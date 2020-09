Đảng bộ phường Trần Đăng Ninh lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội

Đảng bộ phường Trần Đăng Ninh (thành phố Nam Định) có 459 đảng viên sinh hoạt ở 16 chi bộ tổ dân phố, cơ quan, đơn vị. Cùng với chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy phường thường xuyên lãnh đạo các ngành, đoàn thể, các khu dân cư, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và đồng thời làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an phường Trần Đăng Ninh (thành phố Nam Định) xây dựng các kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm về ma túy trên địa bàn.

Phường Trần Đăng Ninh có dân cư đông đúc, trong đó nhiều người là công nhân các nhà máy Liên hiệp Dệt, Sợi Nam Định nghỉ hưu, nghỉ mất sức nên cuộc sống khó khăn. Năm 2015 phường vẫn còn 97 hộ nghèo, bằng 3,9% tổng số dân. Vì vậy, BCH Đảng bộ phường đã xây dựng các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo phát triển kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Bên cạnh đó, bám sát nghị quyết của Đảng ủy, sự lãnh đạo của UBND phường, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị, xã hội, các đoàn thể nhân dân ở 29 tổ dân phố trong phường đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống như vay vốn phát triển kinh tế, trợ giúp cho những trường hợp gặp rủi ro, hoạn nạn. Trong 5 năm qua, toàn phường có 93 hội viên CCB, Hội Phụ nữ được chính quyền, các tổ chức đoàn thể đứng ra tín chấp vay vốn để sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, nâng cấp sửa chữa nhà ở. Trong đó, Ủy ban MTTQ phường đã rà soát, xét hỗ trợ xây, sửa Nhà đại đoàn kết cho 11 hộ dân; đề nghị Chi nhánh điện thành phố Nam Định lắp đặt hệ thống chiếu sáng cho 3 gia đình và hỗ trợ tiền điện cho 5 gia đình hộ nghèo. Hội Phụ nữ phường đã chỉ đạo các chi hội triển khai các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” thông qua các nguồn vốn vay. Đến nay, Hội LHPN đang quản lý gần 4 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội là 469 triệu đồng cho 16 lượt hộ gia đình hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn vay; phối hợp với quỹ TYM cho 311 thành viên vay vốn trên 3 tỷ đồng từ “Quỹ cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay cải thiện điều kiện sống” của Hội Phụ nữ thành phố Nam Định cho 50 hội viên vay 500 triệu đồng; vận động hội viên tham gia 12 tổ phụ nữ tiết kiệm tín dụng và tương trợ với số tiền 297 triệu đồng hàng tháng giúp 31 hộ do phụ nữ nghèo làm chủ hộ, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển kinh tế nâng cao chất lượng cuộc sống. Hội CCB phường đã xây dựng và đóng góp “Quỹ vòng tay đồng đội” để sửa chữa, nhà dột nát cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên vay vốn gần 1 tỷ đồng để xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm. Bên cạnh đó, UBND phường cũng đã tổ chức đấu thầu lại các gian hàng tại chợ Xanh khu 5 tầng và xây dựng quy chế hoạt động, sắp xếp theo các ngành hàng tạo điều kiện cho các hộ tiểu thương kinh doanh được thuận lợi. Nhờ thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, đời sống kinh tế nhân dân trong phường từng bước được cải thiện rõ rệt. Hộ nghèo của phường đến nay chỉ còn 60 hộ, đạt tỷ lệ 2,66%, chủ yếu là các đối tượng già cả, không nơi nương tựa. Đồng chí Vũ Đức Thoa, Bí thư Chi bộ số 7 cho biết, chi bộ quản lý 2 tổ dân phố 12 và 13 gồm trên 120 hộ dân, trong đó nhiều người dân có thu nhập dưới mức trung bình. Những năm qua, chi bộ đã tích cực chỉ đạo các ngành, đoàn thể giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, nhất là những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhờ Quỹ TYM và nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều gia đình ở các khu dân cư đã mở nghề phụ như bán hàng tạp hóa, hàng nước, chạy chợ... có thu nhập, cải thiện cuộc sống. Đời sống nâng cao, người dân đã đóng góp sửa chữa đường, ngõ, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, sửa chữa nhà văn hóa khu dân cư, ủng hộ các trang thiết bị phục vụ các đoàn thể sinh hoạt, hội họp. Thanh, thiếu niên khu dân cư ngày càng được chăm lo, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, nhiều lần tham gia, đạt giải cao tại cuộc thi tiếng hát Vàng Anh của phường và thành phố Nam Định.

Bên cạnh phát triển kinh tế, phường Trần Đăng Ninh cũng quan tâm công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng chí Trần Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường cho biết, do phường có nhiều khu nhà tập thể 3 tầng đã xuống cấp, dân cư đông đúc, nên từ nhiều năm trước tình hình an ninh trật tự, nhất là tệ nạn ma túy rất phức tạp. Từ năm 2012, Đảng ủy phường đã ban hành nghị quyết 05 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy và thực hiện đề án cai nghiện ma túy trên địa bàn. Nghị quyết đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ phường đến khu dân cư và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh việc phòng, chống các loại tệ nạn xã hội. Trong đó, lực lượng Công an, Thương binh và Xã hội, Y tế, Đoàn Thanh niên đã xung kích đi đầu thực hiện nhiệm vụ được giao. Hội CCB phường đã thành lập tổ cựu chiến binh tự quản 2 tuyến đường Trần Đăng Ninh và Tràng Thi, 5 tổ CCB vì dân ở các địa bàn trọng điểm phối hợp với cảnh sát khu vực tuần tra, canh gác. Ở các khu dân cư, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể đã tích cực phòng chống ma túy, giữ gìn an ninh trật tự. Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, phong trào “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, phong trào “3 an toàn về ANTT” được triển khai sâu rộng, duy trì có hiệu quả. Toàn phường đã thành lập 120 tổ liên gia tự quản hoạt động sôi nổi, tích cực phối hợp hiệu quả với Ban bảo vệ dân phố duy trì tuần tra, canh gác đêm. Lực lượng Công an phường đã tích cực đẩy mạnh các hình thức đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, trong đó nắm tình hình các đối tượng nghiện, các ổ, nhóm mua bán trái pháp chất ma túy để triệt phá. Từ năm 2015 đến nay, Công an phường đã trực tiếp bắt 58 vụ với 81 đối tượng; phối hợp với các lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy của tỉnh, thành phố Nam Định bắt, khám xét 36 vụ, 51 đối tượng mua bán, tàng trữ, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 4 bánh heroin và 760g ma túy các loại. Công an phường cũng xử lý hành chính 92 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; lập hồ sơ 21 đối tượng cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; đưa 40 đối tượng nghiện giáo dục tại phường. Công tác đấu tranh các loại tội phạm khác như trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản... cũng được lực lượng công an giải quyết kịp thời.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, UBND phường, đến nay kinh tế - xã hội của phường Trần Đăng Ninh có nhiều khởi sắc, an ninh trật tự từng bước ổn định. Diện mạo đô thị của phường được chỉnh trang, nâng cấp. Đảng bộ phường nhiều năm liên tục được công nhận “hoàn thành tốt nhiệm vụ”; trong đó 100% chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 85% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% đến 20% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mặc dù có nhiều khởi sắc trên các lĩnh vực, tuy nhiên đời sống một số người dân trong phường vẫn còn nhiều khó khăn; tình hình an ninh trật tự, đặc biệt nhất là tệ nạn ma túy vẫn còn những diễn biến phức tạp. Thời gian tới, Đảng ủy phường sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao vật chất, tinh thần cho người dân, trong đó phấn đấu người dân tham gia BHYT đạt tỷ lệ 95% trở lên; tiếp tục thực hiện nghị quyết số 05 của Đảng ủy về công tác đấu tranh phòng chống ma tuý, kiên quyết đấu tranh giải quyết quyết liệt các tụ điểm phức tạp về ma tuý, không để hình thành tụ điểm mới trên địa bàn... qua đó đưa phường phát triển ổn định, bền vững./.

Bài và ảnh: Đức Thiện