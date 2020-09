Tập trung nguồn lực xây dựng quê hương Nam Định giàu đẹp, văn minh

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua, phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân nỗ lực hoàn thành thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Trên các công trình trọng điểm của tỉnh, nhà thầu, đơn vị thi công đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành các dự án xây dựng đúng và vượt tiến độ với chất lượng cao nhất.

Quang cảnh Lễ khởi công xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định ngày 18-9-2020 tại xã Giao An (Giao Thủy).

Dấu ấn những công trình trọng điểm

Đồng chí Trần Văn Công, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết: được sự quan tâm của Chính phủ, Bộ GTVT; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở GTVT đã tập trung, thống nhất trong chỉ đạo, khắc phục khó khăn, tích cực tham mưu cho UBND tỉnh huy động, khai thác hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ Trung ương, nguồn vốn địa phương, các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác 2 cầu vượt sông lớn (cầu Tân Phong và cầu Thịnh Long); khởi công 2 công trình giao thông huyết mạch chiến lược (tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định và tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình). Đồng thời tỉnh đã đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới và đưa vào khai thác gần 82km các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; trong đó đã đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 47,45km các Quốc lộ 21B, 38B; 34,4km các tuyến tỉnh lộ 487, 489C. Sở GTVT cũng tham mưu cho tỉnh triển khai hàng loạt dự án xây dựng tuyến đường trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình - tỉnh lộ 490B; tỉnh lộ 485B đoạn từ đê sông Đào đến Quốc lộ 21B (đường vành đai II); tỉnh lộ 488B qua địa bàn huyện Trực Ninh; tỉnh lộ 487B qua địa bàn các huyện Nam Trực, Nghĩa Hưng.

Nhờ đó, đến năm 2020 mạng lưới giao thông đường bộ toàn tỉnh có tổng chiều dài hơn 12 nghìn km (16,2km đường cao tốc; 5 tuyến quốc lộ dài 265km; 12 tuyến tỉnh lộ dài 263km; 177km đường đô thị; 569km đường huyện; 1.491km đường xã, liên xã; 2.822km đường thôn xóm; gần 4.000km đường dong ngõ, xóm và gần 3.000km đường trục chính nội đồng); 2.050 cầu các loại trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường xã đã đảm bảo sự kết nối thông suốt các địa bàn. Cùng với các dự án giao thông, nhiều công trình kinh tế, văn hóa xã hội trọng điểm cũng đã được hoàn thành và đưa vào khai thác như: Dự án cải tạo, nâng cấp một số hạng mục quần thể lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh; Nâng cấp hệ thống đê tả, hữu sông Sò; Đầu tư tu bổ nâng cấp khẩn cấp đê, kè Cồn Xanh thuộc tuyến đê biển huyện Nghĩa Hưng; Nâng cấp khẩn cấp một số đoạn đê kè xung yếu thuộc tuyến đê biển tỉnh… Trong giai đoạn 2015-2020, một số công trình điểm nhấn đối với hạ tầng và cảnh quan thành phố Nam Định đã hoàn thành, đưa vào sử dụng như: Khách sạn Nam Cường; Tổ hợp Trung tâm Thương mại và nhà ở Nam Định Tower; Tổ hợp Khách sạn thông minh và trung tâm thương mại Nam Định; Khu đô thị Dệt may; Tuyến đường trục trung tâm phía Nam thành phố Nam Định; Tuyến tránh thành phố Nam Định thuộc dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 38B. Tiếp tục triển khai đầu tư các dự án: Khu trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần, các đề án, hợp phần xây dựng đô thị thông minh theo tinh thần Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tập trung phát triển mạnh hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, các dịch vụ tài chính ngân hàng trên địa bàn thành phố Nam Định. Các dự án trọng điểm này được kỳ vọng sẽ tạo thay đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, thu ngân sách và tạo đà phát triển lâu dài đối với kinh tế - xã hội của tỉnh.

Khí thế mới trên các công trường thi công

Xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định là công trình chiến lược quan trọng tạo động lực thúc đẩy bước phát triển đột phá về kinh tế - xã hội và du lịch của vùng kinh tế biển nói riêng, của tỉnh ta và vùng đồng bằng sông Hồng nói chung; đảm bảo an ninh quốc phòng, phòng chống lụt bão nên Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng của tỉnh và UBND các huyện: Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng triển khai các điều kiện đầu tư, giải phóng mặt bằng và khởi công dự án vào ngày 18-9-2020. Dự án có tổng chiều dài tuyến 65,58km đi qua 24 xã, thị trấn thuộc 3 huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng; quy mô đường cấp III đồng bằng (theo TCVN 4054:2005), vận tốc thiết kế 80km/giờ, 2 làn xe cơ giới, mặt đường rộng 11m nền 12m; do liên danh nhà thầu Đại Phong - Tân Thành (Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Đại Phong - Công ty TNHH Đầu tư phát triển hạ tầng Tân Thành) thực hiện. Ngay sau lễ khởi công nhà thầu đã huy động tổng lực đội ngũ kỹ sư và bộ phận gián tiếp khoảng 50 người; trên 500 lao động; 60 xe, máy các loại để triển khai đồng loạt 4 mũi thi công các hạng mục xử lý nền đường, xây lắp cống ngang đường thuộc địa bàn các huyện Hải Hậu, Giao Thủy. Trong đó, trên địa bàn huyện Giao Thủy có khoảng 40 cống ngang đường các loại; huyện Hải Hậu có khoảng 30 cống ngang đường các loại. Nhà thầu phấn đấu trong năm 2020 sẽ hoàn thành 60% khối lượng hạng mục thi công xây lắp cống ngang đường và khoảng 7km hạng mục xử lý nền đường đoạn qua địa phận huyện Giao Thủy. Có mặt trên công trường thi công tại xã Giao An (Giao Thủy), ông Đỗ Quang Chiến, Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Đại Phong, đại diện liên danh nhà thầu cho biết: Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, trong tháng 9-2020 Công ty đã huy động nhân lực, thiết bị máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 487B (giai đoạn II) với tổng chiều dài xấp xỉ 15km, quy mô công trình giao thông cấp II; Trong đó, tuyến chính dài 13,78km có điểm đầu từ cầu Khâm trên Quốc lộ 21 (Km159+571), điểm cuối là đê tả sông Đào, xã Nghĩa Đồng (Nghĩa Hưng); tuyến nhánh dài 1,21km có điểm đầu giao với tuyến chính tại Km2+683, điểm cuối tại đê Quy Phú, xã Nam Hồng. Sau 10 tháng thi công, công trình đã bước vào công đoạn hoàn tất cuối cùng, chuẩn bị bàn giao cho nhà đầu tư đưa vào khai thác, sử dụng sớm hơn kế hoạch 14 tháng. Trên công trường thi công dự án đầu tư xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình tại các huyện Nghĩa Hưng, Ý Yên cũng sôi động không kém. Ông Hà Thanh Bình, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Xuân Trường, nhà thầu thi công cho biết: Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và thời tiết diễn biến bất thường, không thuận lợi cho thi công nhưng với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, giải phóng mặt bằng đến đâu, thi công đến đó nên đến nay Công ty đã hoàn thành trên 70% khối lượng xây lắp; một số đoạn đã hoàn thành hạng mục thảm mặt đường. Đến đầu tháng 9-2020, giá trị thực hiện khoảng 1.694,7 tỷ đồng, trong đó giá trị khối lượng xây lắp là 1.201,6 tỷ đồng. Nhà thầu đang tiếp tục huy động tối đa nhân lực, máy móc để hoàn thành các hạng mục bảo đảm tiến độ, chất lượng, sớm đưa công trình vào khai thác để kết nối những trọng điểm kinh tế chiến lược của tỉnh, đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh quốc phòng, phòng chống thiên tai. Mạng lưới giao thông huyết mạch dần được hoàn thiện theo quy hoạch đảm bảo tính kết nối liên hoàn với mạng lưới giao thông trong khu vực và hệ thống giao thông quốc gia, phát huy hiệu quả đầu tư các dự án đã và đang triển khai như: dự án cải tạo cửa Lạch Giang, dự án tuyến kênh đào thay thế kênh Quần Liêu nối sông Đáy và sông Ninh Cơ (WB6)...

Phát huy những kết quả đã đạt được, thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh sẽ thực hiện lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, vốn ODA, ngân sách địa phương và tích cực huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để ưu tiên đầu tư, sớm hoàn thành các công trình trọng điểm, có tính chiến lược lâu dài như: Tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; Tuyến đường bộ ven biển đoạn đi qua địa phận tỉnh Nam Định; khởi công xây dựng các cầu Đống Cao, Ninh Cường, Bến Mới; nâng cấp Quốc lộ 37C kết nối tỉnh ta với các tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình dài 17km; các tỉnh lộ 485B, 487B, 488B, 488C và các tuyến đường quan trọng khác. Nghiên cứu bổ sung vào quy hoạch và triển khai lập thủ tục đầu tư tuyến Quốc lộ 21 mới Nam Định - Lạc Quần, đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình. Tiếp tục tăng cường nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng thành phố Nam Định và vùng kinh tế biển. Triển khai đầu tư nâng cấp, kiên cố hóa các đoạn đê biển, đê sông còn lại, trong đó ưu tiên xử lý các điểm xung yếu, các công trình phòng chống lụt bão và khắc phục hậu quả thiên tai; củng cố, nâng cấp hệ thống thủy lợi theo quy hoạch đầu tư xây dựng cảng cá Quần Vinh; hoàn thành xây dựng kênh nối sông Đáy với sông Ninh Cơ. Tiếp tục đầu tư các công trình hạ tầng xã hội, nhất là trong các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và hoàn thành xây dựng Khu thiết chế công đoàn tại Khu công nghiệp Mỹ Thuận. Tăng cường đầu tư xây dựng, nâng cấp mạng lưới điện, thông tin, viễn thông theo hướng đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Bài và ảnh: Thành Trung