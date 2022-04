Bế mạc Hội Báo toàn quốc 2022

* Báo Nam Định được trao giải C Giải Giao diện Báo điện tử ấn tượng

* Đặc san Người Làm Báo Nam Định của Hội Nhà Báo tỉnh được trao giải Khuyến khích Giải Bìa báo Tết ấn tượng

Chiều 15-4, sau 3 ngày tổ chức với nhiều hoạt động thu hút sự quan tâm của đông đảo giới báo chí cả nước, Hội Báo toàn quốc năm 2022 do Hội Nhà báo Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đã bế mạc.

Đến dự Lễ bế mạc có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội Báo toàn quốc 2022; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các nhà báo lão thành, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan báo chí.

Báo Nam Định và các cơ quan báo chí nhận giải C. Ảnh: QĐND

Phát biểu tổng kết Hội báo tại Lễ bế mạc, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Hội Báo Toàn quốc 2022 nhấn mạnh: Hội Báo toàn quốc năm 2022 thu hút sự tham gia nhiệt tình của các đơn vị, cơ quan báo chí cả nước; trưng bày hình ảnh các sản phẩm báo chí tiêu biểu, thiết bị công nghệ kỹ thuật báo chí hiện đại, về công tác đào tạo báo chí. Đây thực sự là cuộc hội tụ văn hóa tinh thần đặc sắc của những người làm báo cả nước trong năm 2022. Đúng với chủ đề Ban tổ chức đề ra, Hội Báo toàn quốc 2022 đã đạt các yếu tố an toàn, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả với nhiều hoạt động nghiệp vụ trọng tâm, thu hút sự tham gia nhiệt tình của 106 đơn vị đến từ các cấp Hội trong cả nước, các Liên chi hội, chi hội ở Trung ương, các Hội địa phương; cơ sở đào tạo báo chí thực sự là sự kiện văn hóa - báo chí lớn nhất của giới báo chí cả nước được tổ chức hằng năm. Hội báo trưng bày các loại ấn phẩm, gồm báo Tết Dương lịch 2022, báo Tết Nhâm Dần, các chương trình phát thanh, truyền hình Tết đặc sắc, giao diện báo điện tử đẹp; biểu dương những thành quả lao động xuất sắc của những người làm báo cả nước.

Đặc biệt, Hội báo năm nay được tổ chức thành công trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 và trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn bình thường mới sau hai năm chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, thiết thực của giới báo chí trong việc tiếp tục đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống, đồng thời thể hiện được rõ nét tinh thần của Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025, khẳng định sự lớn mạnh của hệ thống báo chí cả nước. Bên cạnh đó, báo chí luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của các Bộ, Ban, ngành ở Trung ương và địa phương.

Hội Nhà báo Nam Định và đại diện các báo được trao giải Khuyến khích. Ảnh: QĐND

Các hoạt động trong khuôn khổ Hội báo đã góp phần tăng thêm sự gắn bó giữa báo chí với công chúng, góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân, đồng thời từng bước nâng cao hưởng thụ văn hóa, góp phần xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam như các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra.

Trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2022, Ban tổ chức đã trao các giải: Giải Bìa báo Tết ấn tượng: 1 Giải A, 2 Giải B, 3 Giải C và 33 Giải Khuyến khích; Giải Giao diện Báo điện tử ấn tượng: 1 Giải A, 2 Giải B, 3 Giải C và 5 Giải Khuyến khích; Giải Chương trình Phát thanh ấn tượng: 1 Giải A, 2 Giải B, 3 Giải C và 3 Giải Khuyến khích; Giải Chương trình Truyền hình ấn tượng: 1 Giải A, 2 Giải B, 3 Giải C và 5 Giải Khuyến khích./.

