An cư trong cuộc sống hiện đại

Những năm qua, được sự quan tâm của tỉnh, của các nhà đầu tư, thành phố Nam Định đã hoàn thành đầu tư một số công trình dự án trọng điểm, bước đầu làm thay đổi diện mạo, kiến trúc cảnh quan đô thị, trong đó, tiêu biểu là tổ hợp Trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp, khách sạn tiêu chuẩn 5 sao Nam Định Tower do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thuận Thắng làm chủ đầu tư. Thực tế cho thấy, những căn hộ cao cấp ở Nam Định Tower bước đầu định hình xu hướng mới lựa chọn nhà ở trong cuộc sống hiện đại của người dân, dần thay đổi quan niệm cố hữu về bất động sản truyền thống trước đó.

Toàn cảnh Trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp, khách sạn tiêu chuẩn 5 sao Nam Định Tower.

Định hình xu thế nhà ở hiện đại

Thời gian qua, tỉnh ta đã tập trung chỉ đạo các cấp, ngành chủ động xây dựng thiết kế quy hoạch hệ thống các khu đô thị mới theo hướng vừa đáp ứng tiêu chí nâng cao chất lượng đời sống người dân. Giải pháp thiết kế quy hoạch và kiến trúc cho các đô thị mới đã được nghiên cứu xây dựng theo kiểu đan xen giữa các khu vực tập trung những công trình kiến trúc hiện đại với giao thông chính và các dịch vụ xã hội (khách sạn, siêu thị, trường học, bệnh viện…) nhằm mang lại sự thuận lợi cho nhiều người và hạn chế việc di chuyển xa. Sự kết hợp nhiều hạng mục công trình hạ tầng xã hội trong một khối công trình như trung tâm thương mại, văn phòng công ty, khu vui chơi giải trí và các hệ thống nhà ở xã hội góp phần giải bài toán về diện tích đất hạn hẹp ở khu vực đô thị. Nắm bắt xu thế đó, Nam Định Tower được khởi công xây dựng từ năm 2015 là khu phức hợp hiện đại đầu tiên trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích trên 9.100m2 đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe về trải nghiệm cuộc sống xanh - an toàn - sức khỏe - tiện ích… Khu phức hợp nằm trên vị trí “đắc địa” giữa ngã tư đường Điện Biên với đường Giải Phóng - cửa ngõ kết nối các tỉnh phía Bắc và trung tâm thành phố Nam Định, điểm trung chuyển giữa khu phố cổ và các khu đô thị mới của thành phố. Lấy ý tưởng từ khu vườn treo Babylon, Nam Định Tower kiến tạo cảnh quan nội khu hài hòa giữa không gian cây xanh và kiến trúc hiện đại. Với thiết kế mở rộng tối đa không gian sống, tất cả các phòng trong mỗi căn hộ đều được nhận nguồn ánh sáng tự nhiên, mang lại cảm giác trong lành, thoáng đãng. Các tầng hầm được thiết kế thông nhau, kết hợp với mạng lưới hệ thống bơm khí tươi bảng điện tử, khu vực để xe máy và ô tô riêng biệt nên không khí luôn đảm bảo thông thoáng. Đặc biệt, hệ thống an ninh nhiều lớp, hệ thống PCCC được trang bị đầy đủ đạt tiêu chuẩn chất lượng cao giúp các cư dân an tâm trải nghiệm cuộc sống. Để khách hàng có nhiều lựa chọn, chủ đầu tư đã phân các căn hộ chung cư cao cấp Nam Định Tower thành 6 loại diện tích: 64m2, 72m2, 77m2, 80m2, 117m2, 118m2 với thiết kế đa dạng từ 2-3 phòng ngủ phù hợp với từng gia đình 1 hoặc 2 thế hệ chung sống. Trong bối cảnh thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ chung cư cho khách hàng ở nhiều nơi trên cả nước gặp khó khăn thì tại Nam Định, sau khi hoàn thiện các hạng mục và tiến hành nghiệm thu công trình, chủ đầu tư dự án Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thuận Thắng đã phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan hữu quan của tỉnh hoàn thiện các thủ tục pháp lý cấp cho cư dân. Đến nay, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thuận Thắng đã hoàn thiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng căn hộ chung cư đợt 1 cho 100 cư dân; các cư dân còn lại sẽ nhận được quyền sử dụng căn hộ trong thời gian sớm nhất. Có thể nói, sự vào cuộc tích cực của các cơ quan hữu quan trên địa bàn tỉnh cùng sự chủ động của chủ đầu tư dự án trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng căn hộ chung cư đã đáp ứng sự kỳ vọng và niềm tin của khách hàng yên tâm trải nghiệm cuộc sống nhiều tiện ích, hiện đại.

Không gian nội thất một căn hộ tại chung cư Nam Định Tower.

Sống sang trong từng trải nghiệm

Trong bối cảnh bài toán thiếu khu dịch vụ, giải trí hiện đại tại thành phố, cùng với hệ thống căn hộ, Nam Định Tower kiến tạo chuỗi các tiện ích thời thượng với Trung tâm thương mại là nơi quy tụ của nhiều thương hiệu đẳng cấp hàng đầu trong nước và quốc tế như: Rạp chiếu phim Lotte Cinema, Siêu thị Co.op Mart, Highlands Coffe, KFC, Jollibee, Pizza Hut, Toco Toco, John Henry… Nếu như khoảng 5 năm về trước, muốn xem các bộ phim bom tấn chiếu rạp mới nhất, khán giả trong tỉnh phải di chuyển sang các thành phố lớn thì từ khi Rạp chiếu phim Lotte Cinema ở trung tâm thương mại Nam Định Tower đi vào hoạt động đã đáp ứng nhu cầu của đông đảo người yêu điện ảnh. Một trong những điểm nhấn của Nam Định Tower là khu vui chơi trẻ em ở tầng 3-4 trung tâm thương mại với các trò chơi thể chất, trí tuệ phù hợp các lứa tuổi từ 3 đến 15 tuổi. Từ khi đi vào hoạt động, khu vui chơi, giải trí ở Nam Định Tower đã góp phần giảm tải áp lực về thiếu hụt sân chơi lành mạnh cho giới trẻ. Với các cư dân sống tại chung cư Nam Định Tower, các tiện ích được xây dựng đồng bộ, đầy đủ, hiện đại giúp họ thoải mái trải nghiệm và tận hưởng các dịch vụ mà không cần tốn thời gian, chi phí di chuyển ra bên ngoài. Đây là một trong những yếu tố để các cư dân lựa chọn mua nhà chung cư tại Nam Định Tower. Chị Nga Kiên (chủ căn hộ 1907/25T), một khách hàng mua nhà tại Nam Định Tower cho biết môi trường sống và tiện ích của dự án là lý do chính khiến chị quyết định mua căn hộ tại đây. Chị Kiên chia sẻ: “Với Nam Định Tower, tôi ấn tượng với hệ thống tiện ích mua sắm, vui chơi, giải trí hiện đại. Ngay sau khi kết thúc giờ làm việc, tôi có thể mua sắm đồ ăn tại siêu thị, sau đó trải nghiệm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà không cần di chuyển xa…”. Còn bác Khuyên, chủ căn hộ 1402/20T cho biết: “Ban đầu khi tôi lựa chọn mua căn hộ chung cư tại Nam Định Tower, một số người thân còn băn khoăn về nhà ở chung cư. Tuy nhiên qua trải nghiệm thực tế của tôi cho thấy so với loại hình nhà đất, căn hộ chung cư ở Nam Định Tower có nhiều ưu điểm về mức giá hợp lý, gần các trục đường chính, môi trường trong lành và sạch sẽ, an ninh, có hệ thống bảo vệ chuyên nghiệp và đội ngũ quản lý tốt… Bên cạnh đó, Nam Định Tower tích hợp nhiều tiện ích sống phục vụ các nhu cầu sinh hoạt giao lưu, giải trí, thể thao nâng cao sức khoẻ... Đây là tiêu chí rất quan trọng mà những khách hàng như tôi luôn ưu tiên khi đưa ra quyết định mua căn hộ”.

Ông Nguyễn Công Thuận, Chủ tịch hội đồng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thuận Thắng chia sẻ: “Khi phát triển Nam Định Tower, dự án phức hợp đầu tiên tại Thành phố Nam Định, chúng tôi hướng tới việc kiến tạo một phong cách sống văn minh, hiện đại với đầy đủ tiện nghi ngay trong chính ngôi nhà của các gia đình trẻ, hướng tới chất lượng cuộc sống cao. Định hướng này bắt nhịp hoàn hảo với sự phát triển nhanh và toàn diện của thành phố Nam Định trong những năm gần đây. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thuận Thắng xin chân thành cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định, Sở Tài nguyên Môi trường cùng các cơ quan hữu quan đã quan tâm, tạo điều kiện để tổ hợp Trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp, khách sạn tiêu chuẩn 5 sao Nam Định Tower đi vào hoạt động, đặc biệt là hoàn thiện các thủ tục pháp lý quyền sử dụng căn hộ chung cư, đáp ứng kịp thời mong mỏi của các cư dân tại Nam Định Tower”.

Từ thực tế cho thấy, với thiết kế đột phá cùng nhiều ưu thế vượt trội, Nam Định Tower không chỉ là điểm sáng trên thị trường bất động sản tỉnh nhà mà còn sở hữu đầy đủ các tiêu chuẩn của một toà căn hộ kiểu mẫu, xứng đáng là dự án đẳng cấp bậc nhất tại trung tâm thành phố… hứa hẹn đem đến cơ hội trải nghiệm cuộc sống hiện đại và sang trọng./.

Bài và ảnh: Viết Dư