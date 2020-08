Minh Tân hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Minh Tân hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao giai đoạn 2018-2020, Ðảng ủy, UBND xã Minh Tân (Vụ Bản) đã tập trung chỉ đạo, vận động các tầng lớp nhân dân tập trung phát triển sản xuất, huy động mọi nguồn lực để củng cố và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM xây dựng xã NTM nâng cao.

Đường vào làng Trang Nghiêm hạ, xã Minh Tân.

Ðược huyện chọn làm điểm xây dựng xã NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020, xã Minh Tân tập trung kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao xã và các tiểu ban xây dựng NTM nâng cao của các thôn; phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với năng lực, chuyên môn của từng thành viên. Ðể thống nhất về nhận thức trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã NTM nâng cao, xã đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nhằm quán triệt Quyết định số 800/QÐ-TTg ngày 4-6-2010 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; bộ tiêu chí xã NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh Nam Ðịnh giai đoạn 2018-2020 do UBND tỉnh ban hành, Văn bản số 114/UBND-VP3 ngày 17-2-2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu và bổ sung một số nội dung kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng NTM năm 2020 của tỉnh; Kế hoạch số 33-KH/UBND ngày 12-4-2019 của UBND huyện Vụ Bản về xây dựng xã, thôn, xóm NTM nâng cao, kiểu mẫu. Xã chỉ đạo từng thôn, xóm kiểm tra, rà soát lại các tiêu chí, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện sau khi tổ chức họp bàn lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân để bảo đảm sát thực tiễn và khả thi. Biên soạn bài viết để tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên hệ thống Ðài truyền thanh về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, trách nhiệm và lợi ích của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM để nhân dân hiểu, đồng thuận tự nguyện tham gia đóng góp “sức người, sức của” nâng cao chất lượng và hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao. Nhờ đó, xã đã huy động được trên 30 tỷ đồng để đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của địa phương. Hệ thống giao thông của xã và các trục đường thôn, xóm; hệ thống thủy lợi nội đồng được đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới đảm bảo đồng bộ, kết nối với các quốc lộ, tỉnh lộ và đường trục huyện qua địa bàn tạo thuận lợi cho việc giao thương, đi lại và sản xuất của người dân, doanh nghiệp. Các trường học mầm non, tiểu học, THCS; trạm y tế; nhà văn hóa trung tâm xã và các thôn được đầu tư xây mới khang trang tạo diện mạo mới cho quê hương; đồng thời tạo môi trường thân thiện cho con em trong xã học tập và thu hút đông đảo người dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp bảo đảm đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất và chỉ tiêu bảo toàn diện tích đất trồng lúa; thực hiện chủ trương tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đào tạo nghề và tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người dân địa phương là một trong các nhiệm vụ trọng tâm được Ðảng ủy, UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Ðến nay, xã đã quy hoạch vùng chuyển đổi sản xuất trồng sen lấy củ, hạt với quy mô 4,5ha; vùng sản xuất giống lúa Bắc thơm số 7 quy mô 30ha; phát triển chuỗi liên kết giá trị bền vững trong tiêu thụ lúa giống giữa HTX Dịch vụ Nông nghiệp Minh Tân với Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nam Ðịnh. Bên cạnh đó, xã đã phối hợp với các ban, ngành chức năng của tỉnh, huyện tổ chức hàng chục lớp đào tạo nghề chăn nuôi; trồng trọt; phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; may công nghiệp cho lực lượng lao động địa phương. Sau gần 2 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, xã đã có 2.850 lao động có việc làm, thu nhập ổn định; trong đó 100% số lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên. Nhờ kinh tế phát triển ổn định, thu nhập của người dân bảo đảm, năm 2019 thu nhập bình quân đầu người của xã đã đạt 49,81 triệu đồng, không còn hộ nghèo không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. Do vậy, việc thực hiện mục tiêu phát triển hạ tầng kỹ thuật nông thôn “kiên cố - đồng bộ - kết nối” có nhiều thuận lợi; cảnh quan môi trường nông thôn luôn “sạch đẹp - xanh mát”; đời sống văn hóa “lành mạnh - tiến bộ - văn minh - dân chủ”; các mục tiêu: “đường có điện, có hoa, sông không rác, cán bộ chuyên cần, nhân dân đồng thuận” đang đạt kết quả tích cực. Ðến nay 100% số hộ dân trên địa bàn xã được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung; các khu dân cư có tổ thu gom rác thải và hệ thống thu gom nước thải, thoát nước mưa, từng hộ gia đình chủ động cải tạo, sắp xếp; khuôn viên nhà ở gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ; việc trồng hoa, cây xanh hai bên đường được quan tâm tạo không gian xanh - sạch - đẹp, thân thiện với môi trường. Xã đã xây dựng được một số tuyến đường kiểu mẫu, có bồn hoa, cây xanh và hệ thống điện chiếu sáng riêng; đồng thời duy trì thường xuyên việc trồng hoa, nhặt cỏ, dọn vệ sinh giao thông nông thôn do hội viên phụ nữ, đoàn viên, thanh niên và các thôn, xóm đảm nhiệm. Các công trình y tế, trường học được quan tâm đầu tư đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và các nhiệm vụ y tế cộng đồng; giáo dục phổ thông trong giai đoạn hiện nay. Xã đã đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 nên việc chăm lo học tập cho con em trong độ tuổi luôn duy trì nền nếp…

Ðể tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao, thời gian tới xã Minh Tân sẽ tiếp tục phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và các sản phẩm chủ lực của địa phương, đáp ứng các tiêu chí của Chương trình mỗi xã một sản phẩm góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân. Tập trung huy động tối đa các nguồn lực để chỉnh trang cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn, nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí NTM, phấn đấu trở thành xã NTM nổi trội của tỉnh./.

Bài và ảnh: Văn Ðại