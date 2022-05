Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 huyện Mỹ Lộc

Ngày 9-5, tại huyện Mỹ Lộc, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QPAN) tỉnh đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 3 năm 2022 cho 50 học viên là trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo các xã, thị trấn và một số trường THPT trong huyện.

Trong thời gian từ ngày 9-5 đến 20-5, các học viên tham gia lớp bồi dưỡng sẽ được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Nội dung cơ bản về chiến lược quốc phòng Việt Nam, chiến lược quân sự Việt Nam, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục QPAN, Dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, Biên giới Quốc gia, biển Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng; công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương; Một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Luyện tập bắn súng ngắn K54 bài 1b…

Thông qua lớp bồi dưỡng góp phần nâng cao, bổ sung những kiến thức quân sự cho đội ngũ cán bộ trưởng, phó các phòng, ban, ngành, lãnh đạo các xã, thị trấn trong huyện, từ đó vận dụng tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền trong tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ QPAN trong tình hình mới./.

Văn Huỳnh