Hiệu quả từ Tháng khuyến mại, kích cầu tiêu dùng nội địa

Hưởng ứng Tháng khuyến mại quốc gia năm 2020 (từ ngày 1 đến hết 31-7-2020) do Bộ Công Thương phát động, trên địa bàn tỉnh, hàng trăm doanh nghiệp sản xuất, tổ chức phân phối hàng hóa, cung ứng dịch vụ, các tiểu thương đã tích cực tham gia, tạo không khí mua sắm sôi động ở hầu hết các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng chuyên doanh cả khu vực thành thị và nông thôn. Ðây cũng là cơ hội để doanh nghiệp, người tiêu dùng chia sẻ trách nhiệm, giữ ổn định thị trường vượt qua đại dịch, phục vụ nhu cầu thiết yếu trong sản xuất và đời sống sinh hoạt.

Lực lượng QLTT kiểm soát việc thực hiện chương trình khuyến mại trên địa bàn huyện Xuân Trường.

Tháng khuyến mại, kích cầu tiêu dùng nội địa lần đầu tiên được tổ chức trên địa bàn tỉnh được lồng ghép với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các chương trình: mỗi xã một sản phẩm (OCOP) xúc tiến thương mại, khuyến công nhằm hỗ trợ các đơn vị sản xuất, kinh doanh tăng cường kết nối giao thương, hợp tác liên kết tiêu thụ sản phẩm đến người tiêu dùng, qua đó kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn. Hạn mức khuyến mại cho phép các doanh nghiệp có thể áp dụng từ trên 50% và tối đa không quá 100% thay vì tối đa chỉ 50% như trước đây. Ðặc biệt, doanh nghiệp muốn thực hiện chương trình khuyến mại chỉ cần thông báo trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, không phải đăng ký trực tiếp tại cơ quan quản lý Nhà nước như trước nên tiết kiệm thời gian, chi phí. Trong thời gian thực hiện chương trình, các doanh nghiệp sẽ thực hiện nhiều hoạt động khuyến mại đa dạng, hấp dẫn để người tiêu dùng mua sắm được những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ bảo đảm chất lượng, giá cả phù hợp, đồng thời kết hợp với việc tổ chức hội chợ, trưng bày, giới thiệu sản phẩm và các lễ hội truyền thống của địa phương để thu hút, kích cầu tiêu dùng và phục hồi phát triển du lịch. Ðể triển khai hiệu quả tháng khuyến mại, kích cầu tiêu dùng nội địa, Sở Công Thương đã xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện chương trình gắn với các hoạt động kích cầu du lịch và các dịch vụ khác phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương. Tổ chức khảo sát nhu cầu, tìm kiếm cơ hội hợp tác, tiêu thụ, phân phối sản phẩm của các doanh nghiệp để hỗ trợ tham dự các hội nghị kết nối cung cầu, giao thương tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, tạo dựng mối liên kết sản xuất, tiêu thụ bền vững. Ðến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh có khoảng 50 doanh nghiệp thông báo tổ chức khuyến mại với tổng giá trị hàng khuyến mại lên đến trên 30 tỷ đồng. Hình thức khuyến mại đa dạng như giảm giá ngay trên sản phẩm; tặng quà khi mua sản phẩm và tặng quyền mua một số sản phẩm giảm giá đến 0 đồng theo giá trị hóa đơn mua hàng... Trong đó, nhóm các doanh nghiệp cung ứng lương thực, thực phẩm, hàng công nghệ thông báo hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại từ 80-100%; nhóm doanh nghiệp kinh doanh thiết bị điện, điện tử, thông tin liên lạc hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại từ 60% đến 79%. Tại các Siêu thị tổng hợp: Big C, Coop Mart, Micom Plaza, VinMart đã yêu cầu tất cả các nhãn hàng bán lẻ áp dụng chương trình khuyến mại vào sản phẩm của mình với hạn mức tối đa. Hiện tại hơn 1.000 nhãn hàng bày bán trong các siêu thị đều áp dụng khuyến mại. Nhiều dòng thực phẩm tươi sống như rau củ, hoa quả nhập khẩu, thủy sản áp dụng mức khuyến mại tối đa từ 80-100%. Tại khu vực nông thôn, ngoài việc áp dụng hình thức khuyến mại chung của các nhãn hàng, nhiều cửa hàng điện máy còn chủ động giảm lợi nhuận để nâng cao tính cạnh tranh, thu hút người mua. Anh Nguyễn Quốc Việt, quản lý cửa hàng điện máy Luyến Dũng, thị trấn Xuân Trường (Xuân Trường) cho biết: hưởng ứng tháng khuyến mại, ngoài chương trình chung của các hãng sản phẩm, gia đình anh tự chiết khấu thêm phần trăm cho khách hàng trực tiếp vào sản phẩm hoặc tặng quà. Cách làm này đã thu hút được phần lớn khách hàng không chỉ trong khu vực mà còn ở các xã lân cận. Lượng hàng bán ra tăng khoảng 20% so với những tháng trước đây. Chị Trần Thị Hà, xã Xuân Ninh (Xuân Trường) cho biết: do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên thu nhập của gia đình tôi giảm hẳn; kế hoạch mua thêm điều hòa nhiệt độ cho phòng ngủ của các cháu cũng phải tạm dừng. Tuy nhiên, qua phương tiện thông tin đại chúng thấy chương trình khuyến mại quốc gia nên vợ chồng tôi đến các hàng điện máy tại thị trấn Xuân Trường tìm hiểu. Tại cửa hàng điện máy Luyến Dũng, một chiếc điều hòa Panasonic 2 chiều 9000 BTU có giá trên 10 triệu đồng, ngoài việc Công ty khuyến mại 30%, cửa hàng còn hỗ trợ trực tiếp toàn bộ phí lắp đặt, thiết bị phụ trợ cho mỗi sản phẩm hoặc giảm trừ thêm đến 1 triệu đồng cho mỗi sản phẩm. Cũng vẫn sản phẩm đó nếu mua trước đây thì phải chi trả tăng thêm trên 3 triệu đồng, nên tôi cố gắng thu xếp để mua.

Khuyến mại giảm giá để kích cầu tiêu dùng, kéo gần khoảng cách giữa người sản xuất, cung ứng và người tiêu dùng trong thời điểm hiện tại đã mang lại lợi ích kép kích thích tiêu dùng, giúp doanh nghiệp giảm được lượng hàng hóa tồn đọng, người tiêu dùng được mua sản phẩm chính hãng, chất lượng cao với giá thấp hơn. Sở Công Thương sẽ tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức thêm các hoạt động khuyến mại, kết nối cung cầu nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, kích cầu tiêu dùng giữa đơn vị sản xuất với nhà phân phối và người tiêu dùng; giữa các đơn vị sản xuất. Xây dựng các điểm giới thiệu và bán sản phẩm, đặc sản vùng miền, sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của địa phương, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại một số địa phương để đưa sản phẩm có giá hợp lý đến với người dân./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương