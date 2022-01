Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ đêm Giao thừa

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tối 31-1 (tức đêm Giao Thừa), các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã đến thăm, động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; cán bộ, công nhân, người lao động các đơn vị làm nhiệm vụ trực trong đêm Giao thừa.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc Tết, động viên các lực lượng: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh. Cùng đi với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có đồng chí: Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh. Ảnh: Hoàng Tuấn

Đến thăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Công an tỉnh trong năm 2021 không chỉ trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội mà còn làm tốt vai trò tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và đề nghị lực lượng Công an tỉnh nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó, trước mắt là giữ vững an ninh, an toàn đêm Giao thừa và những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, góp phần mang lại bình yên cho nhân dân vui Tết, đón Xuân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Hoàng Tuấn

Tại Bộ CHQS tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương lực lượng vũ trang nói chung, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh nói riêng đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong năm 2021. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, chiến sĩ và đề nghị trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Bộ CHQS tỉnh cần thực hiện tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu và các kế hoạch tác chiến trong mọi tình huống; chuẩn bị tốt cho lễ giao nhận quân, ra quân huấn luyện năm 2022 đảm bảo đạt chất lượng, an toàn phòng chống dịch.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Ảnh: Hoàng Tuấn

Đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của lực lượng BĐBP trong năm qua và mong rằng cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh tiếp tục nêu cao quyết tâm, đoàn kết, đồng lòng thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới tuyến biển; tăng cường tuần tra kiểm soát, đặc biệt là trên tuyến biển và ranh giới giữa các địa phương; không để bị động, bất ngờ, trực sẵn sàng chiến đấu và phòng, chống hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm, chúc Tết, động viên cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tặng quà, chúc Tết cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định. Ảnh: Văn Huỳnh

Trong năm 2021, Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định đã đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thành khối lượng thu gom, vận chuyển 81.417 tấn rác thải về Khu liên hợp xử lý rác bảo đảm an toàn, tăng 2.282 tấn so với năm 2020; thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng đạt 2.728 tấn, vượt kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu của đơn vị trong năm đạt trên 73 tỷ đồng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng cán bộ, công nhân Công ty trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, cũng như phòng, chống dịch COVID-19; chia sẻ những khó khăn, vất vả của công nhân lao động. Nhân dịp đón Xuân mới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc Tết các cán bộ, công nhân Công ty luôn khỏe mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, tiếp tục nâng cao năng lực thu gom, xử lý rác thải, xây dựng môi trường đô thị văn minh, xanh - sạch - đẹp; đặc biệt tổ chức tốt nhiệm vụ thu gom rác thải trong và sau Tết Nguyên đán.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, tặng quà, động viên cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định tại điểm tập kết rác trên đường Lê Hồng Phong. Ảnh Văn Huỳnh

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trực tiếp đến thăm, động viên, chúc Tết cán bộ, công nhân viên Công ty đang thực hiện nhiệm vụ thu gom rác thải tại điểm tập kết rác trên đường Lê Hồng Phong và đường Phù Nghĩa.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, động viên, chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Cùng đi với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh có các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố Nam Định, Sở Y tế, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Xuân Thu

Phát biểu động viên, chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, năm 2021 có nhiều khó khăn do dịch COVID-19 lây lan ra diện rộng; song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tỉnh ta vẫn đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Sự phát triển của tỉnh có đóng góp quan trọng ngành Y tế nói chung, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói riêng. Bệnh viện không chỉ làm tốt công tác khám, điều trị các bệnh nhân thông thường mà còn trở thành tuyến đầu trong điều trị bệnh nhân COVID-19. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, cảm ơn sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ thầy thuốc, đồng thời chúc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bệnh viện Đa khoa tỉnh sang năm mới Nhâm Dần 2022 dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh khám, điều trị bệnh cho nhân dân...

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nói chung, cá nhân đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nói riêng đã dành thời gian động viên, thăm hỏi đội ngũ cán bộ, thầy thuốc và bệnh nhân trong đêm Giao Thừa. Trong đêm Giao thừa, Bệnh viện tiếp nhận, điều trị cho 203 bệnh nhân, trong đó có 27 bệnh nhân COVID-19 với 15 bệnh nhân nặng, nguy kịch. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã kích hoạt phương án điều trị cao nhất, sẵn sàng đón tiếp, thu dung bệnh nhân đến khám, điều trị trong những ngày Tết nhằm mục tiêu tất cả vì sức khỏe, hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, tặng quà cho bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Đa khoa tỉnh). Ảnh: Xuân Thu

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị đã trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà cho một số bệnh nhân nặng đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết, động viên cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Nam Định.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, chúc Tết động viên cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Nam Định. Ảnh Thành Trung

Năm 2021, Công ty Điện lực Nam Định đã nỗ lực thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Sản lượng điện thương phẩm đạt trên 2.875,34 triệu kWh, tăng trưởng đạt 9,34%, vượt kế hoạch Tổng Công ty giao; tỷ lệ cung cấp điện theo phương thức điện tử đạt 99,41%, vượt kế hoạch 1,41%; tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 91,58%, tăng 14,98% so với cùng kỳ năm trước. Trong đêm Giao thừa, Công ty duy trì 100% lực lượng vận hành trực tiếp, gián tiếp đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ nhân dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng đã biểu dương những nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, công nhân viên ngành Điện lực toàn tỉnh trong năm 2021 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cung ứng điện phục vụ sản xuất, dân sinh, đặc biệt là cấp điện ổn định cho các cơ quan, tổ chức, bệnh viện, cơ sở y tế, cơ sở cách ly phòng, chống dịch COVID-19. Đồng chí chúc cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Nam Định bước sang năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2022 nhu cầu về điện phục vụ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp và phục vụ dân sinh cũng như công tác phòng, chống dịch COVID-19 sẽ tiếp tục tăng. Công ty cần tăng cường đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, chúc Tết cán bộ, phóng viên, công nhân viên Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) tỉnh.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc Tết cán bộ, phóng viên, công nhân viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Ảnh: Khánh Dũng

Năm 2021, đại dịch COVID-19 đã tác động đến mọi lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, trong đó ảnh hưởng trực tiếp đến việc tác nghiệp của phóng viên Đài PT-TH tỉnh. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, Đài PT-TH tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tập trung đẩy mạnh mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đồng thời, nhiều chương trình được đưa vào sản xuất và phát sóng chuẩn HD thu hút được đông đảo khán giả truyền hình.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Đài PT-TH tỉnh trong năm 2021 đã nỗ lực vượt lên khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tỉnh giao. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chúc Tết cán bộ, phóng viên, biên tập viên Đài PT-TH tỉnh làm việc trong đêm Giao Thừa, đồng thời đề nghị trong năm 2022, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Đài PT-TH tỉnh tiếp tục đổi mới phát sóng những chương trình mới hấp dẫn khán giả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ động viên các phong trào thi đua yêu nước ở các ngành, các lĩnh vực, các địa phương trong tỉnh, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy môi trường đầu tư, đưa tỉnh ngày càng phát triển./.

