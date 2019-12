Ngành Thi hành án dân sự học và làm theo Bác

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, ngành Thi hành án dân sự tỉnh đã có nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng thi hành án, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Trực trao đổi nghiệp vụ.

Đồng chí Phạm Thị Đương, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh cho biết: Bám sát sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cấp ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn. Trong đó, đã tổ chức phát động cán bộ, công chức, người lao động đơn vị thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của ngành và địa phương. Đồng thời chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ lãnh đạo quản lý, chức danh pháp lý nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân; góp phần đẩy lùi suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, củng cố lề lối làm việc của cán bộ, công chức. Gắn việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp thành quyết tâm, hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên trong cơ quan, từng đơn vị trực thuộc. Bên cạnh đó, các đơn vị trong ngành tiếp tục có giải pháp xử lý nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà, vi phạm đạo đức, lối sống và chuyên môn nghiệp vụ… Qua đó đã khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đồng thời tạo chuyển biến mạnh mẽ thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, người lao động trong toàn ngành. Trong câu chuyện với chúng tôi, đồng chí Mai Văn Vụ, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nam Định cho biết: Thời gian qua, mỗi cán bộ, đảng viên trong đơn vị đều phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều cán bộ, đảng viên tích cực thực hiện “làm hết việc chứ không hết giờ”. Một số cán bộ đã đưa ra nhiều sáng kiến trong công việc như: Kiểm soát, nắm bắt tiến độ giải quyết án của Chấp hành viên; rà soát, xác minh phân loại chính xác các vụ, việc có điều kiện thi hành; tiến trình xử lý, giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp, có giá trị thi hành lớn; thuyết phục đương sự thi hành án... được thực hiện hiệu quả. Thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội giao, các đơn vị trong ngành đã thực hiện hiệu quả việc thi hành án đối với các khoản thu cho ngân sách Nhà nước; giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng; xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng… Năm 2019, toàn ngành phải thi hành án 4905 việc đối với các khoản thu cho ngân sách Nhà nước, tương ứng với số tiền trên 45 tỷ 383 triệu đồng (chiếm 65,52% về việc và 9,52% về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành). Kết quả đã thi hành được 3.232 việc thu được số tiền gần 13 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 90,38% về việc và 58,52% về tiền. Ngoài ra, để góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án toàn ngành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác nghiệp vụ. Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong hoạt động quản lý ngành như khâu văn phòng, tổ chức cán bộ, nghiệp vụ thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được áp dụng trong toàn ngành; các thủ tục về thi hành án được niêm yết công khai, minh bạch tại nơi tiếp công dân, tránh tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu xảy ra tại các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh. Việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin như các phần mềm ứng dụng nhận văn bản đến, văn bản đi; cập nhật thông tin, dữ liệu tổ chức cán bộ; phần mềm nghiệp vụ thi hành án, kế toán... đã được áp dụng đầy đủ, nhất là việc áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý số liệu, báo cáo thống kê, quản lý hồ sơ thi hành án, tra cứu kết quả thi hành án đã được thay thế cho phương pháp quản lý mở sổ thủ công đảm bảo độ chính xác cao, tiết kiệm thời gian, nhân lực khi thực thi công vụ…

Việc học và làm theo Bác đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ giải quyết thi hành án dân sự luôn đạt và vượt chỉ tiêu do Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao. Riêng năm 2019, toàn ngành đã giải quyết xong 4.947/5.785 vụ việc có điều kiện thi hành, vượt 11,51% so với chỉ tiêu được Quốc hội giao; về tiền đã giải quyết xong 192 tỷ 532 triệu đồng, vượt 7,29% so với chỉ tiêu được Quốc hội giao. Kết quả trên đã góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn, xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, ngành Thi hành án Dân sự tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, trong đó chú trọng gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác./.

Bài và ảnh: Văn Trọng