Tăng cường huy động tiền gửi dịp đầu năm

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh trở lại hoạt động với khí thế, quyết tâm cao nhất hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm. Đây cũng là thời điểm thuận tiện nhất để các ngân hàng tăng huy động tiền gửi từ dân cư với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn với lãi suất ưu đãi.

Người dân tin tưởng gửi tiền tiết kiệm ở Ngân hàng Chính sách xã hội tại điểm giao dịch xã Nghĩa Thành (Nghĩa Hưng).

Theo báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, hiện tại lãi suất huy động tiền Việt phổ biến từ 0,2-0,8%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,5-5,5%/năm đối với kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng; 5,5-6,8%/năm đối với kỳ hạn từ 6 đến dưới 12 tháng; 6,6-7,5%/năm đối với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên; lãi suất huy động đồng đô la Mỹ (USD) ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của tổ chức và dân cư. Hầu hết các ngân hàng thương mại trên địa bàn đều chủ động điều chỉnh tăng nhẹ lãi suất huy động, đồng thời chỉ đạo phân công cán bộ tín dụng tiếp cận khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức có nguồn tiền lớn; quán triệt tới cán bộ giao dịch yêu cầu làm việc với tinh thần phục vụ khách hàng nhanh nhất, hỗ trợ tạo thuận lợi tối đa về thủ tục cho khách hàng. Tại các ngân hàng, giao dịch tại quầy mọi ngày luôn sôi động, khá đông khách hàng đến gửi tiền tiết kiệm từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng mỗi khách hàng, với các kỳ hạn khác nhau. Tính đến hết ngày 31-1-2020, tổng nguồn vốn huy động ước đạt 66.235 tỷ đồng, tăng 395 tỷ đồng (tương đương 0,6%) so với tháng trước và tăng 11.255 tỷ đồng (20,5%) so với cùng kỳ. Có mặt tại trụ sở chính Ngân hàng TMCP Công thương (Vietinbank) chi nhánh thành phố Nam Định vào đầu giờ làm việc buổi sáng sau kỳ nghỉ Tết, các quầy giao dịch đã đông kín với hàng chục khách hàng đang thực hiện các giao dịch như: Gửi tiền tiết kiệm, chuyển tiền, nộp tiền, trả lãi vay ngân hàng...; trong đó, lượng khách hàng gửi tiền tiết kiệm, nộp tiền vào tài khoản tăng mạnh so với những ngày trước đó. Đến hết tháng 1-2020, Chi nhánh Vietinbank thành phố Nam Định đã huy động được 183 tỷ đồng của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ngay từ đầu năm. Trong đó, huy động tại quầy được 162 tỷ đồng, qua kênh tiết kiệm trực tuyến Ipay được 20,8 tỷ đồng, qua kênh gửi tiết kiệm tại điểm ATM là 0,2 tỷ đồng. Ngoài ra, để kích cầu huy động tiền gửi qua các kênh, Vietinbank thành phố Nam Định cũng triển khai chương trình khuyến mại tiền gửi: “Gửi tiền trúng vàng - Canh Tý an khang” từ ngày 8-1 đến hết ngày 7-4-2020, áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm, mua bảo hiểm nhân thọ. Khi tham gia chương trình, ngoài việc được tặng quà (tiền mặt, thẻ cào) khách hàng còn được tham gia quay số trúng thưởng với giải thưởng là 1 lượng vàng SJC 9999 cùng rất nhiều các giải thưởng hấp dẫn khác. Vietinbank thành phố đã quán triệt và thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của Vietinbank Trung ương về đảm bảo an toàn trong hoạt động, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu dịch vụ ngân hàng của khách hàng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các chi nhánh an toàn, hiệu quả; chủ động kiểm tra, rà soát các máy ATM đảm bảo hoạt động thông suốt, đáp ứng được nhu cầu tiền mặt của người dân trong những ngày đầu năm. Triển khai kế hoạch kinh doanh, giao chỉ tiêu kế hoạch đến các phòng và từng cán bộ, nhân viên phấn đấu tăng trưởng ngay từ đầu năm. Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vietinbank thành phố đã chủ động nắm bắt tình hình của khách hàng, nhất là các khách hàng kinh doanh mặt hàng bị ảnh hưởng bởi dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Tại các chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) trên địa bàn tỉnh, công tác huy động tiền gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch các xã, thị trấn cũng diễn ra rất sôi động bởi đây là thời điểm các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể có nguồn vốn thu về chưa sử dụng đến nên gửi tiết kiệm là một kênh đầu tư có xu hướng được lựa chọn nhiều. Đến ngày 31-1-2020, số dư huy động tiền gửi tiết kiệm từ khu dân cư của hệ thống Ngân hàng CSXH tỉnh là 437 tỷ 608 triệu đồng. Trong đó, huy động từ tổ chức, cá nhân đạt 291 tỷ 623 triệu đồng; huy động tiền gửi của tổ viên tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 145 tỷ 985 triệu đồng với 104.533 thành viên của 3.362 tổ tham gia. Nhằm đẩy mạnh công tác huy động vốn trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của người dân, các ngân hàng đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về huy động vốn đến người dân, đặc biệt ý nghĩa của việc gửi tiền tại ngân hàng CSXH để chung tay góp phần giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Chỉ đạo các phòng giao dịch tập trung cao độ cho nhiệm vụ huy động vốn ngay từ những tháng đầu năm, chủ động có các giải pháp đẩy mạnh huy động vốn phù hợp với điều kiện từng địa phương; phân giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cán bộ theo tháng, quý, năm làm cơ sở đánh giá, bình xét lương, thi đua hàng tháng, quý, năm. Vận động các tổ chức, doanh nghiệp ủy thác, gửi tiền, mở tài khoản thanh toán... tại ngân hàng CSXH để tạo nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tiếp tục đưa công tác huy động tiền gửi của tổ viên vào nề nếp, tạo thói quen cho hộ vay tham gia đều hàng tháng, xây dựng lộ trình phù hợp đối với từng tổ tiết kiệm và vay vốn, phấn đấu số dư tiền gửi đạt từ 7% dư nợ. Đẩy mạnh huy động tiết kiệm tại điểm giao dịch xã và sản phẩm tiết kiệm gửi góp linh hoạt, coi đây là một kênh huy động vốn quan trọng, lâu dài trong việc thực hiện chỉ tiêu huy động vốn tại đơn vị.

Thời gian tới, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh tập trung chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh khẩn trương ổn định nhân sự, cơ sở vật chất, thời gian làm việc, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu giao dịch của khách hàng. Đồng thời, thực hiện nghiêm chính sách an ninh tiền tệ, cải cách thủ tục hành chính; bám sát các mục tiêu phát triển chung của tỉnh để xây dựng kế hoạch tăng trưởng tín dụng hợp lý; tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh ổn định trong tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona diễn biến phức tạp, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Bài và ảnh: Đức Toàn