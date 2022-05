Bảo đảm cung cấp điện an toàn các trận thi đấu bóng đá nam SEA Games 31 trên Sân vận động Thiên Trường

Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31, Sân vận động Thiên Trường (thành phố Nam Định) được chọn thi đấu môn bóng đá nam bảng B và một trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31, với 11 trận thi đấu gồm các đội bóng: Thái Lan, Malaysia, Singapore, Campuchia và Lào.

Để bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ các trận thi đấu bóng đá nam bảng B trên Sân vận động Thiên Trường và các địa điểm liên quan, Công ty Điện lực Nam Định đã xây dựng phương án triển khai từ ngày 29-4 đến ngày 23-5-2022. Theo đó, khi lưới điện vận hành ổn định, Sân vận động Thiên Trường và các địa điểm: Trụ sở Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Trung tâm Thể thao thành tích cao; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an tỉnh; các cơ quan báo chí; các khách sạn: Vị Hoàng, Nam Cường đều được cấp điện từ 2 đến 3 nguồn, kết nối mạch vòng sẵn sàng liên kết, hỗ trợ khi cần thiết. Khi lưới điện vận hành không ổn định, tùy theo công suất của nguồn và kết nối dây, phương thức cấp điện sẽ thay đổi. Trường hợp thiếu nguồn điện, không thể cung cấp cho toàn bộ phụ tải, các khu vực lân cận, địa điểm không tổ chức giải đấu sẽ bị cắt hạn chế. Riêng Sân vận động Thiên Trường, cùng với hệ thống điện lưới, Công ty Điện lực Nam Định đã bố trí máy phát dự phòng công suất lớn 630kVA, đảm bảo đủ công suất điện trong thời gian chuyển nguồn khi sự cố điện xảy ra. Công ty Điện lực Nam Định đã chỉ đạo Điện lực thành phố Nam Định tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất; phối hợp chặt tỉa cây xanh vi phạm hành lang lưới điện cao áp; chủ động thí nghiệm định kỳ, bay flycam dọc hệ thống điện để sớm phát hiện các khiếm khuyết trên thiết bị điện; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng; bố trí nhân lực thường trực ở các vị trí vận hành. Chiều 4-5, Công ty Điện lực Nam Định phối hợp với các lực lượng chức năng diễn tập phương án cấp điện an toàn, ổn định nhằm phục vụ tốt nhất sự kiện thể thao khu vực sắp diễn ra trên địa bàn./.

Xuân Thu