Ứng dụng khoa học kỹ thuật nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Vụ Bản

Những năm qua, huyện Vụ Bản tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững; trong đó, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) được coi là giải pháp then chốt, tạo đột phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động. Nhiều giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao được đưa vào sản xuất; các mô hình liên kết theo chuỗi, mô hình ứng dụng KHKT hiệu quả ngày càng nhiều đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao đời sống nhân dân trong huyện.

Tham quan mô hình tích tụ ruộng đất, trồng lạc bằng máy tại xã Liên Bảo (Vụ Bản).

Hàng năm, huyện Vụ Bản chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện và các xã, thị trấn tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm cho người dân về kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, trồng cây lương thực, thực phẩm. Đồng thời thực hiện nhiều mô hình khảo nghiệm, trình diễn các giống cây trồng, vật nuôi mới, mô hình tiên tiến… góp phần thay đổi tư duy, phương pháp tổ chức của nông dân và đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất. Đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng Phòng NN và PTNT huyện cho biết: những năm qua, trồng trọt được huyện cơ cấu lại theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa tập trung với các mô hình “cánh đồng lớn”, “cánh đồng liên kết” gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị giữa hộ nông dân, hợp tác xã (HTX) dịch vụ nông nghiệp với doanh nghiệp. Hiệu quả sản xuất từ các mô hình “cánh đồng lớn” và “cánh đồng lớn liên kết” đều tăng từ 15-20% so với trồng đại trà. Hiện tỷ lệ lúa chất lượng cao của Vụ Bản tăng lên 89% tổng diện tích gieo cấy; các giống lúa nhiễm sâu bệnh nặng trong vụ mùa được thay thế một phần bằng các giống kháng sâu bệnh như: TBR225, M1-NĐ, BC15 kháng đạo ôn, NĐ5… nhờ đó hiệu quả kinh tế của sản xuất lúa tăng 10% so với trước đây. Cơ giới hóa trong sản xuất được huyện chú trọng phát triển nhanh, góp phần cải thiện điều kiện làm việc cho người nông dân, tăng hiệu quả sản xuất. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 1.502 máy làm đất, 168 máy gặt đập liên hợp đảm bảo 100% cơ giới khóa khâu làm đất và thu hoạch lúa. Trong vụ xuân 2021, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp với Công ty CP Mcorp (Hà Nội) tổ chức trình diễn mô hình phun thuốc trừ sâu bệnh cho lúa bằng máy bay không người lái tại xã Trung Thành. Đây là chiếc máy bay tích hợp nhiều chức năng hiện đại như: hệ thống định vị vệ tinh giúp máy bay có thể bay hoàn toàn tự động, lập bản đồ khu vực cần phun và kiểm soát khu vực cần phun theo chu trình đã được định sẵn với dung tích chứa được 17 lít thuốc có thể phun kín 4ha lúa trong 1 giờ. Việc tổ chức trình diễn giúp huyện đánh giá hiệu quả kinh tế, tiến tới đưa vào áp dụng ở tất cả các giai đoạn phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng, góp phần giảm sức lao động thủ công của nông dân, đặc biệt hạn chế việc nông dân phải tiếp xúc trực tiếp với thuốc trừ sâu, nâng cao hiệu quả sản xuất và bảo vệ sức khỏe của người dân. Cũng trong vụ xuân 2021, huyện phối hợp với Công ty CP Tư vấn và đầu tư thiết bị máy nông nghiệp Việt Nam (Hà Nội) thực hiện mô hình tích tụ ruộng đất, trồng lạc bằng máy với quy mô hơn 4ha tại xã Liên Bảo. Toàn bộ quy trình, các công đoạn từ làm đất, trồng, bón phân, tưới nước, vun xới, phòng trừ sâu bệnh đến thu hoạch đều được thực hiện bằng máy. Từ mô hình này, nông dân và các địa phương có thể tham quan học tập để áp dụng cơ giới hóa các khâu trong sản xuất, góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả kinh tế, đồng thời từng bước khắc phục tình trạng nông dân bỏ ruộng hoang. Chăn nuôi của huyện Vụ Bản phát triển theo hướng gia tăng trang trại, gia trại tập trung quy mô vừa và nhỏ, được áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống vật nuôi chất lượng cao. Cụ thể là sử dụng các giống lợn ngoại Landrace, Yorkshire, Pietrain, Duroc, PiDu, Pi75; giống gà Lương Phượng, Ai Cập; đàn bò được cải tạo cơ bản theo hướng Sind hóa... Nhiều trang trại áp dụng công nghệ nuôi tiên tiến như chuồng lồng, chuồng kín tự động, chủ động điều khiển được tiểu khí hậu chuồng nuôi, tăng quy mô đàn/m2 nuôi. Tiêu biểu như: HTX chăn nuôi Long Phú, xã Hợp Hưng xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ thỏ với quy mô trên 1.000 con thỏ bố mẹ, trên 10 nghìn con thỏ thương phẩm/lứa; HTX cựu chiến binh Vạn Xuân Trường, xã Hiển Khánh, xây dựng chuỗi sản xuất, tiêu thụ mỗi năm 150 tấn thịt lợn, thịt gà sạch; mô hình sản xuất thịt lợn sạch, gà sạch của Công ty TNHH An Khang với quy mô 200 con lợn/lứa và 2.000 con gà/lứa… Ngoài ra, công nghệ xử lý chất thải trong chăn nuôi được người chăn nuôi, nhất là trong các trang trại, gia trại, doanh nghiệp áp dụng rộng rãi như: công nghệ sử dụng đệm lót sinh học, phun men vi sinh, công nghệ Biogas. Nhờ đó đã giảm thiểu phát sinh dịch bệnh và ô nhiễm môi trường, nâng cao được hiệu quả chăn nuôi. Nuôi thủy sản của huyện Vụ Bản chuyển dần từ nuôi quảng canh sang thâm canh, đã hình thành các vùng nuôi tập trung ở các xã Hợp Hưng, Hiển Khánh, Tam Thanh, Tân Khánh, Đại Thắng. Đối tượng nuôi ngày càng đa dạng, dần được các địa phương chuyển từ nuôi cá truyền thống sang các giống thủy đặc sản năng suất, chất lượng cao, có thị trường ổn định như: cá chép Koi, cá trắm đen ở Tân Khánh; trứng ốc nhồi ở Trung Thành; nuôi ba ba ở Hợp Hưng... qua đó nâng cao hiệu quả nghề nuôi thủy sản của huyện. Với việc đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHKT, huyện Vụ Bản đã hoàn thành đạt và vượt một số chỉ tiêu Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đề ra. Năm 2020, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản của huyện đạt 1.590 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực đạt gần 100 nghìn tấn; giá trị sản phẩm trên 1ha đất trồng trọt đạt 100 triệu đồng, đất nuôi trồng thủy sản 125 triệu đồng.

Để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển nông nghiệp đã đề ra trong nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, thời gian tới, huyện Vụ Bản xác định tiếp tục tăng cường, tiếp nhận khảo nghiệm, đưa các tiến bộ KHKT mới trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi thủy sản. Nhân nhanh các mô hình sản xuất ứng dụng tiến bộ KHKT có hiệu quả kinh tế cao ra đại trà. Xây dựng các mô hình sản xuất lương thực, thực phẩm an toàn theo các tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP đáp ứng yêu cầu của thị trường, đảm bảo khả năng tiêu thụ cho nông dân. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, HTX thực hiện các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng kinh tế./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh