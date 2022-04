Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử

Ngày 29-4, Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06). Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Mai Văn Quyết, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Sở KH và ĐT; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Theo báo cáo của Tổ công tác, việc thực hiện triển khai Đề án 06 từ đầu năm 2022 đến nay được các sở, ngành, địa phương xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cá nhân trong thực hiện các giao dịch, nâng cao hiệu quả xử lý công việc của công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị. Nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân trên môi trường điện tử, đã tiếp nhận 34.147 hồ sơ. Cổng dịch vụ công trực tuyến đã tích hợp, kết nối và cung cấp 1.273 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Có 524.603 hồ sơ thủ tục hành chính của tỉnh được đồng bộ trên cổng dịch vụ công quốc gia. Cổng dịch vụ công được triển khai đến 100% các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và 100% xã, phường, thị trấn của tỉnh. Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các huyện, thành phố triển khai thu nhận hồ sơ căn cước công dân gắn chíp điện tử kết hợp thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử với nhóm công dân làm mới căn cước công dân và công dân cấp đổi, cấp lại căn cước công dân bắt đầu từ ngày 25-2-2022 đến ngày 26-4-2022. Đã thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân 1.455.079 trường hợp, đã cấp tài khoản định danh điện tử đối với 15.779 trường hợp. Có 1.778 lượt người khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân tại 6 cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh. Sở Y tế đã chỉ đạo triển khai thí điểm khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp. Sở Giáo và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với Công an cấp huyện cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho học sinh sinh năm 2004 và 2007. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị kiểm tra an ninh, an toàn hệ thống, đảm bảo thực hiện kết nối chia sẻ...

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã trao đổi làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị đề nghị, thời gian tới các sở, ban, ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân và doanh nghiệp, huy động chính quyền địa phương vào cuộc để triển khai thực hiện Đề án. Các cơ quan, đơn vị nhất là các thành viên của Đề án 06, phải thực hiện tốt các công việc, nhiệm vụ được giao; từng sở, ban, ngành phải có kế hoạch thực hiện cụ thể từng mục tiêu của Đề án; đẩy nhanh tiến độ cập nhật dữ liệu. Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh phối hợp với các ngành tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thí điểm ứng dụng nền tảng sinh thái phục vụ chuyển đổi số và hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh phục vụ xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số, vấn đề an toàn, an ninh mạng. Giao Sở Y tế, BHXH tỉnh thí điểm về tích hợp thẻ khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp. Giao Công an tỉnh chủ trì, các sở, ngành đăng ký xây dựng bản tiến độ thực hiện Đề án 06 đến hết năm 2022; các sở, ngành tự xác định những phần việc của cơ quan, đơn vị và thời gian hoàn thành, gửi về UBND tỉnh trước ngày 10-5-2022; các sở, ngành rà soát lại khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án 06 và đề xuất cấp trên hướng giải quyết./.

Tin, ảnh: Văn Huỳnh