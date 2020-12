Chuyển biến trong xây dựng nông thôn mới ở Nam Hải

Về xã Nam Hải (Nam Trực) những ngày này, chúng tôi được chứng kiến khí thế vui tươi phấn khởi trong lao động, sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc của cán bộ, nhân dân ở đây. Dọc tuyến đường trục xã, người dân các xóm 7, 8, 9 nô nức trang trí lại hệ thống cây xanh, đường hoa, chăng treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, sơn sửa lại đình làng… chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đồng chí Nguyễn Mạnh Thường, Bí thư Chi bộ xóm 10 phấn khởi: “Năm 2020, cả 3 xóm đều đăng ký với xã xây dựng Khu dân cư văn hóa nông thôn mới (NTM), đến nay đã hoàn thành các tiêu chí và đang chờ cấp trên công nhận. Xây dựng NTM không chỉ tạo ra những đổi thay mạnh mẽ trong cảnh quan mà còn nâng cao đời sống, mức thụ hưởng của người dân”. Tại xóm 15, đơn vị làm điểm xây dựng Khu dân cư văn hóa NTM của xã từ năm 2018, chúng tôi gặp Bí thư chi bộ Nguyễn Văn Biều cùng các thành viên trong Ban xây dựng NTM của xóm đi kiểm tra các tuyến đường dong ngõ xóm, lên kế hoạch lắp thêm cột điện chiếu sáng, các thùng đựng rác thải. Xóm 15 có 111 hộ với 330 khẩu chủ yếu sống bằng nghề nông. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xóm đã đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng NTM. Tổng số tiền đầu tư xây dựng cơ bản của xóm đến nay đã đạt trên 1,5 tỷ đồng, chủ yếu nhân dân tự nguyện đóng góp và con em xa quê ủng hộ làm đường trục xóm, đèn điện chiếu sáng, đường nội đồng… Nhân dân tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi; thanh niên trong xóm làm công nhân cho các công ty quanh vùng... Đến nay, xóm 15 có nhiều gia đình kinh tế khá giả, có điều kiện chăm lo con cái học hành; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo đều dưới mức chung của xã.

Cán bộ, đảng viên khu dân cư xóm 15, xã Nam Hải bàn bạc việc trang trí đón Xuân Tân Sửu 2021.

Về đích xã NTM năm 2017, sớm trước hơn 2 năm so với chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đặt ra; hiện tại đã có 6/21 xóm đã và đang được UBND huyện công nhận Khu dân cư văn hóa NTM, đó là thành quả đáng tự hào của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Nam Hải. Đồng chí Nguyễn Văn Trãi, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nam Hải xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, liên tục. Đảng ủy đã chỉ đạo quyết liệt chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ xã đến thôn, xóm triển khai thực hiện. Trong đó chú trọng việc phát động phong trào xây dựng NTM, hướng tới xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu trong cán bộ, đảng viên, nhân dân nhằm huy động nguồn lực đóng góp hoàn thiện hệ thống giao thông, xây dựng các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, kiến thiết đồng ruộng. Đồng lòng xây dựng quê hương, nhân dân trong xã đã tự nguyện hiến 133.320m2 đất, hàng nghìn ngày công lao động xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và các công trình phục vụ đời sống dân sinh. Từ năm 2015 đến nay, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản cấp xã khoảng 13 tỷ đồng. Nhiều công trình quy mô lớn, trọng điểm của xã được khởi công xây dựng, hoàn thành như: trường mầm non, một số phòng học trường tiểu học, trạm y tế, nghĩa trang liệt sĩ, bãi xử lý rác thải tập trung; đặc biệt hệ thống đường giao thông liên thôn và đường trục xã với chiều dài trên 5,6km, kinh phí gần 3,6 tỷ đồng đã hoàn thành tạo diện mạo mới cho quê hương. Ở 21 xóm trong xã đã huy động gần 3 tỷ đồng từ sự tự nguyện đóng góp của nhân dân và con em xa quê ủng hộ làm khoảng 5km đường giao thông; hàng tỷ đồng sửa chữa, mua sắm trang thiết bị cho các nhà văn hóa và xây dựng các khu sinh hoạt cộng đồng dân cư. Nhiều xóm triển khai việc lắp đặt điện chiếu sáng trên các tuyến đường, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi và góp phần đảm bảo ANTT ở cơ sở. Để nâng cao cuộc sống nhân dân, xã đã hoàn thành, đưa vào sử dụng hệ thống cung cấp nước sạch cho trên 95% số hộ dân với tổng kinh phí đầu tư 5,7 tỷ đồng. Bên cạnh việc đầu tư xây dựng cơ bản, xã tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Với diện tích gieo trồng bình quân 412ha, những năm qua, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân thay đổi phương thức canh tác bằng việc gieo xạ cơ bản trên toàn bộ diện tích gieo cấy lúa xuân. Sản xuất CN-TTCN, dịch vụ có nhiều chuyển biến. Trên địa bàn xã xuất hiện ngày càng nhiều doanh nghiệp, tạo việc làm cho nhiều lao động. Doanh nghiệp may mặc Toàn Bích có quy mô hơn 100 lao động, doanh nghiệp lắp ráp linh kiện điện tử của cựu chiến binh Vũ Quang Trung, chi hội trưởng cựu chiến binh xóm 3 đã tạo việc làm thường xuyên cho trên 40 lao động thu nhập ổn định từ 3-5 triệu đồng/người/tháng. Các đoàn thể đã đứng tín chấp để hội viên vay vốn 15,9 tỷ đồng đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân người dân trong xã đạt 54 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện giảm xuống còn dưới 1%. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn xã hiện có 4/4 cơ quan, 20/21 xóm được công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”; thường xuyên có trên 92% số gia đình trong xã được bình xét danh hiệu “gia đình văn hóa” hàng năm. Thực hiện sự chỉ đạo của huyện về công tác bảo vệ môi trường, xã đã thực hiện hiệu quả “Đề án thu gom, xử lý rác thải tại cơ sở”. Hàng tuần, tổ thu gom rác thải của xã đi đến các xóm thu gom rác đến lò đốt rác tập trung để xử lý. Các xóm đã xây dựng 7km đường hoa do các đoàn thể chăm sóc. Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” xuống đường dọn dẹp rác thải, tỉa cây cối được duy trì với sự tham gia của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã cùng nhân dân các xóm, học sinh các trường học.

Trong thời gian tới, xã Nam Hải tiếp tục chỉ đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân tập trung nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM; trong đó trọng tâm là các thiết chế văn hóa thể thao. Trên cơ sở đất đã được quy hoạch, xã tranh thủ nguồn vốn cấp trên cùng với địa phương xây dựng nhà văn hóa, sân vận động trung tâm xã tạo điểm nhấn cho cảnh quan quê hương. Các xóm tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng Khu dân cư văn hóa NTM kiểu mẫu..., tạo tiền để để xã xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu trong các năm tiếp theo./.

Bài và ảnh: Đức Thiện