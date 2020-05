Giao Thủy hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh

Tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng dưới sự tích cực hỗ trợ của các cấp chính quyền, ngành chức năng, hiện nay các doanh nghiệp huyện Giao Thủy đã nỗ lực chuyển sang giai đoạn vừa chống dịch vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

Sản xuất sản phẩm xuất khẩu tại Công ty CP May Thời trang thể thao chuyên nghiệp Giao Thủy.

Là đơn vị có quy mô lớn nhất trên địa bàn, thời gian qua, Công ty CP May Thời trang thể thao chuyên nghiệp Giao Thủy đã nỗ lực duy trì ổn định việc làm cho hơn 2.000 công nhân ở hai nhà máy với mức lương 7,7 triệu đồng/người/tháng. Ngay khi chuyển sang trạng thái mới vừa phòng dịch vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, các cấp chính quyền, ngành chức năng của huyện đã kịp thời định hướng, hỗ trợ để Công ty tiếp tục thực hiện đồng thời các biện pháp chủ động giảm bớt những tác động xấu trong điều kiện nền kinh tế thế giới gặp khó khăn, nhu cầu tiêu dùng giảm sút. Theo đó, Công ty đặc biệt chú trọng đảm bảo không để gián đoạn nguồn nguyên liệu đầu vào; phát động phong trào thi đua nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm với nhiều danh mục xếp loại, khen thưởng người lao động theo ngày, theo tuần, theo tháng với mục tiêu ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm và đảm bảo tiến độ hoàn thành tất cả các đơn hàng đã ký kết, giữ vững uy tín, thương hiệu. Công ty cũng tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn tất đầu tư để đưa vào hoạt động thêm một nhà máy ở xã Hồng Thuận quy mô khoảng 1.000 lao động. Nỗ lực của Công ty CP May Thời trang thể thao chuyên nghiệp Giao Thủy góp phần giúp ngành may công nghiệp giữ vững vai trò chủ đạo về giá trị sản xuất và lao động trong cơ cấu ngành công nghiệp với khoảng 5.500 lao động, chiếm 70% tổng số lao động ngành CN-TTCN toàn huyện. Không chỉ tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp dệt may, các doanh nghiệp có các mặt hàng thế mạnh cũng được huyện tích cực hỗ trợ với hàng loạt chương trình thiết thực hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ vững và phát triển thị trường tiêu thụ. Đáng kể, huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm để tham gia đăng ký thương hiệu OCOP với mục tiêu trong năm 2020 toàn huyện có ít nhất 19 sản phẩm OCOP, trong đó có từ 5% sản phẩm trở lên đạt tiêu chuẩn 5 sao, 30% sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao và 65% sản phẩm đạt tiêu chuẩn 1-3 sao. Hiện một số doanh nghiệp đã nỗ lực cải tạo cơ sở hạ tầng, quy trình, kỹ thuật sản xuất giúp các sản phẩm đạt chuẩn chương trình OCOP, tiêu biểu như sản phẩm chả cá Hùng Vương. Các sản phẩm OCOP của địa phương được huyện đẩy mạnh hỗ trợ tiêu thụ tại Trung tâm giới thiệu và bán sản phẩm nông sản, thực phẩm sạch huyện. Theo ông Nguyễn Hùng Vương, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hải sản Hùng Vương, xã Giao Hải cho biết: Nhận được sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương, ngành chức năng Công ty đã nâng tầm chất lượng để hai sản phẩm tép moi sấy khô, chả cá đạt chuẩn 4 sao chương trình OCOP. Doanh nghiệp đã được hưởng nhiều lợi ích, trong đó được các cấp, ngành chức năng hỗ trợ đăng ký thương hiệu, tem mác, thông tin quảng cáo, kinh phí đăng ký thương hiệu. Hiện tại sản phẩm của Công ty tiếp tục được mở rộng, phát triển, vươn ra thị trường lớn mang lại giá trị thu nhập cao; mỗi ngày Công ty sản xuất 1 tấn thành phẩm, sản phẩm đã có mặt ở nhiều tỉnh, thành phố trong nước và xuất sang thị trường Nhật Bản. Công ty TNHH một thành viên Hải sản Hùng Vương đã đăng ký thương hiệu độc quyền cho sản phẩm của doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, tới đây huyện sẽ lựa chọn hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hàng hóa nông, lâm, thủy sản chủ lực có tiềm năng, lợi thế phát triển tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng và đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, kiểm soát chất lượng gắn với truy xuất nguồn gốc góp phần phát triển hàng hóa, tăng thu nhập cho người dân, nâng cao hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp và chương trình xây dựng nông thôn mới. Huyện Giao Thủy tập trung chỉ đạo Công ty TNHH Quốc tế KAM FUNG Việt Nam (chủ đầu tư xây dựng CCN Thịnh Lâm) nỗ lực khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng kỹ thuật, sớm hoàn tất, đưa CCN vào khai thác, cung ứng mặt bằng cho các nhà đầu tư thứ cấp phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, trên tổng diện tích thi công 22ha, Công ty đã hoàn tất hạng mục san lấp mặt bằng diện tích đất đã cho thuê (giai đoạn 1 là 18,6186ha); đang khẩn trương hoàn tất các hạng mục làm đường giao thông, hệ thống điện phục vụ sản xuất, hệ thống xử lý nước thải tập trung... Công ty sẽ nỗ lực thực hiện nốt những công đoạn cuối cùng, phấn đấu hoàn thành dự án CCN Thịnh Lâm vào tháng 10-2020 và tháng 11-2020 đưa vào hoạt động chính thức. Dự kiến, sau khi xây dựng hạ tầng CCN Thịnh Lâm và hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan, Công ty sản xuất đồ chơi KAM FUNG 2 sẽ đầu tư xây dựng và hoạt động vào cuối năm 2020. Đặc biệt, huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo chủ trương của Chính phủ như vay vốn, giảm tiền thuê đất, giãn tiền thuế... để nâng cao năng suất, phục hồi kinh tế sau dịch bệnh COVID-19; Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp giảm các thủ tục hành chính; Hỗ trợ đổi mới công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Huyện cũng tăng cường giám sát, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghiêm chủ trương vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế. Trong đó các doanh nghiệp cần chủ động điều chỉnh các kế hoạch sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thực hiện tốt và giảm thiểu các tranh chấp xảy ra đối với các hợp đồng kinh tế đã ký kết; cải thiện các liên kết, sắp xếp lại và khắc phục các đứt gẫy chuỗi cung ứng hàng hóa, hướng nhiều hơn vào thị trường nội địa với phương châm vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Hàng Việt Nam chinh phục người tiêu dùng Việt Nam”./.

Bài và ảnh: Thanh Thúy