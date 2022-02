Hoàn thành tiêm mũi 2 cho trẻ từ 12 tuổi và mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong tháng 3

Chiều 7-2-2022, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên BCĐ tỉnh. Thành phố Nam Định và các huyện Ý Yên, Vụ Bản nối điểm cầu đến các xã, phường, thị trấn.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Viết Dư

Theo thông tin của BCĐ, tính đến 8 giờ ngày 7-2-2022, toàn tỉnh ghi nhận tổng số 14.180 ca bệnh COVID-19. Trong đó, 7.512 ca tại cộng đồng, 6.668 ca trong khu cách ly, phong tỏa. Riêng trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (từ 29-1 đến 8h ngày 7-2) ghi nhận 4.380 ca COVID-19, trong đó có 2.915 ca tại cộng đồng, 1.465 ca tại khu cách ly, phong tỏa. Hiện nay, các cơ sở y tế trong tỉnh đang cách ly, điều trị 324 ca; quản lý, điều trị tại nhà 4.763 bệnh nhân. Tổng số 19 ca tử vong có liên quan đến COVID-19, trong đó 18 bệnh nhân cao tuổi (trên 50 tuổi) và có bệnh lý nền. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp cụ thể phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng COVID-19. Toàn tỉnh đã tiêm 2.413.605 liều vắc-xin phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên. Trong đó số tiêm mũi 1 là 1.135.869 liều (đạt tỷ lệ 98%); tiêm mũi 2 là 1.117.439 liều (tỷ lệ 96,41%); tiêm mũi 3 là 160.332 liều (tỷ lệ 13,8%). Toàn tỉnh đã triển khai tiêm 306.752 mũi cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Sở Y tế đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng chống dịch COVID-19; Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán 2022; Thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch trong dịp Tết, công tác tiêm vắc-xin phòng COVID-19; Triển khai Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 phiên bản 8. Vận hành Cơ sở thu dung điều trị tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên thuộc Bộ CHQS tỉnh tại xã Nghĩa An, Nam Trực, tiếp nhận thu dung điều trị các bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nhẹ và vừa từ các đơn vị điều trị trong tỉnh chuyển đến. Các huyện, thành phố tiếp tục thành lập thêm các cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 và thành lập Trạm y tế lưu động. Các ngành Quân đội, Y tế, Công an, UBND các huyện, thành phố: tiếp tục phối hợp chỉ đạo truy vết, điều tra, quản lý chặt chẽ việc thực hiện biện pháp phòng chống dịch tại các cơ sở cách ly tập trung, tại cộng đồng theo quy định.

Sau khi nghe đồng chí lãnh đạo Sở Y tế báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và ý kiến của lãnh đạo các huyện, thành phố, các đại biểu; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: Qua 9 ngày nghỉ Tết, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, số ca nhiễm COVID-19 mỗi ngày tăng vọt; nguyên nhân có sự chủ quan, lơ là của một bộ phận nhân dân, cán bộ. Nhận định thời gian tới dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp do nhu cầu giao thương tăng, mùa lễ hội, việc đi lại, tập trung đông người tăng cao. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, huyện, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19; không được lơ là, chủ quan. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là hệ thống phát thanh, truyền thanh ở các xã, phường, thị trấn, kêu gọi mỗi người dân thực hiện tốt 5K, chủ động test nhanh khi có các biểu hiện, ho, sốt… để sàng lọc sớm, bảo vệ chính mình, gia đình và cộng đồng. Các huyện. thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, thành lập các điểm tiêm, tổ tiêm lưu động để tiêm cho người già yếu không đến được điểm tiêm; phải tiêm xong mũi 2 cho trẻ em từ 12 tuổi và mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong tháng 3. Sở Y tế tăng cường quản lý, kiểm tra cơ sở y tế công lập, ngoài công lập trong việc quản lý nguồn lây khi phát hiện F0. Khuyến khích người dân, các đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên xét nghiệm tầm soát. Ngành Y tế thường xuyên thực hiện tốt việc phân tích tình hình dịch, công bố cấp độ dịch. Khuyến khích quản lý, điều trị tại nhà các trường hợp F0 nhẹ, không triệu chứng nếu đủ điều kiện; đảm bảo ca bệnh được tiếp cận y tế sớm nhất. Các huyện, thành phố rà soát lại, thành lập bổ sung các trạm y tế lưu động với đầy đủ trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều trị các ca F0 tại nhà. Các sở, ngành, các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các đơn vị, cơ sở, cá nhân; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Các huyện cho học sinh từ mầm non trở lên đi học bình thường. Thành phố Nam Định cho học sinh từ lớp 7 trở lên đi học trực tiếp từ ngày 8-2, chưa ăn bán trú; học sinh tiểu học và lớp 6 đi học từ ngày 14-2. Ngành Y tế phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các địa phương, trường học thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn dịch bệnh trong trường học. Yêu cầu các huyện, thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh về không tổ chức lễ hội. Các địa phương nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ COVID cộng đồng, đây là mấu chốt kiểm soát tình hình dịch bệnh ngay từ cơ sở. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị, địa phương siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19./.

Minh Tân