Xăng tăng giá gần 500 đồng/lít, dầu biến động mạnh

Từ 15 giờ chiều 21-6, mỗi lít xăng E5RON92 tăng 185 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 498 đồng/lít, đạt mức kỷ lục 32.873 đồng/lít còn dầu diezen và dầu hỏa tăng gần 1.000 đồng/lít.

Cụ thể, xăng E5RON92 không cao hơn 31.302 đồng/lít (tăng 185 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), xăng RON95-III không cao hơn 32.873 đồng/lít (tăng 498 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Các loại dầu cũng được điều chỉnh tăng, dầu diezen 0.05S không cao hơn 30.019 đồng/lít (tăng 999 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu hỏa không cao hơn 28.785 đồng/lít (tăng 946 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 20.735 đồng/kg (tăng 378 đồng/kg so với giá bán hiện hành).

Kỳ điều hành lần này, do giá các mặt hàng xăng dầu đều có xu hướng tăng, nhất là dầu diesel và dầu hỏa có biến động tăng cao, mặc dù Quỹ BOG đang ở mức khá thấp nhưng liên Bộ Công Thương - Tài chính vẫn quyết định tiếp tục sử dụng linh hoạt công cụ Quỹ BOG nhằm để hạn chế mức tăng của giá mặt hàng dầu để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp sử dụng. Theo đó, liên Bộ quyết định tiếp tục không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng và dầu diesel, dầu hỏa, tiếp tục chi sử dụng Quỹ BOG đối với dầu diesel và dầu hỏa để giá dầu trong nước có mức tăng thấp hơn mức tăng của giá thế giới./.

PV