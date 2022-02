Thủ tướng dự lễ khánh thành dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cao Bồ - Mai Sơn

Dự án cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn có tổng chiều dài 15,2km. Điểm đầu nối điểm cuối của đoạn cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (thuộc địa phận xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), điểm cuối giao cắt với Quốc lộ 1A tránh thành phố Ninh Bình.

Sáng nay (4-2), tại Ninh Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cao Bồ - Mai Sơn thuộc dự án đầu tư xây dựng một số tuyến đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, do Bộ Giao thông vận tải phối hợp với tỉnh Ninh Bình, Nam Định tổ chức. Cùng dự có Phó thủ tướng Lê Văn Thành; lãnh đạo các Bộ Giao thông Vận tải, Xây dựng và lãnh đạo các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa.

Thủ tướng phát biểu tại buổi lễ.

Dự án được đầu tư phân kỳ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giai đoạn phân kỳ quy mô 4 làn xe với mặt cắt ngang có bề rộng nền đường 17m; mặt đường xe chạy mỗi làn 3,5m. Dự án được khởi công vào tháng 12 năm 2019. Sau 24 tháng thi công, dự án đã hoàn thành đúng tiên độ, đảm bảo chất lượng, không có sự cố về kỹ thuật hoặc mất an toàn lao động.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm đầu tư, nâng cấp tuyến Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Cần Thơ với quy mô 4 làn xe, từng bước nâng cao năng lực và đáp ứng nhu cầu vận tải trước mắt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ông Nguyễn Văn Trường - Giám đốc doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường đơn vị thi công xây dựng đoạn Cao Bồ - Mai Sơn.

Tuy nhiên, do đặc thù giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 là giao thông hỗn hợp, dân cư sinh sống dọc hai bên đường nên tốc độ khai thác thấp, cùng với sự phát triển kinh tế, áp lực giao thông ngày càng gia tăng nên về lâu dài tuyến Quốc lộ 1 không thể đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Do đó, Đảng, Nhà nước đã quyết định đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, theo đó trong giai đoạn 2017 - 2020 lựa chọn các đoạn ưu tiên làm trước với tổng số 654km, khởi công năm 2019, đã cơ bản hoàn thành dần các dự án thành phần cuối năm 2021, thông xe năm 2022 và các năm tiếp theo, trong đó có đoạn Cao Bồ - Mai Sơn.

Sau khi tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam hoàn thành sẽ kết nối chặt chẽ các thành phố lớn, các vùng kinh tế trọng điểm với các cảng biển, cảng hàng không quốc tế, khu công nghiệp, vì vậy tuyên đường có ý nghĩa kinh tế-xã hội, chính trị to lớn đối với đất nước nói chung, đối với các địa phương có tuyến đường đi qua nói riêng.

Đối với hai tỉnh Ninh Bình và Nam Định, việc hoàn thành đưa vào khai thác dự án cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn sẽ tạo điều kiện kết nối với các trung tâm kinh tế phía Bắc, các vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, kết nối liên hoàn hạ tầng kinh tế hàng không, cảng biển, đặc biệt thu hẹp khoảng cách từ Ninh Bình đến Thanh Hóa. Với vai trò như vậy chắc chắn tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn hoàn thành sẽ là cú huých cho các tỉnh Ninh Bình, Nam Định phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và góp phần khai thác hết các tiềm năng và thế mạnh của các địa phương.

Các đại biểu tại buổi lễ khánh thành

Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải gấp rút triển khai xây dựng để ngày hôm nay dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn hoàn thành và đủ điều kiện để khánh thành đưa vào khai thác.

Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ngành liên quan đã chỉ đạo quyết liệt và có những biện pháp hiệu quả đẩy nhanh tiến độ để triển khai thi công dự án; biểu dương các đơn vị đại diện chủ đầu tư, cán bộ, kỹ sư thuộc các nhà thầu thi công, các đơn vị tư vấn, các đơn vị liên quan đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn trong thời gian qua, đặc biệt là ảnh hưởng lớn bởi yêu cầu giãn cách xã hội do dịch bệnh COVID-19 để đạt được kết quả tích cực như hôm nay; biểu dương lãnh đạo và nhân dân hai tỉnh Ninh Bình, Nam Định đã tích cực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng sớm bàn giao mặt bằng cho dự án.

Để bảo đảm khai thác an toàn, hiệu quả toàn bộ tuyến đường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, chính quyền tỉnh Ninh Bình, Nam Định chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thông báo cụ thể việc tổ chức khánh thành tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn, phương án tổ chức giao thông để người dân nắm rõ và tuân thủ, tránh gây mất an toàn giao thông trên tuyến; phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông để có phương án tổ chức, đảm bảo an toàn giao thông sau thời điểm khánh thành; tăng cường kiểm tra, rà soát đề yêu cầu nhà thầu thi công khắc phục các nội dung tồn tại (nếu có) trong thời gian bảo hành công trình theo quy định.

Toàn cảnh lễ khánh thành.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo nhà thầu vận hành, bảo trì công trình thực hiện công tác quản lý, khai thác công trình tuân thủ phương án tổ chức giao thông và quy trình bào trì được duyệt; Tỉnh Ninh Bình, Nam Định quan tâm đến người dân địa phương, đặc biệt là các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dự án. Phát triển giao thông song song với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, để người dân được hưởng những lợi ích mà công trình mang lại.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu ngành Giao thông vận tải, các tỉnh, thành trong cả nước cùng thi đua, nỗ lực phấn đấu để xây dựng, đưa vào sử dụng nhanh, an toàn, đảm bảo chất lượng và hiệu quả nhiều công trình hơn nữa trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, bởi đây là khâu đi đầu, đột phá góp phần vô cùng quan trọng để đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, sớm đưa đất nước trở thành nước công nghiệp, theo hướng hiện đại.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chính thức tuyên bố khánh thành Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cao Bồ - Mai Sơn thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 và thực hiện nghi thức khánh thành dự án./.

Theo VOV