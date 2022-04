Thường trực Tỉnh ủy tiếp Đoàn các cơ quan báo chí Trung ương

Chiều 14-4, tại trụ sở Tỉnh ủy, các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp Đoàn lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương về làm việc tại tỉnh. Cùng tham dự buổi tiếp có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu trong buổi tiếp Đoàn các cơ quan báo chí Trung ương về làm việc tại tỉnh.

Tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đã giới thiệu khái quát lịch sử hình thành, phát triển của tỉnh Nam Định; đặc biệt sự phát triển của địa phương từ khi đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025) vào cuộc sống. Cụ thể, ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội lần thứ XX, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành 6 nghị quyết chuyên đề nhằm cụ thể hóa những mục tiêu lớn và đã đạt những kết quả quan trọng. Trong quý I-2022, mặc dù dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp nhưng Tỉnh uỷ đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ đề ra với các kết quả tích cực: Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 10,23%; tổng giá trị hàng xuất khẩu ước tăng 20%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước tăng 93% so với cùng kỳ. Các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh được tập trung chỉ đạo, đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công. Đến nay, tỉnh có hơn 52% số xã đã hoàn thành xây dựng NTM nâng cao; giáo dục và đào tạo giữ vững truyền thống gần 30 năm trong tốp dẫn đầu toàn quốc. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh được quan tâm thường xuyên. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, xúc tiến và thu hút đầu tư tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có bước phát triển ổn định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững... Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ, đến nay tỉnh chưa cân đối được ngân sách, do đó tỉnh đặt quyết tâm đẩy mạnh thực hiện mục tiêu thu hút các dự án đầu tư lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách; đồng thời tăng cường phát triển hệ thống đường giao thông kết nối nội tỉnh, liên vùng nhằm tạo sức bật mới cho quê hương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các nhà báo tham gia Đoàn công tác dự buổi gặp mặt với tình cảm dành cho quê hương Nam Định sẽ tuyên truyền, cổ vũ nhiều hơn về những thành tựu và nỗ lực của địa phương, góp phần tạo thêm động lực thúc đẩy các phong trào thi đua của tỉnh để mỗi lần trở lại được chứng kiến tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn, xứng đáng là trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc các nhà báo và gia đình sức khỏe, hạnh phúc; đóng góp nhiều hơn với sự phát triển của tỉnh Nam Định.

Đồng chí Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản thay mặt Đoàn các cơ quan báo chí Trung ương trân trọng cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Qua thực tiễn sinh động của tỉnh Nam Định, các cơ quan báo chí sẽ tuyên truyền nhiều hơn, đa dạng hơn các lĩnh vực từ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đặc biệt, sự phối hợp chặt chẽ với tỉnh Nam Định đang và sẽ giúp các cơ quan báo chí tiếp tục nhân rộng điển hình tiên tiến và tổng kết thực tiễn đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống./.

Tin, ảnh: Xuân Thu