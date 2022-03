Giao ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quý I-2022

Ngày 30-3, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quý I-2022; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2022. Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Minh Thắng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Quý I-2022, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lây lan nhanh trong cộng đồng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Phối hợp nắm bắt tình hình nhân dân trên địa bàn, tham mưu cấp ủy, chính quyền có hướng chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời. Vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Tổ chức các hoạt động thiết thực giúp đỡ cộng đồng và người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; quan tâm, chăm lo động viên đoàn viên, hội viên nỗ lực vượt qua khó khăn hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi giao ban, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ các hoạt động của MTTQ và các đoàn thể trong quý I; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp để hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong quý I-2022 và nhấn mạnh: Thời gian tới, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực vận động nhân dân tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19, giải phóng mặt bằng tạo sự đồng thuận giữa các tầng lớp nhân dân. Tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở, nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của người dân để phối hợp tuyên truyền, vận động, giải quyết những vướng mắc ngay từ cơ sở. Chú trọng giám sát các vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực và góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thu hút các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh. Phối hợp với các lực lượng, chủ động tham gia thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, giúp đỡ đoàn viên, hội viên bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bộ máy, nâng cao đội ngũ cán bộ tham gia phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở. Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên các cấp chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ chức đại hội theo sự chỉ đạo của Ban TVTU./.

Tin, ảnh: Văn Huỳnh