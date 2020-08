Đảm bảo an toàn nuôi ngao mùa nắng nóng

Tỉnh ta có vùng bãi triều ven biển rộng, thuận lợi cho phát triển nuôi ngao và sản xuất ngao giống. Hiện toàn tỉnh có khoảng hơn 2 nghìn ha nuôi ngao thương phẩm và hơn 100 cơ sở sản xuất giống ngao tại chỗ; năng suất ngao thương phẩm đạt bình quân khoảng hơn 17 tấn/ha/năm, có những bãi nuôi đạt năng suất cao 20 tấn/ha/năm; số lượng ngao giống trung bình sản xuất được trong một năm khoảng từ 20-25 tỷ con. Theo Chi cục Thủy sản (Sở NN và PTNT), trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã sản xuất được khoảng 11 tỷ con ngao giống, sản lượng ngao thịt đạt khoảng 22 nghìn tấn.

Thời gian qua, thời tiết diễn biến bất thường, nắng nóng kéo dài trên diện rộng làm cho thủy sản nuôi trong đó có ngao rất dễ bị sốc nhiệt, dẫn đến khả năng chống chịu bệnh suy giảm, chết hàng loạt. Để bảo đảm năng suất và giá trị kinh tế, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người nuôi và sản xuất ngao giống, ngay từ đầu vụ, các cơ quan chuyên môn đã chú trọng hướng dẫn người dân phương pháp nuôi ngao an toàn mùa nắng nóng. Bên cạnh những khuyến cáo về việc chuẩn bị bãi nuôi, chọn giống, thả giống... thì các cơ quan chức năng cũng tăng cường công tác quan trắc, cảnh báo môi trường giúp người dân chủ động các biện pháp chăm sóc, bảo vệ ngao. Đồng chí Cao Thị Nga, Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy sản cho biết: “Bước vào mùa nắng nóng năm 2020, Chi cục Thủy sản đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra môi trường, mật độ ngao nuôi bãi triều ven biển của các huyện Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng. Kết quả kiểm tra các chỉ số môi trường như độ pH, nhiệt độ, độ mặn... đều nằm trong ngưỡng cho phép”. Ngoài ra, Chi cục cũng đã phối hợp với các địa phương hướng dẫn người nuôi ngao trên địa bàn thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn nuôi ngao mùa nắng nóng như: Thường xuyên cập nhật thông tin về dự báo thời tiết để chủ động có biện pháp phù hợp chăm sóc, bảo vệ ngao; tăng cường kiểm tra ngao nuôi, những vây nuôi ngao đạt kích cỡ thương phẩm nên tiến hành thu hoạch để hạn chế rủi ro do thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra. Đối với những vây nuôi ngao chưa đạt kích cỡ thu hoạch, khuyến cáo người dân san thưa mật độ nuôi theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Hàng ngày, sau khi thủy triều xuống tiến hành san lấp các vùng trũng đọng nước trên mặt bãi, san thưa mật độ ngao dồn vào chân vây, vệ sinh vây lưới, loại bỏ rác tạp và các đối tượng dịch hại trên bãi nuôi; định kỳ phun cát bổ sung để tăng lượng thức ăn và tạo môi trường phù hợp cho ngao sinh trưởng. Khi có hiện tượng ngao chết, người dân nuôi ngao cần thông báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời có biện pháp xử lý. Ngoài ra, người dân cần tổ chức thu gom vỏ ngao chết di chuyển đến nơi quy định, tránh lây lan sang cá thể còn sống. Đối với sản xuất ngao giống, bên cạnh chú trọng các biện pháp đảm bảo an toàn trong sản xuất ngao giống mùa nắng nóng, Sở NN và PTNT cũng chú trọng chỉ đạo xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất ngao giống, nâng cấp, cải tạo hệ thống thủy lợi kênh mương tại vùng bãi triều, trong ao đầm nước lợ ương ngao giống. Xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư tiền vốn, lao động, khoa học công nghệ để sản xuất giống, xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm đảm bảo khai thác có hiệu quả, bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học vùng bãi triều ven biển. Do sự quan tâm chỉ đạo của các cơ quan chức năng cũng như sự nỗ lực của người dân nên hiện nay, các cơ sở sản xuất giống trên địa bàn tỉnh đã làm chủ hoàn toàn công nghệ sản xuất với chất lượng con giống tốt hơn hẳn giống nhập từ nơi khác. Chính vì vậy, nguồn cung cấp ngao giống cho người nuôi ngao trên địa bàn tỉnh chủ yếu từ hai nguồn thu gom tự nhiên và sản xuất tại chỗ. Với chất lượng tốt, đảm bảo tỷ lệ sống cao nên hiện ngao giống sản xuất và thu gom trong tỉnh không chỉ phục vụ nhu cầu của người nuôi trên địa bàn mà còn được tiêu thụ tại các tỉnh, thành phố như Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh… Nghề nuôi ngao và sản xuất ngao giống đã đem lại nguồn thu nhập cao cho nhiều hộ dân các huyện ven biển của tỉnh. Anh Nguyễn Minh Khôi, thị trấn Rạng Đông (Nghĩa Hưng) chủ cơ sở nuôi và sản xuất ngao giống cho biết: “Nuôi ngao hay sản xuất ngao giống đều phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết, nếu được thiên nhiên ưu đãi ngao sẽ phát triển thuận lợi. Thông thường, từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm là thời điểm nhiệt độ cao, bãi nuôi ngao phơi nắng nhiều giờ trong ngày khiến cát bị nóng làm cho con ngao sốc nhiệt và chết. Để bảo vệ ngao, bên cạnh việc áp dụng những kinh nghiệm tích lũy được trong nhiều năm nuôi ngao, tôi đã chủ động thực hiện các biện pháp tích cực để phòng bệnh cho ngao theo khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn. Nhờ chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn cho ngao, nhất là mùa nắng nóng nên trung bình mỗi năm tôi thu lãi hơn 2 tỷ đồng từ nuôi ngao thương phẩm và sản xuất ngao giống”.

Đảm bảo an toàn cho thủy sản mùa nắng nóng nói chung và cho ngao nói riêng góp phần mang đến sự ổn định bền vững cho nghề nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh./.

Thanh Hoa