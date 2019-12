Đại tá Đinh Quang Trung

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Ngày 22-12-1944, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - đội quân chủ lực đầu tiên, tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập. Sự ra đời của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và nguyện vọng của nhân dân ta.

Lực lượng dân quân tự vệ huyện Nam Trực tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Ảnh: Thanh Tuấn

75 năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, được sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường và nghệ thuật quân sự độc đáo của dân tộc Việt Nam, vượt qua muôn vàn gian nan, thử thách, Quân đội nhân dân Việt Nam đã cùng toàn dân làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

Từ chiến công đầu Phai Khắt, Nà Ngần, Chiến dịch Việt Bắc, Chiến dịch Biên giới đến cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954, mà đỉnh cao là trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đập tan ách thống trị của thực dân Pháp, mở ra giai đoạn cách mạng mới, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời làm hậu phương lớn, vững chắc, để tiến hành cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, từ những chiến thắng: Ấp Bắc, Bình Giã, Đồng Xoài, Ba Gia, Núi Thành, Vạn Tường, Plâyme, cùng những chiến dịch: Mậu Thân 1968, Đường 9 - Nam Lào, “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Quân đội ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã cùng toàn dân lập nên những chiến công chói lọi, đập tan ách đô hộ của đế quốc Mỹ - đế quốc hùng mạnh nhất thế giới để thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ của Quân đội được Đảng xác định: “Ra sức bảo vệ sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta,… bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển, biên giới và hải đảo của nước Việt Nam thống nhất”. Từ 1977 đến 1989 Quân đội ta đã cùng toàn dân bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc, đồng thời làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

Thực hiện công cuộc đổi mới, Quân đội thực hiện tốt chức năng Đội quân chiến đấu; đội quân công tác; đội quân lao động sản xuất, xây dựng kinh tế; Quân đội ta luôn là lực lượng chiến đấu sắc bén, lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Giữ gìn và phát huy truyền thống “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Kế thừa và phát huy truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam, quán triệt sâu sắc đường lối quân sự của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, lực lượng vũ trang tỉnh luôn sẵn sàng nhận và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, tích cực chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, nhân dân và lực lượng vũ trang thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.

Công tác giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân thường xuyên được quan tâm đổi mới về nội dung và hình thức. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm đều hoàn thành 100% chỉ tiêu bảo đảm chất lượng, công bằng, đúng luật. Lực lượng vũ trang tỉnh được kiện toàn phù hợp với tình hình nhiệm vụ mới, huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, hoàn thành tốt các cuộc diễn tập trong khu vực phòng thủ, sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu được tăng cường, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh và thực hiện nhiệm vụ phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phối hợp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần tích cực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công tác chính sách Quân đội, hậu phương Quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được thực hiện nghiêm túc, sâu rộng và hiệu quả; thực hiện tốt các Quyết định 47, 290, 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách cho hơn 100 nghìn đối tượng với tổng số tiền hơn 400 tỷ đồng; thực hiện nghiêm Pháp lệnh về người có công, chăm lo, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ neo đơn, xây dựng Nhà đồng đội, Nhà tình nghĩa, tặng Sổ tiết kiệm cho thương binh, gia đình liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam, tạo điều kiện cho con em thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ trong học tập, tìm việc làm, ổn định cuộc sống… góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Tích cực hưởng ứng phong trào “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” lực lượng vũ trang tỉnh đã nhận đỡ đầu gần 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi với số tiền gần 1 tỷ đồng. Trong thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, lực lượng vũ trang tỉnh đã huy động trên 20 nghìn ngày công tham gia ủng hộ giúp đỡ nhân dân xây dựng hàng trăm công trình phúc lợi địa phương; vận động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân, tự vệ hiến hàng chục nghìn mét vuông đất xây dựng đường giao thông và các công trình văn hóa ở nông thôn... góp phần cùng toàn tỉnh về đích nông thôn mới trước kế hoạch.

Ghi nhận thành tích, chiến công của nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Nam Định, năm 1978 Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Nam Định. Tính đến nay, toàn tỉnh có 159 tập thể, 66 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” (riêng nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Hải Hậu vinh dự được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” lần thứ 2 trong thời kỳ đổi mới); có 2.774 bà Mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Mẹ Việt Nam Anh hùng”; có trên 36 nghìn liệt sĩ, trên 25 nghìn thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, trên 16 nghìn bệnh binh; có 141 đồng chí người con quê hương Nam Định trở thành sĩ quan cấp tướng trong Quân đội; lực lượng vũ trang tỉnh được tặng nhiều Huân, Huy chương các loại và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Hơn 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 mà thường xuyên, trực tiếp là Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự nuôi dưỡng, thương yêu, đùm bọc giúp đỡ của nhân dân; sự phối hợp hiệp đồng của các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trong tỉnh, các cơ quan, đơn vị bạn. Lực lượng vũ trang tỉnh luôn được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu không ngừng được nâng cao. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã kế thừa, phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của quê hương Nam Định, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, truyền thống “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết thắng” của lực lượng vũ trang tỉnh, với tinh thần tự lực, tự cường, ý chí phấn đấu vươn lên, vượt mọi khó khăn thử thách hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, luôn xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, góp phần cùng các cấp, các ngành xây dựng quê hương Nam Định ngày càng giàu đẹp, văn minh./.