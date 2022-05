Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND về triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 từ ngày 1 đến ngày 30-6-2022 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”.

Nội dung hoạt động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể và xã hội về trách nhiệm bảo vệ trẻ em, thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, giúp giảm thiểu tình trạng trẻ em bị rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích, bóc lột sức lao động, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. Bảo đảm kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em; tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, du lịch, tham quan, giao lưu cho trẻ em; tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm để trẻ em có cơ hội bày tỏ các vấn đề có liên quan phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành và phát triển đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19. Vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em, hỗ trợ trẻ em là nạn nhân của xâm hại, bạo lực; thăm, tặng quà, học bổng và hỗ trợ khám, chữa bệnh cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi và trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt do dịch bệnh COVID-19; xây dựng các công trình phúc lợi, hỗ trợ điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em. Biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ trẻ em; phê phán, lên án các hành vi thiếu trách nhiệm, vi phạm quyền trẻ em…

UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB và XH hướng dẫn các địa phương tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2022; phối hợp với các ngành và địa phương tăng cường công tác kiểm tra thực hiện quyền trẻ em, chủ động phòng ngừa và giải quyết ngay tại cơ sở các vụ xâm hại, ngược đãi, bạo hành trẻ em; kiểm tra, rà soát, phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời những nơi không an toàn, có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông, tai nạn rơi, ngã. Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền các hoạt động trong Tháng. Sở Y tế đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch mùa hè, công tác khám, chữa bệnh cho trẻ em, đặc biệt quan tâm đến trẻ em bị dịch bệnh, suy dinh dưỡng, trẻ em khuyết tật, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em nhiễm HIV, trẻ em bị xâm hại tình dục, bạo lực, trẻ em bị tai nạn thương tích. Công an tỉnh tổ chức thực hiện tốt chương trình phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em và Kế hoạch phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025. UBND các huyện, thành phố căn cứ điều kiện của địa phương, tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022; kết hợp phát động toàn dân tham gia ủng hộ, giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi, trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt do dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ trẻ em là nạn nhân của xâm hại, bạo lực; tổ chức các đoàn đại biểu của huyện, thành phố đi thăm và tặng quà các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Thiếu nhi 1-6./.

Việt Thắng