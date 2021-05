Sẵn sàng mọi phương án cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công

Chỉ còn vài ngày nữa, người dân cả nước sẽ bước vào ngày hội lớn - Kỳ bầu cử Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tuy nhiên kỳ bầu cử lần này diễn ra trong một bối cảnh hết sức “đặc biệt”, khi mà cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở đang căng mình trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Cũng không ngoại lệ, các hoạt động chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đều được tính đến phương án an toàn nhất cho cả các ứng cử viên, cán bộ làm công tác bầu cử cũng như toàn bộ cử tri.

Pa-nô tuyên truyền về bầu cử trưng bày tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021). Ảnh: Xuân Thu

Quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo

Từ cuối tháng 4-2021, dịch COVID-19 có dấu hiệu xuất hiện trở lại và lan rộng trong cộng đồng. Đến nay cả nước đã có 27 tỉnh, thành phố có người mắc và con số ca dương tính vẫn tăng lên từng ngày. Thực tế đó đang đặt ra cho các ngành, các cấp những thách thức mới trong thực hiện “nhiệm vụ kép”: Vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, nay lại thêm nhiệm vụ hết sức quan trọng: đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử sắp tới. Trong các cuộc họp Chính phủ, Quốc hội những ngày gần đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đều rất quyết liệt trong chỉ đạo phòng chống dịch và đặt ra yêu cầu các địa phương xây dựng phương án bầu cử trong điều kiện có dịch COVID lây lan trong cộng đồng. Bên cạnh đó Uỷ ban Bầu cử quốc gia, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo trong đó có việc rà soát, cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19, tổ chức cho các ứng cử viên tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đảm bảo an toàn, phù hợp với tình hình...

Tại tỉnh ta đến thời điểm này đã có một số ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên sau nhiều đợt dịch. Điều nay đang đặt ra cho tỉnh nhiều yêu cầu cấp thiết trong công tác phòng chống dịch khi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đang đến gần. Ngày 12-5, các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện uỷ Trực Ninh về công tác phòng chống dịch COVID-19 khi trên địa bàn huyện xuất hiện các ca mắc trong cộng đồng. Ngay sau đó Văn phòng Tỉnh uỷ đã có Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Gia Túc trong đó đồng chí nhấn mạnh: Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đảm bảo an toàn sức khoẻ cho nhân dân, không để dịch bệnh làm ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ bầu cử của người dân. Tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch ngày 14-5, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các cấp, các ngành có phương án, kịch bản cho công tác bầu cử, nhất là trong khu cách ly, khu phong toả, bố trí hòm phiếu phụ để tất cả mọi công dân đều được thực hiện quyền bầu cử. Sở Nội vụ - cơ quan Thường trực của Uỷ ban Bầu cử tỉnh liên tục ban hành các văn bản, hướng dẫn về tổ chức bầu cử trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19, về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch và đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phòng chống dịch tại các khu vực bỏ phiếu. Các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Uỷ ban Bầu cử tỉnh, các huyện tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương làm tốt công tác phòng chống dịch trong chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Điều đó cho thấy tính cấp thiết của công tác phòng chống dịch khi ngày bầu cử đang đến gần.

Cán bộ y tế thành phố Nam Định thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên. Ảnh: Văn Trọng

Tất cả cho một kỳ bầu cử thành công

Đến thời điểm này, các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã cơ bản hoàn tất, từ việc lập, niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị phiếu bầu, hòm phiếu, địa điểm bầu cử, hiệp thương lựa chọn ứng cử viên, lập, in ấn danh sách, tiểu sử các ứng cử viên, tổ chức cho ứng cử viên tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử... Trong điều kiện dịch bệnh đang quay trở lại và có xu hướng lan ra cộng đồng, để đảm bảo quyền lợi của các ứng cử viên, từ rất sớm, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã có hướng dẫn về tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, trong đó Uỷ ban MTTQ tỉnh phối hợp thống nhất về hình thức và số lượng các cuộc tiếp xúc cử tri cho phù hợp với tình hình thực tế. Đối với những nơi đang áp dụng các biện pháp cách ly xã hội hoặc áp dụng biện pháp phong toả không thể tổ chức hội nghị theo hình thức tập trung thì Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam báo cáo cấp uỷ, các tổ chức phụ trách bầu cử cùng cấp lựa chọn hình thức phù hợp, khuyến khích các hình thức vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin đại chúng như: Phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử… Trường hợp người ứng cử bị mắc COVID-19 đang điều trị tại cơ sở y tế hoặc đang được cách ly thì Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thống nhất về cách thức vận động bầu cử hợp lý. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Uỷ ban Bầu cử quốc gia, thời gian qua, Uỷ ban Bầu cử từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng kế hoạch, triển khai các phương án cho ngày bầu cử trong đó đều tính đến các biện pháp phòng chống dịch như tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác bầu cử, tổ chức cho các ứng cử viên tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến, chuẩn bị khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn tại các khu vực bầu cử, thực hiện giãn cách số người đến bỏ phiếu để hạn chế số lượng người tập trung quá đông vào cùng một thời điểm, bố trí khoảng cách các bàn ghi phiếu đảm bảo an toàn… Đối với các cơ sở cách ly tập trung hoặc nơi đang có các trường hợp mắc COVID-19 thì thực hiện bổ sung khu vực bỏ phiếu riêng tại cơ sở cách ly tập trung, địa bàn bị phong toả, thành lập tổ bầu cử ở khu vực bỏ phiếu riêng đó, ghép danh sách cử tri tập trung vào khu vực bỏ phiếu thích hợp… Uỷ ban Bầu cử tỉnh cũng yêu cầu các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn chủ động xây dựng phương án xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trước ngày bầu cử 22-5 và trong ngày bầu cử 23-5-2021.

Có thể nói với sự xuất hiện “không mong muốn” của đại dịch COVID vào thời điểm này đã khiến cuộc bầu cử năm nay trở nên khá đặc biệt. Với sự chuẩn bị chu đáo với phương châm “4 tại chỗ” của Uỷ ban bầu cử các cấp, nhất định chúng ta sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày bầu cử diễn ra an toàn đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân./.

Phương Mai