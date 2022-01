Phối hợp tổ chức Chương trình Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam

Sáng ngày 27-1, tại Trung tâm văn hoá thể thao thanh thiếu niên tỉnh, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Nam Định tổ chức Chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Nhâm Dần 2022” trên địa bàn thành phố Nam Định với 550 suất quà, tổng trị giá 275 triệu đồng. Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến dự.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại Chương trình.

Đây là chương trình ý nghĩa, thể hiện sức mạnh đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, được Agribank Chi nhánh tỉnh Nam Định chung tay, duy trì thực hiện hàng năm. Những phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tấm lòng, sự sẻ chia, yêu thương vì cộng đồng của cán bộ, nhân viên Agribank Chi nhánh tỉnh Nam Định, góp phần làm cho ngày Tết cổ truyền của các gia đình thêm nhiều ý nghĩa, ấm áp tình người. Với tấm lòng nhân ái, cán bộ Agribank tỉnh Nam Định nói riêng và Hội Chữ Thập đỏ các cấp trong tỉnh nói chung mong muốn mang đến niềm vui, tinh thần lạc quan cho những gia đình chưa may mắn trong cuộc sống góp phần động viên họ vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết đến Xuân về. Xuân Nhâm Dần 2022, Agribank Chi nhánh tỉnh Nam Định đã trao 940 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam trên toàn tỉnh.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia của các tổ chức, cá nhân nói chung và Agribank Chi nhánh tỉnh Nam Định nói riêng đối với công tác an sinh xã hội của tỉnh thời gian qua. Đồng chí đề nghị các cấp, ngành với chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục vận động các nguồn lực để hỗ trợ nhiều hơn đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn, những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, không chỉ trong dịp Tết Nguyên đán mà còn hỗ trợ nhiều chương trình an sinh xã hội, nhân đạo khác. Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nói chung và các ngân hàng nói riêng đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh tiếp tục quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ cùng chung tay với cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực, hiệu quả; góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh, nhất là trong giai đoạn dịch COVID-19 kéo dài như hiện nay.

Trước đó, chiều ngày 21-1, tại thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh), Agribank Chi nhánh tỉnh Nam Định đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức Chương trình tặng quà Tết cho hội viên Hội Nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện. Theo đó, Agribank Chi nhánh tỉnh Nam Định đã trao 60 suất quà, tổng trị giá 30 triệu đồng. Trong dịp đón Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, Agribank Chi nhánh tỉnh Nam Định đã tặng hơn 1.000 suất quà cho các hội viên Hội Nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh./.

Tin, ảnh: Đức Toàn