Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 399 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải hành khách đã được cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô với tổng số 2.815 xe. Trong đó, 27 đơn vị tham gia vận tải hành khách theo tuyến cố định, tổng số 688 xe với 23.509 chỗ, thực hiện 17.277 vòng xe/tháng, bình quân 576 vòng xe/ngày, hoạt động trên 228 tuyến đến 31 tỉnh, thành phố; 1 đơn vị có 3 xe trung chuyển với 48 ghế; 17 đơn vị vận tải nội bộ có 33 xe với 781 ghế; 195 đơn vị tham gia vận tải hành khách theo hợp đồng, có 455 xe với 10.445 ghế; 14 đơn vị vận tải hành khách bằng taxi với 857 xe, 4.300 ghế; 76 xe buýt của 3 đơn vị tham gia vận tải hành khách với 3.264 ghế, chạy trên 11 tuyến, tần suất từ 15-45 phút/chuyến. Toàn tỉnh có 11 bến xe, trong đó có 1 bến loại 2; 3 bến loại 3; 6 bến loại 4; 1 bến xe loại 5. Các bến xe loại 2, 3, 4 trên địa bàn tỉnh đã lắp đặt và sử dụng phần mềm quản lý bến xe và camera giám sát xe ra vào bến theo quy định.

Thanh tra Giao thông (Sở GTVT) phát tờ rơi tuyên truyền Luật Phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 31-12-2019 của Chính phủ cho lái xe tuyến cố định tại Bến xe khách Nam Định.

Để nâng cao chất lượng công tác vận chuyển hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, Sở GTVT thường xuyên chỉ đạo cập nhật triển khai các văn bản pháp luật về quản lý vận tải đường bộ đến các doanh nghiệp, hợp tác xã và các đơn vị có liên quan; yêu cầu Phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái thực hiện nghiêm công tác theo dõi xe vận tải hành khách qua thiết bị giám sát hành trình, phối hợp với Thanh tra Giao thông và các lực lượng chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về kinh doanh vận tải bằng ô tô, sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để xử lý vi phạm như đi sai hành trình tuyến đã đăng ký; dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng nơi quy định. Từ việc theo dõi chặt chẽ các phương tiện qua thiết bị giám sát hành trình đã có tác dụng tích cực đến việc giáo dục nâng cao ý thức cho đội ngũ lái xe, chấn chỉnh kịp thời những vi phạm, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, đảm bảo an toàn giao thông. Sở cũng công bố công khai, chi tiết biểu đồ chạy xe, chi tiết các tuyến vận tải hành khách cố định và các điểm đón trả khách; yêu cầu các đơn vị tham gia vận tải hành khách thực hiện chạy xe đúng lịch xuất bến và hành trình đã được Sở GTVT chấp thuận; ngoài các tuyến xe đã chạy ổn định cần đưa xe dự phòng vào những giờ, những ngày đông khách; cho phép xe chạy quay vòng tăng chuyến hợp lý, bố trí 1 nốt có 2 xe trở lên cùng xuất bến trong các dịp lễ, Tết. Riêng các tuyến vận tải liên tỉnh đường dài phải bố trí đủ xe và lái xe dự phòng, đảm bảo thời gian làm việc của lái xe hợp lý, an toàn theo quy định. Chấp hành nghiêm các quy định về công khai, minh bạch giá cước vận tải, không được tự ý tăng giá cước, không chở quá tải, quá số người quy định; bố trí phương tiện dự phòng để vận chuyển khách từ những xe bị xử lý hạ tải, xe gặp tai nạn, sự cố kỹ thuật trên đường. Nhờ đó, hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô của tỉnh đã cơ bản đi vào quy củ, nề nếp, nhiều tuyến vận tải khách đã được mở mới, các đơn vị vận tải đã yên tâm mạnh dạn đầu tư phương tiện mới hiện đại và đổi mới, cải thiện chất lượng dịch vụ để nâng cao hiệu quả kinh doanh, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân trong hoạt động vận tải, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Với việc áp dụng chính sách khuyến khích, nâng cao tính cạnh tranh của thị trường vận tải đã sàng lọc, loại bỏ dần các đơn vị yếu kém, giúp khách hàng có nhiều cơ hội lựa chọn được dịch vụ vận tải phù hợp với nhu cầu, đồng thời giảm thiểu nguy cơ mất trật tự ATGT, va chạm, tai nạn giao thông. Một số đơn vị vận tải triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành như phần mềm gọi xe taxi trực tuyến của Công ty TNHH MTV Mai Linh Nam Định và Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Nguyên Minh tại Nam Định góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Sở GTVT tiếp tục đôn đốc các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm Luật Giao thông đường bộ và các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý vận tải. Hướng dẫn các đơn vị mới thành lập đảm bảo các điều kiện kinh doanh vận tải theo Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10-9-2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô để được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải. Rà soát, điều chỉnh hành trình một số tuyến xe buýt để tạo thuận lợi hơn cho người dân từ các huyện đến giải quyết công việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh tại thành phố Nam Định. Tăng cường theo dõi hoạt động của phương tiện qua thiết bị giám sát hành trình để xử lý nghiêm theo quy định đối với các xe vi phạm. Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực vận tải tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. Giao Thanh tra Sở, Phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái tăng cường kiểm tra điều kiện kinh doanh các doanh nghiệp vận tải; theo dõi chặt chẽ lịch xuất bến chi tiết của các xe chạy theo tuyến cố định trên địa bàn, kịp thời bổ sung quy hoạch mới đảm bảo kết nối các vùng miền, phù hợp với nhu cầu đi lại của nhân dân./.

Bài và ảnh: Thành Trung