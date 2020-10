Nông dân Giao Thủy thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân (HND) huyện Giao Thủy đã đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, qua đó động viên, khích lệ hội viên phát huy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Để khuyến khích hội viên tích cực thi đua sản xuất, kinh doanh, các cấp HND trong huyện quan tâm hỗ trợ hội viên về giống, vốn, khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất. Trong đó đã nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội cho 6.209 thành viên vay vốn phát triển kinh tế với dư nợ gần 156,9 tỷ đồng; tích cực vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân. Đến năm 2019, 100% HND xã, thị trấn đã xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân; tổng nguồn quỹ hiện nay là 3 tỷ 642 triệu đồng (Trong đó nguồn Trung ương và tỉnh ủy thác 2,5 tỷ đồng; nguồn HND huyện 350 triệu đồng; nguồn của cơ sở 792 triệu đồng) cho 185 lượt hộ vay xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế. Trong 5 năm qua, các cấp HND trong huyện đã phối hợp với Ban Kinh tế, Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân (HND tỉnh), các doanh nghiệp… tổ chức 379 buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 42.795 lượt hội viên tham dự; tổ chức hội nghị “Nhịp cầu nhà nông”; tọa đàm về kỹ thuật nuôi trồng thủy sản để nông dân tìm hiểu và trao đổi trực tiếp với các nhà khoa học về những vấn đề thường xảy ra trong sản xuất, nuôi trồng và chăn nuôi, giúp nông dân có kiến thức, kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, các cấp HND trong huyện tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, vận động hội viên thành lập các tổ hợp tác, mô hình kinh tế tập thể. Trong 5 năm qua đã xây dựng được 12 mô hình hợp tác xã và tổ hợp tác trên các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ; đem lại hiệu quả kinh tế cho các thành viên, gắn kết nông dân cùng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, giúp nhau về vốn, khoa học kỹ thuật, từng bước hình thành sản phẩm theo chuỗi giá trị.

Mô hình sản xuất nước mắm theo phương pháp truyền thống của gia đình ông Trần Minh Sơ, xã Giao Châu.

Từ phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, từng bước hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, các cánh đồng lớn; tạo điều kiện vận động nông dân thực hiện tích tụ ruộng đất để sản xuất quy mô trang trại, sản phẩm nông nghiệp sạch, sản xuất giống và nuôi trồng thủy hải sản thâm canh công nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Toàn huyện hiện có 106 trang trại (trong đó có 86 trang trại nuôi trồng thủy hải sản) tập trung ở các xã: Giao Phong, Bạch Long, Giao Thiện, Giao Long, Giao Hải, Giao Châu, Giao Xuân, Giao Lạc, Giao An, Giao Thịnh... Một số hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã tích tụ ruộng đất, đầu tư máy móc, công nghệ, tổ chức sản xuất quy mô lớn, xây dựng thương hiệu và trực tiếp ký kết hợp đồng kinh tế với các doanh nghiệp để ổn định sản xuất. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến với ý chí vươn lên làm giàu cho bản thân và đóng góp cho xã hội. Tiêu biểu như: Tổ hợp tác nuôi trồng thủy hải sản các xã Bạch Long, Giao Long, Giao Hải; Tổ hội nghề nghiệp gắn với Tổ hợp tác “Khai thác thủy hải sản xa bờ” xã Giao Thiện và thị trấn Quất Lâm; Tổ hợp tác chế biến nước mắm truyền thống xã Giao Châu; Hợp tác xã sản xuất nấm và tiểu thủ công nghiệp Tuấn Hiệp, xã Hồng Thuận; các ông: Đinh Thanh Khiết, xã Giao Thịnh; Cao Văn Ba, xã Giao Phong; Nguyễn Văn Hưng, Phạm Văn Thực, xã Giao Xuân; Trần Văn Lộc xã Giao Lạc; Đào Vương Quân, xã Bạch Long... Phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi cũng thúc đẩy mạnh mẽ các ngành nghề phát triển như: Chế biến thủy hải sản, lương thực thực phẩm, cơ khí, may công nghiệp, dịch vụ…, thu hút hàng nghìn lao động ở nông thôn (chủ yếu là nông dân), mang lại nguồn thu nhập cho nhiều hộ dân từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng/năm. Điển hình là các ông: Lê Huy Điệp, Công ty TNHH Cơ khí Quyết Tiến, xã Giao Tiến chuyên sản xuất máy phục vụ sản xuất nông nghiệp; Nguyễn Hùng Vương, Công ty TNHH một thành viên Chế biến thủy hải sản Hùng Vương, xã Giao Hải với mô hình liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm; Trần Văn Chinh, Trần Văn Thượng, xã Giao Lạc, chủ cơ sở may váy áo cưới; Vũ Xuân Nghinh, xã Giao Thanh chủ cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ; Mai Văn Vụ, Trần Minh Sơ, Nguyễn Văn Thái, xã Giao Châu, chủ cơ sở sản xuất nước mắm Sa Châu… có thu nhập từ 200-700 triệu đồng/năm.

Để nhân rộng các điển hình trong phong trào thi đua, hàng năm, việc tổ chức đăng ký và bình xét hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi ở các cơ sở hội ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng ngày một tăng. Năm 2019 toàn huyện có 25.243 hộ đăng ký danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, 10.097 hộ đạt (Trong đó cấp Trung ương 252 hộ, cấp tỉnh 1.767 hộ, cấp huyện 2.524 hộ, cấp xã 5.554 hộ). HND huyện còn chú trọng chỉ đạo cơ sở lựa chọn, bình xét, đề nghị Hội cấp trên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và các phong trào thi đua do Hội phát động như: Tôn vinh cá nhân “Nông dân Việt Nam xuất sắc”, “Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu”, trao giải “Sáng kiến kỹ thuật nhà nông”... Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi có sức lan tỏa trong tất cả các lĩnh vực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, diêm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, giảm hộ nghèo, tăng thêm hộ khá và giàu, tạo nhiều việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hàng nghìn hộ nông dân trên địa bàn huyện.

Thời gian tới, các cấp HND huyện Giao Thủy tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, làm cơ sở cho việc đưa nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa có sức cạnh tranh trên thị trường./.

Bài và ảnh: Lam Hồng