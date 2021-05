Đảng bộ phường Thống Nhất học tập và làm theo gương Bác

Chi bộ liên tổ dân phố số 1 và số 2 phường Thống Nhất (thành phố Nam Định) có 92 đảng viên. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, bí thư chi bộ cho biết: “Những năm qua, chi bộ đã tập trung đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để từ đó nâng cao chất lượng chi bộ”. Bản thân bí thư chi bộ và ban chi ủy đã tích cực sưu tầm các câu chuyện hay về Chủ tịch Hồ Chí Minh, những lời dạy của Bác qua các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ định kỳ. Qua giọng kể truyền cảm của đồng chí bí thư chi bộ, những câu chuyện về Bác tái hiện sinh động, lôi cuốn và gây sự xúc động đối với người nghe. Bên cạnh những câu chuyện về Bác, chi bộ xây dựng các chuyên đề học tập hàng năm những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh… Qua học tập, đã nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên từ đó nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được chi bộ phân công, cùng nhân dân giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH, phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo chỉ tiêu giao quân, thu các quỹ... Từ năm 2017 đến nay, chi bộ liên tục được Đảng bộ phường công nhận đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc.

Học và làm theo Bác đã đổi mới lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên phường Thống Nhất.

Đồng chí Đinh Như Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thống Nhất cho biết, Đảng bộ phường có 19 chi bộ, trong đó 14 chi bộ khu dân cư với 671 đảng viên. Để nâng cao công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, hàng năm Đảng ủy phường đều xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW thông qua hình thức tổ chức hội nghị mời báo cáo viên cấp tỉnh, thành phố về quán triệt; nội dung học tập được in qua đĩa DVD, sách báo gửi tới các chi bộ. Sau hội nghị học tập, Đảng ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền thực hiện lồng ghép vào nội dung sinh hoạt hàng tháng tới cán bộ, hội viên, đoàn viên. Hàng năm, Đảng bộ phường có 100% chi bộ, trên 90% số cán bộ, đảng viên và 100% cán bộ chủ chốt phường, người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị tự giác đăng ký học và làm theo lời Bác. Nội dung học và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu cơ quan, đơn vị cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ được giao. Trong các bản kế hoạch học tập, làm theo lời Bác, cán bộ, đảng viên đều xác định rõ mục tiêu, đề ra các giải pháp thực hiện và thời gian hoàn thành. Cuối năm, đảng viên thực hiện kiểm điểm, báo cáo kết quả với cơ quan, đơn vị và chi bộ, coi đây là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên. Để tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp ủy các chi bộ gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đồng thời lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm và tập trung chỉ đạo giải quyết. Đảng ủy phường thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 thông qua việc tham gia học tập, viết bài thu hoạch, xây dựng bản cam kết, đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên; việc duy trì sinh hoạt chi bộ và đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt thường kỳ và các sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ; việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của cán bộ, đảng viên. Các chi bộ, các tổ chức trong hệ thống chính trị của phường đều chú trọng đến công tác theo dõi, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến.

Trong quá trình học và làm theo Bác, nhiều đơn vị, cá nhân ở phường Thống Nhất đã có cách làm sáng tạo, có trọng tâm trọng điểm, phù hợp sát với tình hình thực tế. Chi bộ Trường THCS Phùng Chí Kiên, chi bộ Trường Tiểu học Chu Văn An đã đổi mới công tác tuyên truyền, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đến từng lớp học, định hướng cho học sinh trở thành con ngoan, trò giỏi, những công dân có ích trong tương lai, tích cực rèn đức, luyện tài. Các nhà trường cũng đã phát động phong trào học tập, lao động, sáng tạo trong giáo viên, học sinh, thể hiện qua những thành tích nổi bật khi tham dự các kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh, thành phố, các cuộc thi sáng kiến STEM. Các chi bộ các tổ dân phố: số 5, số 7, số 9, số 14, số 15… đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân chung sức xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phân công các chi hội, đoàn thể phụ trách các tuyến đường tự quản trên các tuyến phố trên địa bàn phụ trách. Các chi bộ liên tổ dân phố số 1 và số 2, liên chi bộ số 12 và số 13 tập trung vận động cán bộ đảng viên và nhân dân thực hiện kế hoạch của UBND thành phố Nam Định về lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự ATGT không lấn chiếm lòng, hè, lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán. Hội Phụ nữ, Hội CCB, Đoàn Thanh niên phường vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên thực hiện tốt vệ sinh môi trường trên các tuyến đường tự quản vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Nhiều cá nhân dù tuổi cao vẫn tích cực tham gia các phong trào; tiêu biểu như các đồng chí: Tống Tư Văn, Bí thư Chi bộ kiêm tổ trưởng dân phố số 7; Nguyễn Thế Cự, Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 9; Nguyễn Lê Biên, Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 14; Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Chi bộ liên tổ dân phố số 1 và số 2…

Việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ phường Thống Nhất đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của các chi bộ, của mỗi cán bộ, đảng viên. Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, các chi bộ, cán bộ, đảng viên tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối, tác phong làm việc ở cơ quan, đơn vị, tự giác thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc “nói đi đôi với làm”. Hàng năm, Đảng bộ phường có 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ năm 2016 đến nay, Đảng bộ phường giữ vững danh hiệu “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; chính quyền phường đạt danh hiệu “Đơn vị lao động tiên tiến xuất sắc”, 2 năm nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; MTTQ và các đoàn thể ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả./.

Bài và ảnh: Đức Thiện