Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 tăng 12,1%

Tin từ Tổng cục Thống kê cho biết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4-2022 ước đạt 455,5 nghìn tỷ đồng, tăng 3,1% so với tháng trước và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, dịch vụ lưu trú, ăn uống và dịch vụ du lịch lữ hành phục hồi mạnh mẽ với doanh thu tăng lần lượt là 14,8% và 49,4% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng cục Thống kê đánh giá, sự sôi động, nhộn nhịp trở lại của hoạt động thương mại và dịch vụ là do dịch COVID-19 được kiểm soát tốt; sinh hoạt, đời sống của người dân trở về trạng thái của những năm trước dịch và hiệu quả tích cực của chính sách mở cửa du lịch từ ngày 15-3.

Với sự khởi sắc trong tháng 4, tính chung 4 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước ước đạt 1.777,4 nghìn tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 4,3% (cùng kỳ năm 2021 tăng 7,2%)./.

