ thiết thực, hữu ích luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp của Chi nhánh trong suốt thời gian qua.

Năm 2021, Vietcombank Nam Định sẽ tiếp tục tiết giảm chi phí, để dành nguồn lực cho các gói tín dụng với lãi suất hợp lý, tập trung cho vay vào các ngành kinh tế được ưu tiên, đáp ứng được nhu cầu của tiêu dùng trong tỉnh cũng như xuất khẩu. Chú trọng xây dựng các sản phẩm dịch vụ gói vay tài trợ chuỗi cung ứng, tài trợ khoản phải thu, phải trả phù hợp với nhu cầu và đặc thù kinh doanh của từng chuỗi khách hàng, trên cơ sở đó có các chính sách tốt hơn về lãi suất, phí, và tài sản bảo đảm, quản lý dòng tiền trong chuỗi. Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đảm bảo an toàn, bảo mật, tiện lợi, cũng như các công cụ quản lý dòng tiền cho doanh nghiệp, kết nối hệ thống ngân hàng và khách hàng, giảm thiểu các thủ tục kế toán, hạch toán của khách hàng, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính cho khách hàng. Tăng cường kết nối, giao lưu, đối thoại cùng doanh nghiệp để thảo luận, lựa chọn các giải pháp hỗ trợ thiết thực và tối ưu nhất cho khách hàng doanh nghiệp./.

Bài và ảnh: Đức Toàn