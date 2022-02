Số người nhập viện giảm so với dịp Tết năm ngoái

Số người nhập viện giảm so với dịp Tết năm ngoái

Trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các đơn vị y tế 4 cấp đảm bảo thường trực 24/24h, công tác cấp cứu khám chữa bệnh thông thường và công tác thu dung, điều trị, hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 tại các cơ sở y tế trên địa bàn được đảm bảo. Theo thống kê của Sở Y tế, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (từ 29-1 đến 8h ngày 7-2), các cơ sở y tế trong tỉnh đã khám, cấp cứu cho 4.771 người, giảm 509 bệnh nhân so với cùng thời điểm Tết Tân Sửu 2021, trong đó nhập viện điều trị nội trú 1.786 bệnh nhân, chuyển viện 186 bệnh nhân. Thực hiện 268 ca phẫu thuật cấp cứu, giảm 20 ca so với cùng thời điểm năm ngoái; đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón 386 trẻ chào đời. Tổng số khám, cấp cứu các trường hợp liên quan đến tai nạn, va chạm giao thông là 536 người, giảm 101 người so với đợt nghỉ Tết năm trước; trong đó có 88 trường hợp nhập viện, 3 trường hợp tử vong (trước khi vào bệnh viện). Toàn tỉnh ghi nhận 14 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ (4 trường hợp vào viện); 42 trường hợp cấp cứu do đánh nhau; 269 trường hợp tai nạn sinh hoạt (72 trường hợp nhập viện); 18 trường hợp khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm, đều giảm so với cùng thời điểm Tết Tân Sửu 2021.

Cùng với công tác khám, chữa bệnh, các đơn vị y tế tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, triển khai các phương án, kịch bản chống dịch bệnh COVID-19 phù hợp với tình hình thực tế; sẵn sàng ứng phó với kịch bản biến chủng mới Omicron làm gia tăng các trường hợp phải nhập viện. Theo thống kê của Sở Y tế, trong 9 ngày nghỉ Tết, toàn tỉnh ghi nhận 4.380 ca COVID-19, trong đó có 2.915 ca tại cộng đồng, 1.465 tại khu cách ly, phong tỏa. Tổng số ca mắc tích lũy là 14.180 ca. Hiện nay, các cơ sở y tế trong tỉnh đang cách ly, điều trị 324 ca; quản lý, điều trị tại nhà 4.763 bệnh nhân. Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 tuổi trở lên và người từ 18 tuổi trở lên./.

Minh Tân