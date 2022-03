Từ 4-4, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 trở lại trường học trực tiếp

Chiều 29-3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng COVID-19. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Viết Dư

Theo thông tin của Ban Chỉ đạo, tính đến 7 giờ ngày 30-3-2022, toàn tỉnh ghi nhận tổng số 284.220 ca mắc COVID-19, trong đó 212.354 ca tại cộng đồng (chiếm 74,7%) và 71.866 ca ghi nhận trong khu cách ly, phong tỏa. Toàn tỉnh đang quản lý, điều trị 11.711 bệnh nhân COVID-19, trong đó 11.331 ca bệnh đang cách ly, điều trị tại nhà (96,8%) và 380 ca được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế (3,2%). Trong 5 ngày qua, số ca mắc mới mỗi ngày đã giảm xuống dưới 1.000 ca. Về tình hình tiêm vắc-xin phòng COVID-19, tỉnh ta đã tiêm 3.233.642 liều cho người từ 18 tuổi trở lên; tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 99,2%; mũi 2 đạt 97,7%; mũi 3 đạt 82% so với số người có mặt tại địa phương. Tỷ lệ trẻ từ 12-18 tuổi tiêm mũi 1 đạt 99,6%; mũi 2 đạt 98,9%.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp đảm bảo thống nhất, an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, du lịch, mở cửa trường học, đi lại của người dân. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 28-3-2022 thực hiện Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 17-3-2022 của Chính phủ về “Chương trình phòng, chống dịch COVID-19” tỉnh Nam Định với mục tiêu đảm bảo kiểm soát dịch hiệu quả, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó các ngành chức năng, các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, cán bộ, nhân dân thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 theo quy định.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị nhận định: Thời gian qua tình hình dịch bệnh có chuyển biến tốt, số ca mắc mới mỗi ngày đã giảm rõ rệt, ở mức dưới 1.000 ca/ngày. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới các sở, ngành, các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm, thống nhất các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh; xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 28-3-2022 của UBND tỉnh về “Chương trình phòng, chống dịch COVID-19” tại địa phương, đơn vị. Tăng cường thông tin, truyền thông nâng cao ý thức của toàn dân về phòng, chống dịch COVID-19. Rà soát, tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực y tế dự phòng, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch; rà soát cơ sở cách ly, cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19, đảm bảo hoạt động hiệu quả, tiết kiệm; dừng hoạt động cơ sở cách ly y tế tại khách sạn Hồi An (Vụ Bản) từ 1-4-2022; đóng cửa cơ sở cách ly tuyến huyện. Về công tác tiêm chủng, Sở Y tế hướng dẫn các huyện, thành phố rà soát, động viên gia đình đăng ký tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-12 tuổi; rà soát, tiêm đủ mũi 2 cho trẻ từ 12-18 tuổi; tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên có mặt tại địa phương. Về tổ chức dạy học: các lớp mầm non chưa đi học; học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đến trường học từ ngày 4-4 (trừ địa phương cấp độ dịch mức 4), chưa tổ chức ăn bán trú và đảm bảo các biện pháp phòng dịch. Sở VH, TT và DL phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng dịch tại các sự kiện văn hóa, thể thao, các điểm danh lam thắng cảnh… Ngành Công an tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các biện pháp phòng dịch tại các địa phương, đơn vị, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo pháp luật. Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện chế độ chính sách, chi tiêu phòng, chống dịch theo quy định. Sở LĐ-TB và XH, Ban Quản lý các KCN của tỉnh tham mưu, triển khai chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 theo quy định, không trục lợi chính sách./.

Minh Tân